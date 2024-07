Mi lesz a kamatokkal és az inflációval? Minden tudnivaló egy helyen

Már közel 2 éve csökkenésnek indult a világban az infláció, mégis a jegybankok többsége nagyon óvatos. Érdemes végignézni, hogy a világ vezető jegybankjai milyen problémákkal szembesülnek és hogyan próbálják meg ezeket kezelni. Ennek megértése sokat segíthet a kötvény, de akár a részvénybefektetéseinkben is.

Lassan két éve csökkenésnek indult a világban az infláció, ennek ellenére a jegybankok nagyon óvatosak a kamatcsökkentéssel. Hajlamosak vagyunk a hazai inflációra és a Magyar Nemzeti Bank lépéseire koncentrálni, az infláció azonban globális probléma, amelynek megnyugtatóan idehaza is csak akkor lesz vége, ha a nemzetközi szinten is általános lesz az árstabilitás. Ezért érdemes távolabbra tekinteni, annál is inkább, mert mint látni fogjuk, a világ vezető jegybankjai nagyon különböző helyzetből kénytelenek szembenézni az ördöggel.

A monetáris politika általános kihívása, hogy egyszerre fél az inflációtól és a recessziótól, vagyis minél kisebb gazdasági (növekedési) áldozat árán szeretné elérni az árstabilitást. Eközben sok esetben stabilitási szempontokat is figyelembe kell venniük, ezért fél szemmel a devizaárfolyamra, vagy éppen a költségvetés helyzetére kell tekintettel lenniük.. A lentiekben bemutatjuk, hogy a világ 11 legnagyobb jegybankja, hogy áll éppen az infláció elleni küzdelemmel és milyen kihívásokkal szembesül.

Amerikai Egyesült Államok: a Fed talán már szeptemberben elkezdheti a kamatcsökkentési ciklust

Március óta az infláció 3,5%-ról 3%-ra csökkent, ráadásul júniusban havi alapon már 0,1%-os csökkenést mutatott, a maginfláció pedig lassan de biztosan csökken, jelenleg 3,5%-on áll.