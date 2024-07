Tízből hat vállalkozás még mindig beépíti áraiba az inflációt

Az infláció érzékelése továbbra is jelen van a hazai vállalkozások körében, amelyek jelentős hányada, közel 60%-a beépíti áraiba a drágulást – derül ki a VOSZ Barométer felmérés második negyedévre vonatkozó friss eredményeiből. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megbízásából az Egyensúly Intézet által negyedévente készített felmérés szerint a cégek legnagyobb része még mindig az inflációt tartja az ország gazdasági helyzetével kapcsolatban a legfontosabb problémának.

A hazai kkv-k üzleti hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét negyedévente mérő indikátor friss számait bemutató háttérbeszélgetésen Kozák Ákos, az Egyensúly Intézet társalapítója, üzleti kapcsolatokért felelős igazgatója a friss felmérés egyik fő tanulságaként említette, hogy

az inflációs érzékelés továbbra is jelen van a hazai vállalkozásoknál.

A VOSZ-tag vállalkozások körében végzett felmérés szerint a vállalkozások jelentős hányada, közel 60%-a mondta azt, hogy beépíti áraiba az inflációt. (Tavaly arányaiban alig valamivel több vállalkozás nyilatkozott így, amikor jóval nagyobb volt az infláció mértéke.)

Forrás: VOSZ Barométer felmérés, 2024. II. negyedév

Kozák Ákos szerint érdekes kutatandó kérdésnek számít ez a jelenség annak ismeretében, hogy az utóbbi hónapokban rendre már csak 3-4% közötti inflációt látunk.

Elképzelhető, hogy egyfajta kötelező válaszként mondják a vállalkozások, hogy beépítik az inflációt az áraikba, de az is lehet, hogy a kkv-k közötti üzleti tranzakciókhoz még nem szűrődött le a csökkenő infláció

– jegyezte meg az Egyensúly Intézet igazgatója.

A fentiek ismeretében nem is meglepő, hogy az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos legfontosabb problémák között első helyen továbbra is az inflációt (14%) említik a vállalkozások a gazdaságpolitika (9%) és a magas adóterhek (8%) után.

Forrás: VOSZ Barométer felmérés, 2024. II. negyedév

A mindennapi üzletmenetel kapcsolatos legfontosabb problémák között a legtöbb cég a csökkenő vásárlóerőt említette (16%), majd a költségek növekedését (14%) és a megrendelések elmaradását (12%) sorolták.

A munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet az Egyensúly Intézet igazgatója, hogy harmadik negyedéve 10% alatt van azoknak a cégvezetőknek az aránya, akik szerint a következő egy évben fel kell majd mondania munkavállalói egy részének.

A vállalkozások fizetésemelési terveivel kapcsolatban elmondta:

a cégek kétharmada nem tervezi emelni a béreket.

Az a vállalkozás pedig, amely tervez emelést, jellemzően legfeljebb 10%-os mértékben növelné a béreket. „Ez persze nem vág egybe a hivatalos KSH-adatokkal, ugyanis az a nagyvállalatokat is lefedi, ahol jelentős béremelések történtek. Idén kétszámjegyű lesz várhatóan a medián átlagbér emelkedése, ilyen szempontból talán meglepő lehet a VOSZ Barométer ezen adata” – tette hozzá.

Forrás: VOSZ Barométer felmérés, 2024. II. negyedév

A VOSZ Barométer értéke második negyedéve emelkedik (a második negyedévben a 100-as skálán 54 pontra nőtt 53-ról). A fő mutató három alindexe közül a kkv-k pénzügyi helyzetét mutató indikátor harmadik negyedéve hasonló szinten, 64 ponton áll, de az üzleti hangulatot, illetve a beruházási hajlandóságot mutató másik két alindex tovább nőtt az első negyedévhez képest, és ezeknek a mutatóknak az értéke már eléri az egy évvel korábbi szintet (59, illetve 40 pont). A vállalkozások pénzügyi helyzetére vonatkozó alindex terén áll legmagasabban a mutató (64 pont), a megkérdezett cégek több mint 90%-ának nincs adótartozása, több mint 80%-nak pedig nincs fizetési problémája. Ezzel kapcsolatban azonban érdemes kiemelni, hogy a felmérés VOSZ-tag vállalkozások körében készül, amelyek pénzügyi szempontból stabilabb vállalkozások, mint általában a hazai kkv-k.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára szerint nem meglepő, hogy a költségek növekedését a mindennapi üzletmenettel kapcsolatos legfontosabb problémák között említették a cégek. Megjegyezte, hogy a kis benzinkutak esetében például nőtt a kiskereskedelmi különadó, továbbá kitért az áramdíjak és a víziközműdíjak terén észlelhető költségnövekedésre is. Emellett a VOSZ főtitkára szerint a vállalkozások már azt is „érzékelik”, hogy kiberbiztonsági díjat kell fizetniük október elejétől. Továbbá azt is tudják, hogy az ESG-előírások egy plusz adminisztrációs költséget jelentenek majd számukra – jegyezte meg Perlusz László.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images