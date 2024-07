A kamatvágás megvolt, de most akkor merre tovább? Ma kell döntenie az EKB-nak

Az Európai Központi Bank az elemzők szerint kissé elhamarkodottan ígérte meg a kamatcsökkentést a júniusi ülés előtt, és így legutóbb a kedvezőtlen adatok ellenére is vágni kellett. A mai ülésen egészen biztosan egy óvatos és megfontolt jegybankot látunk majd. A megváltozott piaci környezetben a további kamatcsökkentésekre nagyobb tér nyílt, ám az EKB láthatóan aggódik a makacs infláció és az erős bérnyomás miatt. Az üzenet most is fontos lesz, és azt is érdekes lesz látni, hogy az európai politikai folyamatok gazdaságra gyakorolt hatását hogyan kommentálja majd a jegybank.