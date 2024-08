Súlyos károkat okozhat egy áramszünet, vagy váratlan termeléskiesés, de okos megoldásokkal megelőzhetők ezek

„Mindig a nem várt leállás okozza a legnagyobb anyagi veszteséget”, és egy komolyabb áramszünetből is fokozott nehézségei származhatnak a magyarországi cégeknek, de a digitális karbantartás, illetve a digitális iker megoldások segítségével tudatosan fel lehet készülni az ilyen helyzetek kivédésére – mutatott rá a Portfolio-nak adott interjúban Németh Gábor. A Schneider Electric magyarországi szolgáltatási igazgatója úgy látja, hogy számos iparágban, amelyben hatalmas a nyomás a folyamatos termelésre, nagy hasznát veszik ezeknek a technológiáknak, igaz sok helyen még inkább reaktívak, azaz csak azután reagálnak, hogy már bekövetkezett a baj. A szakértő tapasztalatai alapján a vállalatok legalább felének nincs konkrét stratégiája arra, hogy összehangolja az energiahatékonysági törekvéseit a fenntarthatósági stratégiájával, noha ezen a téren is számos digitális megoldás, illetve okos eszköz elérhető.

Portfolio: Nagyon kellemetlen helyzet alakult ki a nyáron, amikor négy balkáni országban több órára teljesen leállt a villamosenergia-szolgáltatás, a hírek szerint egy-két nagyobb hálózati elem meghibásodása miatt. Ez erőteljes figyelmeztető jelként is felfogható, hogy a hálózati infrastruktúra állapota mennyire kulcsfontosságú. A nagyobb energiafogyasztással rendelkező magyar vállalati kör milyen tanulságokat szűrhet le egy ilyen helyzetből, és miket érdemes végig gondolnia a saját hálózati elemei, infrastruktúrája kapcsán?

Németh Gábor: Több tanulság is levonható, de érdemes előbb a különféle üzemeltetési típusokat megvizsgálni. Reaktív üzemeltetésnek hívjuk, amikor már megtörtént a baj, és utána próbálnak tűzoltás jellegű nagyon gyors megoldást találni. Ilyenkor a felhasználó arra törekszik, hogy a lehető leghamarabb orvosolja a problémáját, hiszen

mindig a nem várt leállás okozza a legnagyobb anyagi veszteséget.

Ez lehet direkt anyagi kár is, például egy berendezésben, de lehet egy következménykár is, mint például a termeléskiesés.

Ilyenkor csak a probléma mielőbbi orvoslására érdemes koncentrálni?

Nem, hiszen ahhoz, hogy ilyen nem várt leállást legközelebb el lehessen kerülni, a reaktív üzemeltetésből érdemes eljutni az állapotfüggő, tudatosabb üzemeltetéshez. Ezen a területen a Schneider Electric-nek vannak olyan digitális szolgáltatásai, mint az EcoStruxure Service Plan. Ez abban segíti az ügyfelet, hogy a nem várt leállásokat, hálózati problémákat elkerüljék, az adott hálózati eszközök folyamatos felügyeletével, és a problémák bekövetkezése előtt megtegyük a szükséges beavatkozásokat.

Ez mit jelent a gyakorlatban?

Olyan digitális, okos eszközökről, speciális szenzorokról beszélünk, amelyek folyamatosan adatokat gyűjtenek és egy bizonyos kommunikációs hálózaton keresztül eljuttatják egy felhő alapú szoftverhez, alkalmazáshoz. Ennek segítségével folyamatosan, a nap 24 órájában, a hét minden napján láthatjuk a készülékek aktuális műszaki állapotát, és riasztásokkal előre tudjuk jelezni a komolyabb problémák bekövetkezését.

Ezzel akár 75 százalékkal csökkenteni tudjuk a nem várt leállásokat, ami jelentős költségmegtakarításhoz is vezethet.

