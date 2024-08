Szenvedve fejlődtek a hazai magánklinikák - Mire elég a 100 eurós vizitdíj Magyarországon?

Több oldalról is prés alatt vannak a Magyarországon működő legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók. Miközben tevékenységükből fakadóan egyedi kockázatot futnak (egészségről, gyógyításról és végső soron emberéletekről beszélünk), a szektor nyereségessége a legutolsó adatok alapján inkább romlik. Ez pedig alapvetően abból fakad, hogy nemcsak a betegekért folyik egyre élesebb verseny, de a - magánklinikák kapacitását valójában meghatározó - szakemberekért is ádáz harcot vívnak a szereplők. A kilátások is nagyon érdekesek: a betegek beáramlása tovább növekedhet, ami kedvező trend az árbevétel szempontjából, viszont a rendelkezésre álló humánerőforrás tekintetében nem várható javulás, ami azt is jelenti, hogy a szűkös HR-kínálat miatt, valamint az orvosok kimagasló alkupozíciója végett (és mivel számtalan lehetőség közül választhatnak, állami és magán szektor) a következő években is nyomás alatt maradhatnak a marzsok. Pozitív fordulat akkor jöhetne, ha a szolgáltatók a megemelkedő költségek egyre nagyobb részét tudnák továbbhárítani a betegekre, akik már most is jellemzően a 40 ezer forintos vizitdíjakkal találkoznak. És akkor még az állam szabályozó erejét meg sem említettük.

A valóság

A Portfolio rendszeresen foglalkozik a hazai magánegészségügy helyzetével, és évente egyszer (a beszámolók közzétételének időpontja környékén) átfogó elemzéssel jelentkezünk a legnagyobb piaci szereplők üzleti teljesítményéről. A szektor teljesítményét ezúttal két cikkben dolgozzuk fel, az első részben néhány héttel ezelőtt az árbevétel-adatokra fókuszálva írtuk azt, hogy a magyar gazdaság recessziója, valamint a reálbérek csökkenése ellenére stabil árbevételnövekedést könyvelhettek el a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók 2023-ban. Valamennyire tehát válságálló ez a szektor, de nem teljesen védett.

Már abban az elemzésünkben érintettük a társaságok nyereségességét, amire viszont most részletesebben kitérünk. Segítségünkre pedig a Heal Partners elemzése és táblázata van, amelyet Karli Péter ügyvezető és csapata készít el rendszeresen a hazai magánegészségügyről. A magán járó- és fekvőbetegellátó intézmények 2023-as számaiból kiszűrve a kiugró értékeket, 11%-os medián és 17%-os átlagos árbevétel-növekedés adódik, ami azért már visszafogottabb bővülést jelez. A tanácsadó cég anyaga arra mutatott rá, hogy

2023 a csökkenő profitabilitás éve volt, az EBITDA marginok 3-5 százalékponttal szinte minden szolgáltatónál alacsonyabbra kerültek az előző évhez képest.

Üdítő kivételek jellemzően azok közül kerülnek ki, akik növekedésben is átlag felett produkáltak (ilyen például a Dr. Rose, a Wáberer és a Kardirex) vagy teljesen egyedi piaci szegmensben működnek, mint a FirstMed. (Megjegyzés: az egyes cégek EBITDA-ját a Heal Partners a működési eredmény, illetve az értékcsökkenési leírás összegeként számolta ki.)

A fő, szektorszintű számok összecsengenek az ágazat meghatározó szereplőitől (ügyvezetők, menedzsment, tulajdonosok) hallott egyedi véleményekkel, miszerint

a tavalyi évet fejlődés jellemezte ugyan a magánegészségügyben, de egyúttal szenvedős esztendő volt.

Fontos ugyanakkor megemlíteni azt is, hogy az üzemi eredmény egyik évről a másikra akár annak következtében is romolhat, hogy az adott társaság fejlesztéseket hajt végre. Ezt azért fontos kiemelni, mivel ez is egy járható stratégia, az előremenekülés, amikor a magánklinika a fokozódó verseny miatt bővíti palettáját és a komplexebb, és emiatt új és drága technológiát megkövetelő ellátásokat hoz be a kínálati portfóliójába. Ezzel egyszerre szólítja meg a betegeket, de igyekszik magát megkülönböztetni a többi szolgáltatótól az orvosok szemében. Összességében tehát eredményesség szempontjából több csoportot is megkülönböztethetünk a szolgáltatók körében: 1) pénzügyi teljesítményükben javulók; 2) versenyképességüket elvesztő, romló eredményességi mutatókkal rendelkezők; 3) stagnálók, de még így is relatív lecsúszók; 4) fejlesztők, terjeszkedők, előremenekülők, specializációban építkezők. Érdekes lesz látni, hogy a következő években ezek mentén milyen módon folytatódik a piac konszolidációja.

A kilátások

A fenti makroszámok is magyarázzák azt a másik érdekes trendet a magánszolgáltatói piacon, miszerint elmarad a befektetői érdeklődés, üzletileg már nem vonzó a magánegészségügy. Van, ahol az új befektetők lassabban, vagy gyorsabban kivonulnak és régi-új arcok jelennek meg, van ahol nem klasszikus vállalatfelvásárlás útján lép be a piacra az új szereplő.

A friss tőke és forrásbevonás pedig a szektor fejlődésének fenntartásához kulcsfontosságú lenne. A növekedést, valamint az újabb és újabb fejlesztési fázisokat finanszírozni kell, ami

tőkeerős tulajdonosokat, kedvező forrásbevonási lehetőségeket és elkötelezett, saját szakmai vízióval rendelkező csapatot feltételez. Persze nem árt, ha mindez egy általánosan jó, vagy javuló makrogazdasági környezetben jelenik meg, nem úgy, mint 2022 végén és 2023-ban tapasztalható volt.

