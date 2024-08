Bekeményít a NAV, sorra szórják ki a bírságokat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári ellenőrzési akciója során számos szabálytalanságot tártak fel, és a szabályszegők most még nagyobb kockázatot vállalnak, mivel augusztus 1-jétől duplázódott a mulasztási bírság, amely akár kétmillió forintra is rúghat. A NAV pénteken kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy különösen szigorúan lépnek fel a be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatása és a nyugtaadás elmulasztása esetén.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári ellenőrzési akciója során számos szabálytalanságot tártak fel, és a szabályszegők most még nagyobb kockázatot vállalnak, mivel augusztus 1-jétől duplázódott a mulasztási bírság, amely akár kétmillió forintra is rúghat. A NAV pénteken kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy különösen szigorúan lépnek fel a be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatása és a nyugtaadás elmulasztása esetén – számolt be az MTI.

Az idei ellenőrzések kiemelt célpontjai a Balaton környékén működő adózók, beleértve a termékértékesítőket és szolgáltatókat is. Ezek az ellenőrzések legalább az idegenforgalmi szezon végéig, őszig folytatódnak, és az érintett vármegyék mellett számos más vármegye ellenőrei is részt vesznek bennük. A NAV előzetes kockázatelemzés alapján választja ki az ellenőrzésre kerülő kereskedőket és szolgáltatókat, figyelembe véve azok nyitvatartási szokásait és forgalmát.

A közlemény kiemeli, hogy idén a turizmusfejlesztési hozzájárulás helyes megállapításának és megfizetésének vizsgálata is fontos szerepet kap. Az eddigi tapasztalatok alapján a leggyakoribb szabályszegés továbbra is a nyugtaadás elmulasztása.

Példaként említettek egy vendéglátóhelyet, ahol a revizorok észrevették, hogy csak a magyarul beszélő vásárlók kapnak nyugtát, míg a külföldieknél nem használták a pénztárgépet.

A próbavásárlás során az ellenőrök angolul rendeltek, és nem kaptak semmilyen bizonylatot. Mivel a társaság tavaly is bukott egy nyugtaadási ellenőrzésen, most a bírság mellett 12 napos üzletzárásra is számíthat.

A NAV figyelmeztetett, hogy a súlyos mulasztók a bírságon kívül utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Ezért a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a bevallásokat és a fizetendő adót minél gyorsabban a tényleges forgalomhoz igazítani, mivel a revízió megkezdéséig még lehetőség van az önellenőrzésre a korábban be nem vallott adók esetében.

A közlemény hangsúlyozta, hogy az ellenőrzésekkel a jogkövető adózókat is támogatják, mivel megakadályozzák, hogy adóelkerüléssel és bevételeltitkolással bárki tisztességtelen versenyelőnyre tegyen szert.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images