Szürreális áramárakat hozott Magyarországra a tomboló hőség

Az esti órákban elképesztően magas szintre ugrik az áram ára a magyarországi nagykereskedelmi piacon ezekben a napokban: már-már az energiaválság legakutabb fázisának árszintjeit idézik az aktuális számok, ami jelentős mértékben összefügg az Európa-szerte tomboló hőséggel, és az emiatt megugrott hűtési igénnyel.

Június második felében, miután egy hálózati eszköz meghibásodása miatt négy balkáni országban két órára teljes áramszünet volt, a hőhullámok, és az Európa-szerte felfutó áramkereslet mellett június 25-én idehaza is láttunk már 500 eurós másnapi áramárat a HUPX-en az esti órákra.

Forrás: HUPX

Olyat azonban már nagyon régen nem láttunk, hogy sorozatban három egymást követő napon estefelé az 500-700 euró közötti tartományba (!) ugrik a másnapi nagykereskedelmi áramár a HUPX-en. Márpedig most azt látjuk az alábbi ábrákon, hogy a július 8-i, 9-i, és 10-i napok esti óráiban tényleg ilyen, elképesztően magas áramárak alakultak ki, ami már-már az energiaválság legakutabb fázisának árszintjeit idézik. Most erről nincs szó, arról viszont igen, hogy a történelmi csúcsra ugrott ukrajnai magyar áramexport mellett, illetve az Európa-szerte tomboló hőhullámok miatt megugrott az áramfogyasztás, és amikor a napelemek már nem, vagy keveset termelnek, és a gáz, illetve szénerőművek veszik át az egyéb alaperőművek mellett a "terepet" az áramtermelésben, akkor bizony szürreálisan magas árak képesek kialakulni az összekapcsolt európai árampiac (mostanában gyakran jelentkező anomáliái) mellett is.

Forrás: HUPX

Forrás: HUPX

Forrás: HUPX

Címlapkép forrása: Shutterstock