A Heal Partneres elemzői ez utóbbi tényező kapcsán legutóbb azt emelték ki, hogy Magyarországon a magánegészségügyi szektor nagyon érzékeny a gazdasági ciklusok változásaira, ami a magas out of pocket arány miatt van. "Az emberek jelentős része közvetlenül saját zsebből fizet az egészségügyi szolgáltatásokért, nem pedig biztosítással vagy olyan előtakarékoskodással, mint a pénztárak" - fogalmaztak. A szakemberek ugyanakkor arra is rámutattak elemzésükben, hogy a magánegészségügyi szolgáltatások iránti vásárlóerő 2023 második felében elindult a kilábalás útján. "Ezt a tendenciát összevetve az általános fogyasztási statisztikákkal úgy tűnik, hogy a visszarendeződés kicsit gyorsabban történik a magánegészségügyben, mint más fogyasztási szektorokban. A magánegészségügyi kereslet stabilizálódása, enyhe élénkülése rávilágít arra, hogy ezen kiadásokra továbbra is igaz, hogy nagyon alapvető fogyasztási jószágként viselkednek, gyengébb jövedelmi viszonyok között is stabilabb a kereslet, mint az átlagos fogyasztási cikkeknél" - írták a szakértők, azonban azt is hozzátették: a keresletvisszaesés időszakának "legfőbb tanulsága ugyanakkor, hogy ezen költéseket is tudják a páciensek rövidebb ideig halasztani, tehát nagyobb keresleti sokkok esetén érdemes a szolgáltatóknak felkészülni a kereslet ingadozására, de úgy tűnik hogy ezek a jelenségek inkább átmeneti jelleggel jelentkeznek az egészségügyi piacon".

Az általunk kiemelt fenti 4 tényező lenne a feltétele annak, hogy egy-egy magánklinika elérje a célját: az ügyfélszám növekedését, de ami talán még fontosabb, a náluk dolgozó szakemberek létszámának bővítését, majd végső soron a jobb üzleti működést.

Közhelyszerű ténymegállapítás, de igaz: nincs két rendszerre (állami és magán) elegendő humánerőforrás a magyar egészségügyben, és ezt bátran kiegészíthetjük azzal a fél mondattal, hogy ebben nem is várható pozitív fordulat a közeljövőben, sőt. Ez alapján pedig azt is elmondhatjuk, hogy a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók legfontosabb célszámait, terveit és növekedését tulajdonképpen a rendelkezésre álló munkaerő óraszámai fogják meghatározni nem meglepő módon. Nem véletlen, hogy a legnagyobb piaci szereplők az árbevétel és annak növekedése mellett leginkább a létszámbővüléssel kapcsolatos adataikra a legbüszkébbek minden évben.

Azt is előrevetíthetjük, hogy a szektorban dolgozó szakemberek már most is (más szektorokhoz mérten főleg) rendkívül magas alkupozíciója csak tovább fog növekedni. Ezeknek a szakembereknek, főleg a vezető orvosoknak ugyanis a jövőben is lesz több választási lehetőségük: egyszerre vállalnak szerepet az állami rendszerben és osztják meg munkaidejüket különböző privát szolgáltatók között, de akár dolgozhatnak részben saját magánrendelőjükben. Kérdés, hogy az ennek nyomán egyre növekvő bérköltségeket hogyan lehet kigazdálkodni: részben a tulajdonosok hozamelvárásainak mérséklésével és/vagy részben a lakossági kiadások növelésével. Láthatóan a lakosságnál lehet egy kiadási fájdalmi küszöb (egy főre vetítve), kérdés, hogy a jelenleg már gyakran 40 ezer forintos, vagyis 100 eurós vizitdíjakat mennyiben tudják tovább emelni a szolgáltatók. Ennek a lakossági közvetlen teherviselésnek a költségeit lehetne enyhíteni a biztosítási rendszeren keresztül, amikor is a vállalatok, vagy magánszemélyek magánegészségbiztosítást kötnek. Ez a keresleti oldal folyamatosan, lendületesen fejlődik (csökkentve ezáltal a betegek közvetlen költségeit, kockázatközösség kialakításán keresztül), de a költésekben a részaránya még mindig kisebb.

A fogyasztói kereslet utóbbi kapcsán jön be a képbe még egy, igencsak kiszámíthatatlannak mondható tényező, ami viszont alapvetően írhatja át a fentebb bemutatott képletet. Már jelenleg is van egy tolóerő a magánegészségügy irányába az állami egészségügyből (amellett, hogy persze létezik egy szívó erő is), hiszen a közfinanszírozott ellátás hozzáférhetősége távolról sem elégséges. Ez viszont szintet léphet, amennyiben az egészségügy finanszírozása átalakul, ahogyan azt fél évvel ezelőtt Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár előrevetítette, belengetve a szektorsemleges finanszírozást. Ha ez az új rendszer a közeljövőben valamilyen formában megvalósul, akkor az új betegtömegeket hozhat a magánegészségügy számára, ami új lehetőségeket nyit ki sok piaci szereplőnél. A potenciálisan növekvő betegvolumen pedig már a magánszektor árazására és az üzleti terveire is közvetlenül kihat. Jól látható tehát, hogy ezen a téren (engedélyező, szabályozó, utánpótlásképző, ármeghatározó, versenyző) is meghatározó szerepe van az állami döntéshozatalnak.

Kíváncsian várjuk mi is és várják a piac szereplői a folytatást, addig is érdemes már most bebiztosítani a helyet a szektor legfontosabb találkozási fórumára, a Private Health Forum konferenciára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images