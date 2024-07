Olyan bérrobbanás alakulhat ki Magyarországon, amit nehéz elviselni

A szakszervezetek 10 százalékos béremelést tartanának indokoltnak jövőre, a munkáltatói szervezetek szerint viszont az alacsony infláció ezt nem indokolja, és a gazdaság állapota sem teszi lehetővé. Azt azonban még nem közölték, hogy milyen mértékű béremelést tartanának 2025-re kigazdálkodhatónak. Közben az uniós általános bérrendezési elvek is ott vannak a tárgyalófelek asztalán, amihez jelentős fizetésemelésekre lenne szükség a következő 2-3 évben.

A Portfolio több szakszervezeti vezetővel és az egyik nagyobb munkáltatói szervezetnél érdeklődött, hogy hol tartanak a jövő évre vonatkozó bértárgyalások. Elképzelések már vannak, de hivatalos tárgyalások még nem kezdődtek el a 2025-ös fizetésekről. Ez legkorábban szeptembertől várható.

Itt a nagyszerű alkalom, hogy elérjük a 300 ezres minimálbért, ami több mint 12 százalékos emelést jelent

- mondta a Portfolio-nak Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. A jelentős emelésre azért van szükség, mert az eddigi, szintén kétszámjegyű emelések mellett tapodtat sem sikerült az EU-s ranglistában javítani a helyzetünkön, tehát indokolt a jelentős emelés – érvelt az inflációhoz képest jelentősebb béremelés mellett.

Ahhoz, hogy a nagyjából 5 százalékos infláció mellett tartani lehessen a reálkeresetek 5-6 százalékos emelkedését, 10 százalék körüli bruttó fizetésemelkedésre lenne szükség 2025-re

– érvelt a kétszámjegyű béremelés mellett Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.

A munkáltatói érdekképviseletek konkrét béremelési javaslatot még nem fogalmaztak meg, és a Portfolio kérdésére sem említettek még konkrétumot, csak azt, hogy

a csökkenő infláció ellenére az idei bértárgyalások talán nehezebbek lehetnek, mint a tavalyiak.

"A tárgyalások még csak most kezdődtek el, így konkrét mértékekről még nem időszerű nyilatkozni. Az már most látszik, hogy az idei évben jelentős béremelést hajtunk végre, amelyet a minimális bértételek tavaly decembertől bevezetett emelése is támogat" - mondta Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. "A minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 10 százalékkal nőtt és az átlagbérek növekedése inkább a 15 százalékhoz közelít, miközben az infláció 4 százalékos szint körül mozog. Az idei évben tehát masszív reálbér-növekedés várható, amely még a tavalyi kismértékű reálbér-csökkenés kompenzáló hatását figyelembe véve is jelentős" - fejtette ki.

Ez nagyon komoly – sok esetben elviselhetetlen – megterhelést jelent a vállalkozásoknak, különösen úgy, hogy a kereslet és a megrendelések intenzívebb felfutása még mindig várat magára

- mondta Perlusz. Hozzátette: a bevételek elmaradnak a remélt mértéktől. "Emellett a munka termelékenységében sem látunk komolyabb javulást" - érvelt az alacsonyabb béremelés mellett."A bérköltség tehát jobban nő, mint ahogy azt a bevételek vagy a termelékenység indokolná. A cégmegszűnések a kiskereskedelemben ennek a folyamatnak a részei" - mondta.

A túlnyomásos gazdaság körülményei várhatóan fennmaradnak, ezért nagyon oda kell figyelni a jövő évre vonatkozó kötelező legkisebb bértételek meghatározásakor, hogy a tömeges cég- és munkahely-megszűnések megelőzhetőek legyenek

– érvelt az alacsonyabb béremelés mellett Perlusz László.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint egy ideig biztosan nem várható, hogy olyan minimálbérek lesznek Magyarországon, amely közelíti a nyugat-európai szinteket. Ez egyébként nem is elvárás az EU részéről.

A legalacsonyabb fizetések kialakításánál és az átlagfizetésekhez való közelítésénél a Magyarországon elérhető jövedelmeket kell figyelembe venni. "Mivel a következő években számolunk reálkereset emelkedéssel, ezért ez azt jelenti, hogy 2027-re bruttó 320-360 ezer forint között kellene lennie a legalacsonyabb kötelező bérnek" – részletezte az EU-s bérirányelvek miatt várható keresetemelkedést Palkovics Imre.

Mivel idehaza a szakképzetlenek számára a minimálbért, a szakképzett dolgozók számára a garantált bérminimumot kötelező kifizetniük a munkáltatóknak a napi 8 órás munkavégzésért, nagy kérdés, hogy 2027-től mi alapján számolják ki a legalacsonyabb bért az átlag- és mediánfizetésekhez képest.

Az egyik javaslat az, hogy nagyobb mértékben emelkedjenek a minimálbér, mint a garantált bérminimum. 2027-re pedig olvadjon össze a két minimálbéres tétel.

Ez persze a garantált bérminimumon foglalkoztatottak számára biztos, hogy érdeksérelemmel járna, emiatt nem is igazán rajonganak a megoldásért a szakszervezetek.

A minimálbérnek érezhetően magasabb emelése szükséges annak érdekében is, hogy közelítsen az EU minimálbér-irányelv elvárásaihoz. Sohasem támogattuk, hogy a két minimálbért összevonják

mondta Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke.

