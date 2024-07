Folytatódik a napelemáresés: mi várható 2024-ben?

Brutálisan erős év volt 2023 a naperőmű-építések szempontjából, amikor is világszerte 87%-kal nagyobb új kapacitást telepítettek világszerte, mint 2022-ben. A SolarPower Europe iparági szervezet szerint a folytatásban ugyan várhatóan jelentősen lassul a tempó, de így is olyan erőteljes növekedés jöhet a következő években, amire az elemzők eddig megközelítőleg sem számítottak.

2023-ban a Föld országai összesen 447 gigawatt (GW) beépített teljesítményű új naperőművet állítottak üzembe, amely 87%-kal nagyobb, mint a 2022-ben bekapcsolt 239 GW-nyi új kapacitás. Így a tavaly világszerte telepített új megújuló villamosenergia-termelő kapacitás 78%-át a napelemes rendszerek tették ki, megelőzve a 20%-os részaránnyal (117 GW) második helyen álló szélerőműveket.

Forrás SolarPower Europe 2024

A 2023-ban újonnan létesített 447 GW-nyi fotovoltaikus kapacitás nem csak minden korábbi év eredményét, de az összes elemzői várakozást is messze meghaladja. Egy évvel ezelőtt a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 286 GW-nyi újonnan létesülő naperőművi kapacitást várt 2023-ra, a BloombergNEF médium szcenáriója 344 GW, az S&P Globalé 360 GW, a SolarPower Europe európai iparági szervezet prognózisa pedig globálisan 341 GW új fotovoltaikus kapacitás telepítésével számolt 2023-ban.

A SolarPower Europe májusban kiadott új, 2024-2028-as globális piaci előrejelzése pedig azt vetíti előre, hogy a következő években is rendre jóval a korábban várt felett alakulhat a napelemek telepítési üteme a világban. A folyamatot elsősorban a technológiai költségek várható további csökkenése, a bőséges termékkínálat, valamint a fenntarthatósági és energiabiztonsági szempontok erősödése hajthatja (erről bővebben lásd a keretes írást).

A kihívásoktól sem mentes körülmények közepette a globális napenergia-piac 2024-ben várhatóan tovább fog növekedni, bár jóval alacsonyabb ütemben, mint a 2023-as 87%. Az európai iparági szervezet új előrejelzésében a médium szcenárió alapján azt várja, hogy az idei évben világszerte összességében 544 GW új naperőművi kapacitás települhet, 22%-kal több, mint tavaly.

Ez ugyanakkor egyben azt is jelenti, hogy az egy évvel ezelőttihez képest a SolarPower Europe elemzői 143 GW-tal, közel 36%-kal emelték a 2024-re vonatkozó prognózist. A jelenleg szerintük a legnagyobb valószínűséggel megvalósuló előrejelzés (médium szcenárió) alapján 2025-ben 614 GW (+13%), 2026-ban 687 GW (+12%), 2027-ben 773 GW (+12%), 2028-ban pedig 876 GW-nyi (+13%) új napelemes kapacitás települhet az év folyamán.

Forrás SolarPower Europe 2024

Ehhez képest az egy évvel ezelőtti várakozás 2025-re 462, 2026-ra 534, 2027-re pedig 617 GW-os bővüléssel számolt.

Forrás SolarPower Europe 2024

Az új prognózis magasabb ütemű növekedéssel számoló forgatókönyve szerint idén akár 647 GW-tal is nőhet a világ fotovoltaikus kapacitása, 2028-ban pedig a piac történetében először átlépheti az 1 terawattos (TW) lélektani határt is. Az egy évvel ezelőtti előrejelzés ezt csak valamikor 2030 körül várta.

Mindez természetesen egyben azt is jelenti, hogy az új várakozások szerint a kumulatív - a korábbi évek telepítéseit is magába foglaló összesített - kapacitás is nagyobb lehet annál, mint amit a korábbi előrejelzés mutatott. A világ teljes működő naperőmű flottájának beépített teljesítőképessége 2023-ban haladta meg az 1,6 TW-ot. Az új prognózis (médium szcenárió) szerint 2024-ben a beépített teljesítőképesség elérheti a 2,2 TW-ot, 2025-ben a 2,8 TW-ot, 2026-ban a 3,5 TW-ot, 2027-ben a 4,2 TW-ot, 2028-ban pedig az 5,1 TW-ot. Az extrapolációval meghosszabbított előrejelzés szerint 2030-ban a világszerte működő napelemes kapacitás beépített teljesítménye 7,4 TW körül alakulhat, ami magasabb, mint a vezető elemzőházak bármelyike által az évtized végére jelenleg valószínűsített érték.

