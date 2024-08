Megérkezett ROSA, a robotsebész a magyar magánegészségügybe

Idén augusztusban mintegy félmilliárd forintos beruházással elindítja az ország első Ortopéd Robotsebészeti Centrumát az Emineo Magánkórház. A központ ortopéd sebészeit amerikai fejlesztésű ROSA robot támogatja. A robot a folyamatosan frissülő mesterséges intelligencia alkalmazásával – több százezer műtét tapasztalatai alapján –, valós időben segíti a sebészt az operáció során. A friss bejelentés apropóján bemutatják, hogy idehaza hol, milyen csúcstechnológiás robotasszisztált beavatkozások indultak, vagy indulnak el.

Private Health Forum 2024 A gyógyítás jövőjéről és így a legújabb technológiákról is szó lesz a szeptember 26-i Private Health Forum konferenciánkon. Most érdemes regisztrálni:

Itt az új bejelentés

A magánklinika a Portfolio-nak küldött tájékoztatása szerint alapjaiban újítja meg a hazai térd- és csípőprotézis-beültetési gyakorlatot. Augusztus végén nyitja meg az ország első Ortopéd Robotsebészeti Centrumát. Egy speciálisan erre a célra kialakított műtőben a centrum 20 fős – ortopéd sebészekből és szakdolgozókból álló –, felkészült robotsebészeti csapata a Zimmer Biomet amerikai orvostechnikai vállalat ROSA sebészeti robotjával minden korábbinál pontosabb protézisbeültetéseket végez.

A ROSA robotot Európában mindössze 80, globálisan azonban már több mint 1500 helyen alkalmazzák, eredményességét több klinikai vizsgálat támasztja alá.

„A robotasszisztált protézisműtétek teljesen új sztenderdet honosítanak meg a szakmában. A ROSA még a legtapasztaltabb sebészeink számára is olyan átfogó támogatást biztosít, amely a

műtéti eredményekben kézzelfogható betegelőnyként jelenik meg

– mutatott rá Knoll Zsolt, az Emineo Robotsebészeti Centrum vezetője, az Emineo Magánkórház alapító orvosigazgatója.

Hozzátette: az Emineo– a hagyományos műtétek mellett – elsőként,

választható lehetőségként kínálja a robotsebészeti módszerekkel végzett térdprotézisműtétet.

Régiós oktatóközpontként pedig lehetőséget teremt arra is, hogy minél több gyakorló hazai ortopéd sebész ismerkedjen meg ezzel a jövőálló és kiemelkedő klinikai eredményeket biztosító technológiával.

Börzsei-Knoll Veronikával, az Emineo Magánklinika ügyvezető igazgatójával egy évvel ezelőtt jelent meg interjúnk:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 06. 21. Őrült verseny van a jó orvosokért Magyarországon

Private Health Forum 2024 A gyógyítás jövőjéről és így a legújabb technológiákról is szó lesz a szeptember 26-i Private Health Forum konferenciánkon. Most érdemes regisztrálni:

A térdízület összetettsége miatt rendkívüli tapasztalatot és precizitást követel meg a beavatkozást végző orvostól. A ROSA sebészeti robot jelentőségét a műtét közben végzett 3D képalkotás, a tökéletes pontossággal felmért, páciensenként egyedi anatómiai jellemzőkre épülő szövetértékelés, illetve a sebész számára teljes pontosságot biztosító vágósablon adja.

Ezáltal nem csupán a beavatkozás és a protézis elhelyezkedése lesz precízebb, mint a hagyományos protetikai műtéteknél, de a páciens számára is garantált a kisebb műtéti terhelés, az új térdízület kényelmes, kevesebb kockázattal járó, tartós használata, illetve a gyorsabb felépülés és a hatékonyabb rehabilitáció.

Knoll Zsolt rámutatott: a nemzetközi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a hagyományos lépésekkel végzett térdprotézis-beültetés sikerrátája 90-92% világszerte, ehhez a robotasszisztált műtéti technika további 5%-ot ad hozzá.

Bár az új centrum indulásakor – első lépésként – a ROSA kifejezetten a térdprotézisműtétekben segíti az orvosokat, a rendszer hasonló hatékonysággal képes a beavatkozásokat végző szakemberek támogatására a csípő- és vállprotézisműtétek esetén is, ezzel világszinten egyedülállónak számít a robotsebészetben. A tervek szerint az Emineo robotsebészeti szolgáltatási köre és oktatási tevékenysége az év végig ezekkel a területekkel is bővül.

Robotsebészet Magyarországon: egyre több helyen

A ROSA robotsebész ismerősen csenghet a Portfolio olvasói számára. 2018-ban számoltunk be ugyanis arról, hogy először végeztek agyműtétet robot segítségével Magyarországon. A ROSA nevű, csúcskategóriás idegsebészeti robot segítségével a Parkinson-kór tüneteit enyhítő elektródákat ültettek be egy 65 éves páciens fejébe az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben (OKITI). Erőss Loránd, aki akkor az intézet funkcionális idegsebészeti osztályának vezetője volt, akkor úgy fogalmazott: a robot 0,6 milliméteres pontossággal, az emberi hiba kizárásával dolgozik. Segítségével 10-12 órás műtétek ideje mindössze 3 órára csökkenhet. Ezt követően Erőss Loránddal interjút is készítettünk.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 28. Csúcstechnológiát alkalmazva tesznek csodát négy budapesti műtőben

Más közfinanszírozott kórházakba is érkeztek roboteszközök a műtétek támogatása érdekében. Idén májusban jelent meg a hír, hogy megjött a Da Vinci robotasszisztált sebészeti rendszer a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába. De már évekkel ezelőtt elkezdték használni a Da Vinci sebészeti rendszert a Semmelweis Egyetemen, valamint a Pécsi Tudományegyetemen.

