Nemzeti konzultáció indulhat a szélenergiáról!

Ne lehessen szélerőműveket telepíteni erdőkben, vízfelületeken és azok 250 méteres védőzónájában, akkor sem, ha nem részei az ökológiai, vagy egyéb védelmi területnek - javasolja egyebek mellett az Energiaklub összefoglaló tanulmányában, amelyben kutatások alapján a 2030-as szélenergia célszám legalább négyszeresére emelését is szorgalmazzák a kiegyenlítettebb energiamix kialakítása érdekében.

Új szelek fújnak

Magyarországon több mint egy évtizede nem épültek új szélerőművek, miután a 2010-es években a kormány úgy alakította át a szabályozást, hogy

az a gyakorlatban lehetetlenné tette a turbinák telepítését.

A szabályozás elsősorban település(kép)-, illetve tájvédelmi alapon állított nemzetközi összevetésben példátlanul szigorú, teljesíthetetlen feltételeket a befektetők elé, de a döntéshozók a szélenergia nagyobb mértékű hazai alkalmazása ellen érvelve rendszeresen hangoztattak a magyarországi szélviszonyok elégtelenségéről és a szélerőművek termelésének időjárásfüggő jellegéről szóló állításokat is.

Közben világszerte folyamatosan épültek az új, egyre hatékonyabb szélerőművek, amiben a klíma- és egészségvédelmi, energiaszuverenitási, valamint az energiaköltségekre vonatkozó megfontolásokon túl a villamosenergia-rendszer egyensúlyával kapcsolatos szempontok is szerepet játszottak. Az új szélerőművek tömeges telepítésének és hálózatra kapcsolásának a villamosenergia-rendszer fejlesztése is feltétele, ugyanakkor a szélenergia alkalmazása jól kiegészíti a naperőművi-termelést, és kiegyenlítettebb energiamixet eredményez, mint az időjárásfüggő források közül csak a napenergiára támaszkodó stratégia - erről egyébként Chikán Attilával, az Alteo vezérigazgatójával is beszéltünk nemrég.

A kormány által európai uniós kötelezettségként 2019-ben elkészített Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) első verziója még a mintegy 330 MW-nyi hazai szélerőművi kapacitás leépítésével számolt 2030-ig, majd a végleges változat már a kapacitás szinten tartását célozta meg.

Ezt követően az energiaválság hatására a szélenergiával kapcsolatos kormányzati politikában fordulat állt be,

és Lantos Csaba már egyértelműen a szélenergia nagyobb mértékű hazai kiaknázására irányuló elképzelésekkel kezdte meg tevékenységét 2022 december 1-jén az újonnan létrehozott Energiaügyi Minisztérium vezetőjeként. A szabályozási környezetben várható változására utalt az is, hogy a 2022 végén az Európai Bizottságnak benyújtott magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) már konkrétan utalt a források felszabadításának feltételeként vállalt és tervezett jogszabály-módosításokra. Majd a NEKT 2023-as frissítése során a korábbi háromszorosára, mintegy 1000 MW-ra emelték a tervezett szélerőmű-kapacitásra vonatkozó 2030-as stratégiai célszámot.

Az új magyar szélerőmű-szabályozás

Az új magyar szélenergia szabályozás keret- és feltételrendszerének 2023 decemberében kihirdetett első módosító rendelete jelentős változásokat hozott a szélturbinák telepítésére vonatkozó jogszabályokban. A szabályozás ugyan a korábban a HET-ben ígértekhez képest 9 hónapos csúszással történt meg, továbbá a társadalmi konzultáció keretén belül a rendelet véleményezését csak 2023. december 21-ig lehetett megtenni, amely időkeret nem érte el a törvény által megadott mininum 8 napot, ezzel együtt egyebek mellett a 12 kilométeres védőtávolságot eltörölték, és a szélerőművek telepítését megkönnyítő feltételrendszerét alakították ki - áll az Energiaklub új tanulmányának bevezetőjében, amely a szélerőművek telepítésének jelenlegi hazai helyzetéről és jövőbeli kilátásairól kíván átfogó képet nyújtani.

A szabályozás legfontosabb elemei:

A települések 12 000 méteres védőtávolsága 700 méterre csökkent. Ez alól kivétel, ha a szélerőmű olyan ipari területre épül, ahol van kiemelt beruházás. Továbbá, nem lehet szélerőművet építeni települések belterületén és a 700 méteres védőtávolságon kívül az országos ökológiai hálózat övezetében (pl. természetvédelmi területek, Natura 2000 területek, ökológiai folyosók); a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében; a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében; a tájképvédelmi terület övezetében; valamint a világörökségi és világörökségi várományos területek övezetében.