"Az uniós irányelv a tagállamokra bízza a minimálbérek megfelelőségének értékét, de úgynevezett referenciaértékek betartását javasolja. Az átlagbér 50 százalékát vagy a mediánbér 60 százalékát. A bruttó 300 ezres értékekkel 2025-re nem, csak további intenzívebb emelésekkel, 2-3 év alatt érnénk el ezeket a referencia értékeket” – osztotta meg elképzeléseit Zlati Róbert.

„Elkezdődtek a tárgyalások, jelenleg a keretfeltételek, a jogi környezet tisztázásán dolgozunk. Az EU-s irányelv nemzeti adaptációjához további adatok, hatásvizsgálatok és a feltételek tisztázása szükséges, a munkának az elején tartunk

- mondta Perlusz László.

"A minimálbér irányelv nagyfokú szabadságot ad a tagországoknak a minimális bértétel megállapításához. Lehetőségünk van egy igazán testreszabott – a magyar gazdaság fejlődéséhez legjobban igazodó – feltételrendszer kialakítására, amelyet nem rövid távú érdekek kényszerítenek ki, hanem alapos tárgyalások után, Magyarország hosszú távú versenyképességét célozza meg" - fejtette ki.

Perlusz hozzátette: az egyszerűbb és átláthatóbb rendszereket támogatjuk, de sokak véleménye szerint a garantált bérminimum intézménye hazánkban a szakképzettség elismerésének értékes hagyománya és fontos eszköze.

A további lépéseknél azt is figyelembe kell vennünk, hogy a 250-300 ezer minimálbéres dolgozó mellett 6-700 ezren dolgoznak a lényegesen magasabb garantált bérminimum összegéért, így a két bértétel kezelése alapos elemzést és egyeztetést igényel

– adott meg érzékeny szempontokat Perlusz László.

Az uniós irányelvnek létezik egy olyan célja is, miszerint a bérek 80 százalékát jó lenne kollektív szerződések alapján meghatározni.

Ez azért sem egyszerű, mert az egyes gazdasági ágazatok eltérő mértékű béreket tudnak kitermelni. Ettől a céltól Magyarországon még nagyon messze vagyunk, mivel a szerződések alig 18 százalékát határozzák meg kollektív szerződések.

Sajnos az ágazati párbeszéd bizottságok működése és ezzel együtt az ágazati kollektív szerződések rendszere az uniós csatlakozásunkkor megfogalmazott szándék ellenére nem valósult meg, nem honosodott meg a mai napig sem

– hangsúlyozta Zlati Róbert. "Néhány ágazati kollektív szerződés született, azonban ma már csak egy létezik, a villamos energia iparban. A szakszervezetek támogatottsága is egyre csökken az utóbbi időben és a munkáltatói érdekeltség megteremtése sem sikerült. Tehát mindkét oldalon szükség lenne a változásokra."

A szakszervezeti vezető megjegyezte azt is, hogy az irányelvet ez év november 15-ig kell átültetni a magyar jogba.

Ez azt jelentené, hogy először is ki kell jelölni azt a fórumot, ahol a minimálbérről tárgyalnak a szociális partnerek. Erre a mostani elvi felhatalmazáson túl, jogi keretet is biztosítana a kormány a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának, ahol egyébként is zajlanak a bértárgyalások. Arra viszont úgy tűnik, egyelőre nincs nagy hajlandóság kormányzati részről, hogy úgynevezett ágazati párbeszéd bizottságokban, különböző bérmegállapodásokat kössenek az egyes iparágakban.

A munkáltatói érdekképviseletek nem teljesen zárkóznak el az ágazati párbeszédtől, de úgy érvelnek, hogy a VKF eddig is megfelelő terep volt a béralkukra.

„A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán 12 éve folynak bértárgyalások és az eddigi eredmények kiválóan szolgálták az ország fejlődését, ezért megalapozott optimizmussal állíthatom, hogy ezeken az alapokon – megfelelő közös cselekvés és a gazdaságpolitika támogatása esetén – igenis van esély egy jelentős fejlődést elérni, akár ágazati szinten is” – összegzett Perlusz László.

A munkáltatók szerint a lehetőségeknél magasabb minimális bér előírása esetén viszont a vállalkozások és így a munkahelyek megszűnnek és teret nyer a szürke-, vagy feketegazdaság.

Mindenesetre az uniós irányelv szerint a kormányoknak a szociális partnerekkel együtt cselekvési tervet kell kidolgozniuk a 80 százalékos kollektív szerződési lefedettség elérése érdekében szükséges lépésekről. Ezen felül, a kormányoknak két évente be kell számolniuk az Európai Bizottság felé a minimálbérek szintjéről és a cselekvési terv megvalósulásáról. A cselekvési tervet legalább 5 évente, minden körülmények között felül kell vizsgálni.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége egy javaslatcsomagot dolgozott ki a további tárgyalásokkal kapcsolatban. Ennek része, hogy álláspontjuk szerint a garantált bérminimum kellene, hogy legyen az új minimálbér, akár már 2026-tól.

Ettől pedig szerintük el lehetne térni lefelé, megfelelő végzettség hiányában, egyes (al)ágazatok vagy éppen bizonyos munkakörök esetén.

A „lefelé történő eltérést” viszont a munkáltatónak igazolnia kellene. A kollektív szerződések folyamatába pedig bevonnák a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, konkrét szerződéskötési joggal, rögzítve egyúttal a szereplők tárgyalási kötelezettségét.