Domán István ortopédus, a TritonLife egyik kiválósági központjának vezetője pedig 2022-ben egy átfogó interjúban avatott be bennünket a legújabb csúcstechnológiás műtéti technikák részleteibe. Már akkor arról beszélt a szakember, hogy náluk az egyik csúcstechnológia a robot asszisztált térdprotézis beültetés. A többnyire térd- és csípőműtéteknél jelenleg alkalmazott robotok ún. szemi-autonóm rendszerek, vagyis önállóan nem, csak a sebész kontrollja mellett végeznek bizonyos részfeladatokat, mint a célzás vagy protézis komponensek beültetéséhez szükséges csontos rezekciók segítése. A számítógép által felajánlott műtét tervet szükség szerint a sebész tovább finomíthatja, majd a végleges terv elfogadását követően a robot segít kialakítani a protézis combcsonti komponensének a pontos helyzetét. Az eszközök működtetése egyszerű és gyors. Mind a robot-asszisztált térdprotézis beültetés, mind a mozgásanalízis alapú csípőműtét egyaránt „személyre-szabottságot” biztosítanak. A mesterséges intelligencia, és különösen a gépi tanulás pedig lehetővé teszi a döntési algoritmusok folyamatos fejlődését, a robotok egyre tökéletesebb működését. "Valószínűleg el fogunk jutni oda, hogy a számítógép mindig az adott esetben a legtökéletesebb megoldást fogja ajánlani, a sebésznek már nem lesz mit tovább javítania" - vetítette akkor előre Domán István.

A mostani bejelentés kapcsán érdemes azt is felidézni, hogy tavaly szeptemberben a Wáberer Medical Center jelentette be elsőként a hazai magánegészségügyben, hogy robotsebészetet alkalmaznak, egymilliárd forintos beruházásuk nyomán. Akkor a WMC azt közölte: évente közel 200 műtéthez tervezik bevetni a da Vinci robotot. A sebészeti robotokat majd’ 30 éve alkalmazzák 6 kontinensen, 70 országban. Népszerűségét mutatja, hogy a világon mintegy 7500 robot segíti a 60 000 képzett sebész munkáját, akik a da Vinci segítségével már több, mint 12 millió sikeres beavatkozást végeztek el.

A Budai Egészségközpont három héttel ezelőtt mutatta be az új magánkórház megépítésének terveit és annak szakmai tartalmát. Csernavölgyi István, a BEK vezérigazgatója, aki idén is ott lesz a Private Health Forum rendezvényünkön az eseményen kiemelte, hogy generációkon átívelő fejlesztést hoznak létre, melynek célja, hogy a gerincgyógyászati és mozgásszervi ellátások kapcsán hosszú távú megoldást adjanak. A fejlesztés fő pilléreit ismertetve megemlítette a következő elemeket: infrastruktúra, humánerőforrás, digitalizáció, eszközpark-robotizáció, energia- és környezettudatos fejlesztés. Kiemelte: az új kórházban kétirányú robotika valósul meg, mozgásszervi és általános sebészeti ellátások kapcsán. Nem azért lesz robotsebészeti beavatkozás, mert az divat, hanem akkor lesz, amikor a szakértő kollégáink megfelelő rutinnal rendelkeznek, és folyamatosan tudjuk ezt az ellátást biztosítani, akár ügyeleti szinten is - magyarázta a vezető.

Erős a verseny az ortopéd magánellátások piacán

A közelmúltból - főként a magánszolgáltatók piacáról - hozott példák jól mutatják, hogy mekkora verseny zajlik a hazai magánklinikák között az ortopédiai nagyműtétek piacán a betegekért és a kilátásban lévő beruházások alapján a verseny inkább csak még tovább fog erősödni. Ez a betegek szemszögéből mindenképpen kedvező trend, és az Emineo mostani bejelentése abból a szempontból is pozitív üzenet, hogy egy magyar tulajdonú vállalkozás képesek haladni a technológiai fejlődéssel, ezúttal a magánegészségügyben.

Ez ez éles verseny a betegekért, de még inkább a komplex műtéteket és beavatkozásokat (térd- és csípőprotézis) lebonyolítani képes orvosokért viszont egyúttal lecsapódik az egyes szolgáltatók üzleti számaiban is.

A legnagyobb magyarországi magánegészségügyi szolgáltatók legutóbbi üzleti évét bemutató elemzésünkben éppen arra mutattunk rá, hogy az Emineo az árbevétel szerinti rangsorban egy helyet hátrébb csúszott, a 14. pozícióban volt a 2023-as számok alapján. A magánklinika egyike volt annak a kevés privát szolgáltatónak, akinél - hacsak mérsékelten is, de - csökkent az árbevétel tavaly, 2022-höz képest.

Címlapkép forrása: ROSA, Emineo