Ez alól kivétel, ha a szélerőmű olyan ipari területre épül, ahol van kiemelt beruházás. Továbbá, nem lehet szélerőművet építeni települések belterületén és a 700 méteres védőtávolságon kívül az országos ökológiai hálózat övezetében (pl. természetvédelmi területek, Natura 2000 területek, ökológiai folyosók); a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében; a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében; a tájképvédelmi terület övezetében; valamint a világörökségi és világörökségi várományos területek övezetében. Engedélyezett szélerőműveket építeni olyan erdőkben és vízfelületeken, amelyek nem részei az ökológiai hálózatnak, nem tájképvédelmi és világörökségi területek.

Az ökológiai hálózat 1 000 méteres védőzónájában (pl. egy védett erdő közvetlen közelében) is lehet szélerőműveket építeni.

Az energiapolitikáért felelős miniszter a jó nap- és szélenergia adottságú területeken könnyített térségeket jelölhet ki, ahol rövidebb engedélyezési eljárási határidővel építhető nap- vagy szélerőmű.

A szélerőművek 2 MW-os teljesítménykorlátját és 100 méteres magassági korlátját eltörölték.

A települési önkormányzatok dönthetnek, hogy a területükön engedélyezik-e a szélerőművek létesítését. Ha igen, akkor a helyi építési szabályzatokban kijelölhetnek magasépítmények telepítésére alkalmas övezeteket, ahova lehet építeni szélerőművet.

Megszűnik a körülményes pályázati rendszer, amelyben eddig csak a kormány által kiírt pályázat útján lehetett volna szélerőműveket építeni, ha nincs a 12 kilométeres korlátozás.

amelyben eddig csak a kormány által kiírt pályázat útján lehetett volna szélerőműveket építeni, ha nincs a 12 kilométeres korlátozás. A kormány nem korlátozza rendeletben az egy évben kiadható szélerőmű engedélyek számát és a szélerőművek teljesítményét.

Szélerőmű engedélyeztetéséhez nem kell megegyezni az erőmű környékének ingatlantulajdonosaival és nem kell nekik kártalanítást fizetni – ezáltal is biztosítva a gyorsított eljárást.

Többszörösére emelnék a kormányzati célszámot

A pozitívumok kiemelése mellett az Energiaklub - tekintettel a véleményezésre a törvény által biztosított legalább 8 napos időtartam nem teljesülésére is - az iparági szakértők, önkormányzati képviselők és befektetők véleményét is figyelembe véve javaslatokat is tesz a szabályozás továbbfejlesztésére, beleértve a védőövezetekre vonatkozó szigorításokat és a szélenergia kapacitás növelését célzó intézkedéseket.

A tanulmány legfontosabb javaslatai:

A 700 méteres védőövezetnél ne legyen kivétel az olyan ipari terület, ahol van kiemelt beruházás. Minden esetben tartsák be a 700 méteres korlátozást.

Ne lehessen szélerőművet telepíteni az ökológiai hálózat 500 méteres védőzónájában. Jelenleg csak az ökológiai hálózat területén tiltott szélerőművek telepítése, nincs védőzóna meghatározva.

Ne lehessen szélerőműveket telepíteni erdőkben, vízfelületeken, és azok 250 méteres védőzónájában, akkor sem, ha nem részei az ökológiai, vagy egyéb (tájkép, világörökség stb.) védelmi területnek.

akkor sem, ha nem részei az ökológiai, vagy egyéb (tájkép, világörökség stb.) védelmi területnek. Hozzávetőlegesen 2 év szükséges a szélerőművek tervezésére, engedélyeztetésére, és megépítésére. A kormány feladata, hogy a szabad kapacitásokat rendelkezésre bocsássa a szélerőművek számára, akár a napelemes beruházások kárára is.

A kormány mindössze 1 GW szélenergia beépített teljesítményt tervez 2030-ra. Ennek legalább 4-szeresére lenne szükség, mely megvalósítható lehet 2030-ig. A kiegyenlítettebb energiamix kialakításához nem javasoljuk, hogy a napenergia túlsúlyba kerüljön, a szélenergia alkalmazása jól kiegészíti a fotovoltaikus villamos energiatermelést.

A kiegyenlítettebb energiamix kialakításához nem javasoljuk, hogy a napenergia túlsúlyba kerüljön, a szélenergia alkalmazása jól kiegészíti a fotovoltaikus villamos energiatermelést. A szélerőművek a települések belterületén ne okozzanak 35 dB-nél nagyobb zajterhelést.

A tanulmányban a magasépítmények telepítésére alkalmas övezetek kijelölésének önkormányzatok számára bevezetett lehetőségére vonatkozóan is található módosító javaslata. E szerint, miután kétségek merültek fel annak kapcsán, hogy szerencsés-e a szélerőműveket egy csoportba helyezni más magasépítményekkel, az Energiaklub javasolja, hogy a szélerőművek külön kategóriát képezzenek más magasépítményektől. Ezáltal ugyanis jobban biztosítható, hogy ha egy település csak szélerőművet, más magasépítményt azonban nem szeretne telepíteni a kijelölt zónában, akkor ez ne okozhasson konfliktust vagy érdekellentéteket.

