Kőkemény üzenet jött Kijevből Budapestnek is: marad a Lukoil-szankció, fel kell adni az orosz olajat, amennyire lehet

Az ukrán miniszterelnök a hat pontba foglalt mondanivalóját azután fogalmazta meg, hogy az elmúlt hetekben többször is beszélt telefonon Robert Ficó szlovák kormányfővel, aki hétfőn válaszcsapással, a szlovák dízelexport blokkolásával, fenyegette meg Ukrajnát, ha nem lesz zavartalan az orosz olajszállítás. Ez az ukrán dízelfelhasználás mintegy 10%-át jelentené, amely már érzékeny kiesés lehetne, de Smihal visszautasította posztjában, hogy ilyesmivel (vagy esetleg az áramexport korlátozásával) zsaroljanak a szlovákok.

Az üzenet a magyar kormánynak is nagyon kemény még azzal együtt is, hogy egyáltalán nem említi Magyarországot, illetve a magyar olajellátási helyzetet a poszt. Közben viszont azt felemlegeti az ukrán kormányfő, hogy volt két év az orosz vezetékes olajellátás diverzifikálására a 2022-ben kapott mentesség óta Magyarországnak és Szlovákiának. Azt is rögzítette az ukrán miniszterelnök, egyfajta folyamatos nyomásgyakorlásnak megágyazva a magyar kormány felé az energiaszállítások terén, hogy azon ország felé lesz stabil az ukrajnai tranzit, "amely értékeli a szabadságot és a jogállamiságot". Ezzel együtt azonban azt is jelzi Smihal, hogy betartják az EU-Ukrajna társulási megállapodásban rögzített feltételeket, amellyel arra utalhatott, hogy az energiaszállításokat nem szakítják meg teljesen. Az ukrán kormányfő egyúttal lesöpörte azt a magyar és szlovák érvet, amit Brüsszelben hangoztatnak az Európai Bizottság felé, hogy megsértették volna az ukránok az EU-Ukrajna társulási megállapodásban rögzített feltételeket.

A Telegramon megjelent üzenetet szó szerinti Google-fordításban teljes egészében bemutatjuk az alábbiakban, mert ezek nagyon fontos, és erős üzenetek a hetek óta tartó, eldurvult üzengetések mellett, amelyekben az ukrán fél eddig névvel nem szólalt meg:

"Az elmúlt hetekben számos beszélgetést folytattam Szlovákia miniszterelnökével, Robert Ficóval. Mindegyik az új pragmatizmus közös politikájának szellemében szólt, és mindegyik országaink energiabiztonságáról szólt. Amit fontos megérteni:"

"Első. Ukrajna ragaszkodott és ragaszkodik ahhoz, hogy amennyire csak lehetséges, fel kell adni az orosz olajat. Mert Oroszország és az energiabiztonság nem összeegyeztethető dolgok. Minden ország megérti ezt, és a legtöbb cselekszik. Az EU azzal a feltétellel engedélyezte Szlovákiának és számos más országnak az orosz olaj felhasználását, ha az országok aktívan fejlesztenek alternatív ellátási csatornákat. A többség épít."

"Második. Ukrajna továbbra is megbízható tranzitpont marad minden olyan ország számára, amely értékeli a szabadságot és a jogállamiságot. Az EU-val kötött társulási megállapodást vitathatatlanul teljesítjük. Ez továbbra is így lesz."

"A harmadik. Az Ukrajna Nemzetbiztonsági Tanácsa által bevezetett szankciók nem jelentenek veszélyt Szlovákia és általában Európa energiabiztonságára, ezért eltörlésük nem képezi vita tárgyát. Ezért ebben a kérdésben teljes mértékben megértjük Brüsszelt."

A negyedik. Szlovákia a megbízható partnerünk, akitől nem várunk zsarolást, fenyegetést. Mert az agresszor ellen védekező Ukrajnát fenyegetni a terrorállam érdekében, hogy továbbra is megkeresse véres többlethasznát, kétes út."

"Ötödik. Újra. Az Ukrajna által bevezetett szankciók nem jelentenek veszélyt Szlovákia energiabiztonságára. A fenyegetés Oroszország, a szlovák nép elleni hibrid energiaháborúja, zsarolása és politikai ultimátumai."

"Hatodik. Megállapodtunk egy újabb kormányközi találkozóról októberben, ahol folytatjuk konstruktív, pragmatikus párbeszédünket."

"Köszönöm kollégámnak, Fico úrnak a fontos építő jellegű beszélgetéseket. Biztos vagyok benne, hogy találunk kölcsönösen előnyös megoldásokat Ukrajna, Szlovákia és Európa számára."

