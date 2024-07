Trump elleni merénylet: mi lesz most a piacokkal, és mi vár a forintra?

Merényletet követtek el Donald Trump republikánus elnökjelölt ellen helyi idő szerint szombat délután, a volt elnököt fülén érte a lőtt seb. Miközben mindenki a merénylő indíttatását találgatja, és folyamatosan érkeznek a hírek ezzel kapcsolatban, érdemes azzal is foglalkozni, hogy a támadásnak milyen implikációi lehetnek a piacokon. A merénylet után növekedhettek Donald Trump győzelmi esélyei, ami miatt a piac elkezdheti árazni az elnökjelölt választási programját. Ez pedig egy olyan helyzetben történik meg, amikor a részvény-, kötvény- és devizapiacok is fordulópont előtt állhatnak.

Miután kiderült, hogy a Donald Trump elnökjelölt elleni merénylet sikertelen volt, és a sérülések nem súlyosak, az egyik legfontosabb kérdés, hogyan hathat ez az esemény a piacokra a nyitáskor és azt követően.

Ennek a kérdésnek azért is van aktualitása, mivel

az elmúlt hetekben megváltozott a piac viselkedése.

Egyre több jel utal arra, hogy elkezdődött az amerikai gazdaság visszafordíthatatlan lassulása, ez pedig felerősítette a kamatcsökkentési várakozásokat, az amerikai 10 éves kötvény hozama pedig csökkenésnek indult. Érdekesség, hogy a hozamok csökkenésének éppen a technológiai szektornak kellene kedveznie, azonban az elmúlt egy-két hétben már felfedezhetőek gyengeségek az eddig legerősebbnek hitt szektorban is. Ezt jól példázza az, hogy az eheti vártnál jobb amerikai inflációs adat után heves eladói nyomás alá került a Nasdaq 100 technológia-túlsúlyos index. Ezzel egyidőben pedig erős rotációt láthattunk a legsérülékenyebbnek tartott kis kapitalizációjú részvények irányába, valamint az olyan, eddig került feltörekvő részvénypiacokba, mint Kína.

Nézzük, milyen potenciális hatásai lehetnek a merényletnek

A Donald Trump elleni támadás után született cikkekből egyelőre az látszik, hogy az esemény hatására

az elnökjelölt választási esélyei javulhatnak.

Ezért hétfőn a piac kettős hatást kezdhet el árazni:

Egyfelől egy ilyen szintű esemény mindig növeli a bizonytalanságot , ami általában felerősíti a befektetők kockázatkerülését . Ilyenkor erősödik a dollár , csökkennek a kötvényhozamok , a részvényindexek pedig valamivel lejjebb kerülhetnek . Mivel a merénylet sikertelen volt, ezért ezek inkább csak rövid ideig tartó mozgások lehetnek.

, ami általában . Ilyenkor , , . Mivel a merénylet sikertelen volt, ezért ezek inkább csak rövid ideig tartó mozgások lehetnek. Másik oldalról, ha a piac úgy gondolja, hogy a merénylet hatására Trump elnökjelölt választási esélyei növekedtek, akkor a befektetők elkezdhetik árazni az új elnök várható gazdaságpolitikai intézkedéseit.

Mit tudunk Donald Trump választási programjáról?

Ebben fontos támpontot adhat, hogyan viselkedett a hozamgörbe, illetve a fontosabb piacok a június 27-i elnökválasztási vita hetén, amit egyértelműen Donald Trump nyert meg, ezáltal nőttek a győzelmi esélyei. Amit Trump programjáról tudni lehet, hogy korlátozná a bevándorlást (inflációnövelő hatású), a Fed függetlenségének csökkentésével elérné a kamatcsökkentést (inflációnövelő hatású), védővámokat vetne ki (inflációnövelő hatású), és költekezne (inflációt és növekedést is növelő hatású). Ha ez bekövetkezik, akkor

a Fed nem tud kamatot csökkenteni, de a várt infláció emelkedése miatt a hosszú hozamok emelkednek (bear steepener).

Arról, hogy mi az a bear steepener és hogyan segíthet a befektetéseidben, itt írtunk részletesen:

Ez összességében azt jelenti, hogy a rövid hozamoknál a hosszú hozamok jobban emelkedhetnek a magasabb inflációs várakozások és a várt költségvetési lazítás miatt. Ezzel együtt erősödhet a dollár a magasabb kamatpálya és az erősödő növekedési kilátások következtében. Az emelkedő kötvényhozamok a dollár erősödésével együtt ellenszelet jelentenek a részvénypiacoknak és a feltörekvő piaci devizáknak is.

Ez pedig nagyon kellemetlenül érintheti a piacokat, több szempontból is. A gazdaság lassulásával a részvénypiac sérülékenyebb lett, még akkor is, ha ez egyelőre az S&P 500 és a Nasdaq 100 indexen első ránézésre nem látszik. De ezt támasztja alá, hogy egyre kevesebb cég cipeli a hátán a részvénypiac szárnyalását. A növekedési kilátások romlását eddig a kötvényhozamok csökkenése valamennyire tudta kompenzálni, azonban, ha a jövő héttől a lassulás magasabb kötvényhozamokkal és erősebb dollárral párosul, az egy nagyon kellemetlen kombináció.

Ezen a héten a kisebb kapitalizációjú részvények felülteljesítését láttuk, azonban a lassuló növekedés magasabb kamatokkal párosulva egy nagyon rossz párosítás ezen szektor számára is, így akár az is elképzelhető, hogy ez a szárnyalás nem lesz hosszú életű.

Ázsiai hatások

Mivel Donald Trump szigorúbb hangnemet üt meg Kínával, és a dollár is erősödhet, ezért a merénylet rosszul érintheti a kínai részvénypiacokat is, amelyek a héten hosszú idő után először kezdtek el életjelet adni magukról. (Fontos megjegyezni, hogy Kínában jövő héten tartják a Harmadik Plénumot, ahol fontos gazdaságpolitikai döntések születhetnek).

Végül pedig röviden érdemes rátérni a japán jenre is. Miután csütörtökön az amerikai inflációs adat a vártnál kedvezőbb lett, a japán hatóságok devizapiaci intervencióval több mint 2%-kal tudták erősíteni a jent a dollárral szemben. Fundamentális oldalról a jen erősen együtt mozog az amerikai 10 éves kötvényhozam alakulásával. Amikor a 10 éves kötvény hozama emelkedik, a japán jen gyengül. Az elmúlt hetekben érdekes divergencia alakult ki, mivel az amerikai 10 éves hozamok csökkenése ellenére a japán jen tovább gyengült. Azaz fundamentális oldalról már egyre kevésbé érte meg a jen ellen fogadni. Lényegében ennek a kiteljesülését láttuk csütörtökön. Ha azonban a piac elkezdi Trump elnökjelölt programját árazni, akkor az nem kedvez a jennek, így az e heti erősödés is rövid életűnek bizonyulhat.

Magyar szálak

A héten erősödni tudott a forint az euróval és a dollárral szemben is, köszönhetően a kormány költségvetési egyensúlyt javító intézkedéseinek. Nemzetközi oldalról azonban erős hátszelet adott az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése is, ami a dollár gyengülésén keresztül támogatta a feltörekvő piaci devizákat is.

Ha a kötvényhozamok emelkedésnek indulnak, akkor ez gátat vethet a forint további erősödésének is,

vagyis a hazai fizetőeszköz elveszítheti az elmúlt napokban kialakult egyik fontos támaszát.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

