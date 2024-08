Fontos levelet kapott Orbán Viktor Horvátországból a Lukoil-ügyben

A Bizottság válaszlevelének kiszivárogtatásával egyidőben a heti horvát kormányülésről készült egy Yoututbe-videó is, amelyben Andrej Plenkovic miniszterelnök bejelentette: tegnap levelet küldött Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák kormányfőnek, és amelyben a JANAF horvát vezetéküzemeltető nevében is megígérte: készek növelni a szállításokat a két ország felé, éves szinten több, mint 14 millió tonna mennyiségben. Ez pont megegyezik azzal a számmal, amelyet a mai elemzésünkben mi is megírtunk, mint elméletileg maximális kapacitás.

Plenkovic azt is rögzítette:

a JANAF kész tárgyalni a Mollal a szállításokról, és a energiabiztonságot nyújtani a megváltozott környezetben.

Amint korábban megírtuk: a Mol és a JANAF áprilisban kötött egy olajszállítási keretmegállapodást, amely 2,2 millió tonna szállítását teszi lehetővé év végéig, illetve azt is megírtuk, hogy ez mostanában közel kimerült az elmúlt hónapok szállításai nyomán.