Forrás SolarPower Europe 2024

A SolarPower Europe egy évvel ezelőtti prognózisa még azzal számolt, hogy az 1,6 TW-os szintet csak 2024-ben éri el a piac, az év végére pedig 1,9 TW-ig, majd 2025-ben 2,4, 2026-ban 2,9, 2027-ben pedig 3,5 TW-ra emelkedhet a világon működő fotovoltaikus erőművek beépített teljesítőképessége.

Forrás SolarPower Europe 2024

A globális napenergia-boomot elsősorban Kína naperőmű-telepítései hajtják. 2023-ban a világon létesített 447 GW-nyi új fotovoltaikus kapacitás 57%-át, 253 GW-ot Kínában állították termelésbe. Ez 167%-kal több, mint a 2022-ben az ázsiai országban épített 94,7 GW-nyi új kapacitás.

Forrás SolarPower Europe 2024

A brutális 2023-as kínai növekedésnek köszönhetően Kína részaránya a teljes összesített (kumulatív) globális naperőmű-kapacitás elhelyezkedését tekintve 40%-ra ugrott tavaly.

Forrás SolarPower Europe 2024

A következő években az előrejelzés szerint csak lassan olvadhat ismét 50% alá Kína részaránya az új napelem-telepítések piacán.

Forrás SolarPower Europe 2024

Ami Magyarországot illeti, természetesen az ország méreténél fogva nehezebben kerül be a globális toplistákba. Akad azonban egy olyan mutató, amelyben a kisebb országok is labdába rúghatnak, ez pedig a napelemes kapacitás éves bővülésének egy főre vetített értéke. Érdekes, hogy az e szempontból összeállított globális toplista első 10 helyén álló országok közül 5-6 - Hollandia, Németország, Belgium, Dánia, Észtország, valamint Ausztria - biztosan nem rendelkezik jobb földrajzi adottságokkal a napenergia kiaknázása szempontjából, mint Magyarország.

Forrás SolarPower Europe 2024

A 2023-ban Magyarországon telepített rekord nagyságú, és várhatóan jó ideig utol nem érhető 1,6 GW-nyi új kapacitásnál több olyan ország is jóval nagyobb mértékben növelte naperőművei beépített teljesítőképeségét, amelyek rosszabb besugárzási értékkel és nagyjából hasonló népességszámmal rendelkeznek. Ausztria (+2,7GW), Svédország (+2 GW) és Belgium (+1,9 GW) úgy érte el mindezt, hogy közben számos új szélerőművet is épített, ami a kedvező környezeti, egészségi és szuverenitást növelő hatásokon túl az adott országok villamosenergia-rendszereinek egyensúlya szempontjából is pozitív fejlemény.

Folytatódik a napelemáresés



A jelentés szerint a fotovoltaikus szektor 2024 elején az egy évvel korábbihoz képest nagyon eltérő helyzetben találta magát. Az energiapiaci árak normalizálódása folytatódott, de a napenergia iránti igény így is "gigantikus" mértékben bővült, és mivel a gyártókapacitások még gyorsabban növekedtek, a kereslet kielégítésének nem képezték akadályát. (Az IEA becslése szerint gyártókapacitása kihasználtságának 50%-ról 85%-ra való emelésével Kína az évi 560 GW-ról 800 GW-ra növelhetné éves napelemtermelését.)



Mindez azzal is járt, hogy a naperőmű komponensek és alapanyagok ára jelentős nyomás alá került, például a szilícium ára Kínában 2024 elején 70%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, a napelemes modulok előállításának költsége pedig 50%-kal csökkent. A tendencia a következő hónapokban is folytatódott, így május végéig a szilícium ára további 40%-kal, a moduloké pedig további 10-15%-kal esett az év elejéhez képest.



Ami rossz a feldolgozóipar számára, az jó a downstream szektornak: az alacsony termékárak továbbra is lendületben tarthatják a napelemek terjedését a magas kamatlábak, a főbb nyugati napenergia-piacok szerény gazdasági növekedése, valamint a romló kínai, brazíliai vagy indiai körülmények közepette - utal az elemzés a Nemzetközi Valutaalap (IMF) áprilisi világgazdasági kitekintésére.