A tanulmány - a szélenergiás szabályozás megváltoztatásának módjára reflektálva - azt is szorgalmazza, hogy a döntéshozók az új jogszabályok elfogadása előtt a törvényeknek megfelelően

biztosítsák a megfelelő véleményalkotási lehetőséget a szakmai érintettek és a társadalom számára,

ez ugyanis lehetőséget ad a lehető legtöbb szempontból körüljárt, társadalmilag legkedvezőbb megoldások megtalálására. Ezért, kiemelkedően fontos ügyekben az érdemi és átlátható, nyilvános párbeszédek lefolytatása érdekében az országos bázissal rendelkező szakmai civil szervezeteket, és módszertanilag megalapozott kérdésekkel és válaszlehetőségekkel akár a nemzeti konzultáció intézményét is javasolják igénybe venni.

Végül, a tanulmány a szélerőművek telepítésének természetvédelmi vonatkozásairól is szót ejt. Az Energiaklub hangsúlyozza, hogy az EU-s élőhelyvédelmi irányelv eredendően nem zárja ki a szélerőművek fejlesztését a Natura 2000 vagy a szomszédos területeken, de meghatározza a követendő értékelési és engedélyezési eljárásokat. A fajok védelméről szóló rendelkezések semmilyen módon nem követelik meg a tagállamoktól a szélerőművek telepítésének tiltását. A tanulmány készítői nemzetközi együttműködést, kapacitásfejlesztést és tudásmegosztást javasolnak, valamint a máshol már bevált, az élővilág biztonságát fokozó módszerek alkalmazásának a szakemberekkel és hatósággal egyeztetett módon történő előírását.

Jelentős befektetői érdeklődés és potenciál

A rendelkezésre álló szabad hálózati kapacitások odaítélését célzó, 2023 novemberében indult második hazai közzétételi eljárásban több mint 2500 MW-nyi szélerőmű beruházási tervek érkeztek be a befektetőktől. Az energiastratégiai céllal összhangban ebből legalább 670 MW-nak kell felcsatlakoznia az erre a célra Északnyugat-Magyarországon, várhatóan Győr környékén kijelölendő zónában, egyetlen hálózati csatlakozási ponton. Az ország más térségeiben csak úgy létesülhetnek új szélerőművek, ha nem igénylik a betáplálási kapacitás növelését, vagy eleve be sem táplálnak a hálózatba.

A jelen állás szerint 2028 utáni hálózati csatlakozási lehetőségekre vonatkozó közzétételi eljárásban új naperőművi kapacitásokból 5 GW-nyi tervet jeleztek a beruházók, szélerőművekből és energiatárolókból pedig nagyságrendileg 2,5-2,5 gigawatt telepítésére jelezték szándékukat. Mivel a kormány szerint ez így együtt túl sok új megújuló energiás kapacitást jelentene a 2030-ra várható áramszükséglethez képest (Paks II elkészülését feltételezve), valamint további jelentős hálózatfejlesztést tenne szükségessé, ezért a szaktárca, illetve a kabinet úgy döntött, hogy

a második közzétételi eljárásban nem kapnak csatlakozási lehetőséget az új napelemparkok, és a szélerőmű kapacitásoknak is csak egy kis része kap lehetőséget.

Magyarország 330 MW-os telepített szélerőművi kapacitásával, illetve a termelt szélenergia mennyiségét tekintve az uniós országok listájának vége felé helyezkedik el. Kutatások szerint technikailag az ország teljes villamosenergia-szükségletének a többszörösét is kitermelheténk szélenergiából, a fizikai, területi adottságok ehhez ugyanis megvannak. Az Energiaklub, illetve a Regionális Energiakutató Központ (REKK) szerint a jelenlegi kapacitás tízszerese (3,3 GW) mellett sokkal jobban ki lehetne tölteni a magyar energiatermelésben azokat a hullámvölgyeket, amelyek a naperőművek napközbeni túltermeléséből adódnak, és amelyek miatt rendszeresen vissza kell terhelni a Paksi Atomerőművet is. Ezért szakértőik szerint nemzetgazdaságilag az lenne a legolcsóbb és legtisztább megoldás, ha a kormány által 2030-ra megcélzott 12 GW naperőmű kapacitás mellé

nem 1, hanem 4 GW szélerőmű kapacitás épülne ki, mert így az importáram döntő részének kiváltása mellett a tervezett három új rugalmas gázerőművet (CCGT) is meg lehetne spórolni.

Az Energiaklub mindemellett rövid ismeretterjesztő videókban is foglalkozik a szélerőművek gazdaságosságával, élővilágra gyakorolt hatásukkal és a befogadó települések számára nyújtott hasznokkal.

Címlapkép forrása: Shutterstock