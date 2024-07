Egyre nagyobb a baj: a koronavírus-válság kirobbanása óta nem volt ilyen Magyarországon

A koronavírus-járvány óta nem volt olyen magas a kereslethiányt tapasztaló cégek aránya a magyar feldolgozóiparban, mint most - derült ki a Kopint-Tárki konjunktúratesztjéből. Mindez pedig kifejezetten kedvezőtlen képet fest az ipari termelés várható alakulásáról.

A pandémia óta nem volt ilyen

Gyengén kezdte az idei évet a magyar ipar, az ágaztok többsége visszaesik, és már egyre biztosabb, hogy a következő időszakban sem kap erőre. "A magyar feldolgozóipar termelési volumene 2024 eddig eltelt időszakában csökkent, a beruházások elmaradnak, a gazdasági kilátások pedig pesszimisták" - írja friss elemzésében a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet. "A kereslethiány mind belföldön, mind külföldön fennáll, a gazdaság fellendüléséhez azonban a beruházások növekedésére és a keresletélénkülésre lenne szükség" - áll a negyedéves konjunktúratesztben.

Forrás: Kopint-Tárki

A legrosszabbnak a mikro- és kisvállalatok érzik a gazdaság jelenlegi állapotát, míg a nagyvállalatok szignifikánsan jobbnak látják a helyzetet

- jegyzi meg a kutatócég. Összegzésükben kiemelik, hogy a beruházások elmaradása aggasztó, a cégek fele nem tervez számottevő beruházást, aminek részben az az oka, hogy saját maguk nem látják annak megtérülését.

A pandémia kitörése óta nem volt ilyen magas a kereslethiányt tapasztaló cégek aránya

- mutat rá a jelentés. Ez a járműipar globális keresletének csökkenésével, a hazai kereslet elégtelenségével és a külső és belső gazdasági környezet bizonytalanságával magyarázható.

Összességében a Kopint-Tárki szerint a magyar feldolgozóipar nehéz helyzetben van, és a fellendüléshez komoly változásokra lenne szükség. A beruházások elmaradása nem csak most, hanem később is komoly gondokat okozhat, amely majd versenyképességi problémákban ütközik ki. Jelenleg nincs aktív és érdemi gazdaságpolitikai intézkedés, amely széles körben ösztönzné a beruházásokat és a fogyasztást, ennek hiányban pedig idén szinte biztosan „be fog ragadni” a feldolgozóipar.

Lássuk a részleteket!

A megkérdezett feldolgozóipari vállalatok már közel fele (46%) tapasztal kereslethiányt, mind belföldi, mind külföldi relációban. A kereslethiány említése az elmúlt 5 év során csupán egyetlen negyedévben, a pandémia kitörésekor volt ilyen magas szinten. Ennek természetesen vannak globális és lokális okai is.

"Egyrészt a járműipar kereslete jelentősen csökkent az idei évben, ami Magyarország fő exportcikke. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető egy általános hazai lassulás a vállalatok és a háztartások keresletének dinamikájában, ami a gazdasági környezet bizonytalanságával magyarázható" - írja a Kopint-Tárki elemzése.

Forrás: Kopint-Tárki

A gondok többsége feltehetően abból adódik, hogy a vállalatok mennyiségi kapacitása a jelenleginél jóval több megrendelést is elbírna, így már megjelentek kihasználatlan kapacitások is, igaz, még nem jelentős mértékben. Ez sajnos a munkaerőre is vonatkozik, ennek eredménye, hogy csupán 15% panaszkodott munkaerőhiányra, miközben a pandémia előtt ugyanez 60% körül volt, de még 2 éve is 30%-os aránnyal bírt az akadályozó tényezők között.

Figyelemreméltó, hogy finanszírozási nehézségek említése jóval elmarad a többi akadályozó tényezőétől, továbbra is 10% alatt maradt. a rossz üzletmentet tehát nem elsősorban pénzügyi tényezők okozzák.

Mélyponton a gazdasági helyzet megítélése

Továbbra is mélyponton van a magyar gazdaság jelenlegi helyzetének és kilátásainak feldolgozóipari megítélése - írja a Kopint-Tárki. Ebben a negyedévben is igaz, hogy a megkérdezettek saját cégük helyzetét jobbnak ítélik meg, mint a magyar gazdaság állapotát, vagyis elsősorban külső okokat sejtenek a termeléscsökkenés mögött.

Immáron 10 negyedéve tartósan negatív a hazai gazdasági környezet kilátásának percepciója, ilyen hosszú negatív sorozatra eddig csupán kétszer volt példa a konjunktúrateszt történetében.

2011 első és 2013 második negyedéve között (szintén 10 negyedév), valamint 1992 első negyedéve és 1995 második negyedéve között (14 negyedév). Nem valószínű, hogy nyár végére javulna a hangulat, így szinte biztosnak látszik, hogy a 2022 második negyedéve óta tartó pesszimista sorozat minden idők második leghosszabb időszaka lesz - vélik az elemzők.

Leginkább a mikro- és kisvállalatok érzik rossznak a gazdaság jelenlegi állapotát, míg a nagyvállalatok szignifikánsan jobbnak érzik a helyzetet. A kilátásokban ugyanakkor nincs érdemi különbség a vállalati méret szerinti bontásban. Minél nagyobb a cég, annál inkább reziliens tud lenni a most fennálló helyzettel szemben, ugyanakkor a hazai gazdaság szempontjából kevésbé jó ómen, hogy már a nagyvállalatok is pesszimistán látják a jövőt, mivel joggal merül fel a kérdés ilyenkor, hogy a meddig tudnak ellenállni a cégek a gazdasági viszontagságoknak.

Forrás: Kopint-Tárki