Elég csak arra gondolni, hogy vannak olyan ágazatok, mint a vegyipar vagy autóipar, ahol egyetlen órányi nem tervezett leállás, termeléskiesés akár 100 ezer eurós vagyoni kárt is okozhat. Az ilyen iparágakban, akár egyetlen nem várt leállás elkerülése szinte azonnal megtérülő szolgáltatás jelent.

A megoldásunk különösen hasznos a nagy energiaigénnyel rendelkező, folyamatos termelésre berendezkedett üzemeknek, gyártóvállalatoknak, amelyek az éles termelési versenyben nem engedhetik meg maguknak, hogy egy-egy nem tervezett leállás becsússzon, ahol még a tervezett leállások időtartama is évről évre csökkenő tendenciát mutat.

Kap-e plusz segítséget, háttértámogatást az adott vállalat, vagy egyszercsak megérkezik hozzá a riasztás?

Igen, kap. Ha például egy hálózati megszakítóról vagy védelemről beszélünk, és a monitorozott eszköz műszaki paraméterei nagymértékben eltérnek a normális értékhatároktól, akkor a felhasználó azonnal kap egy értesítést email-ben, hogy gyors beavatkozásra van szükség, a hiba elhárításához pedig helyszíni mérnöki támogatást is tudunk biztosítani. Emellett vannak szakértői csapataink, akiket össze tudunk kötni a felhő alapú alkalmazáson keresztül a készülékek adataival.

Az elmúlt három hónap adatait is ki tudják elemezni, és különféle prediktív analitikákat, előrejelzéseket tudnak készíteni. Így a múltbeli tényadatokból meg tudják állapítani, hogy az adott műszaki eszközöknél, vagy berendezéseknél, milyen beavatkozásra, karbantartásra van szükség, illetve milyen probléma léphet fel a következő időszakban. Ezek az elemzések abban is segítik a felhasználót, hogy

magabiztos és optimális döntéseket tudjon hozni a modernizációban, felújításokban, hogy ott korszerűsítsen első körben, ahol a legnagyobb szükség van arra a készülékek, berendezések aktuális műszaki állapota alapján.

Ez azt jelenti, hogy van egy szakértői csoport, amely a központból akár oda tud szólni az adott vállalatnak, hogy tessék odafigyelni, mert bizonyos elemeknél ezt, vagy azt látjuk?

Így van. Vannak központi globális mérnöki csapatok, akik helyileg nem Magyarországon dolgoznak, de távolról mindent látnak a terepi készülékekről, és van lokális szolgáltatási csapatunk is, akik gyorsan tudnak reagálni a problémákra a helyszínen. Tehát

a globális csapat előre látja, hogy beavatkozás szükséges, a helyi mérnöki csapat pedig akár 24 órán belül a helyszínen rendelkezésre tud állni sürgős riasztás esetén.

A digitális iker, mint technológiai megoldás hogyan tud ebben az egész témakörben segíteni?

A digitális iker azért hasznos, mert a különféle elemzések alapján a felhasználóknak több, mint a 90 százaléka nem rendelkezik naprakész dokumentációval a saját hálózatáról. Ez például úgy fordulhat elő, hogy tíz éve megépült egy gyár, azóta folyamatos bővítések, átalakítások voltak, és nincsenek naprakész adatok, nincs egy teljes hálózatkép, nem volt aki rendszerezze ezeket az adatokat. A Digital Twin szolgáltatásunk segítségével fogjuk a meglévő papír alapú, vagy szoftveres dokumentációkat, rendelkezésre álló hálózati adatokat, és belepakoljuk egy okos tervezői szoftverbe, ami után kapunk egy teljes digitális hálózatképet.

Az is előfordulhat, hogy vannak olyan területek, ahol egyáltalán nem áll rendelkezésre dokumentáció, ilyen esetekben a helyszínen segítünk felmérni a meglévő műszaki paramétereket, hálózatot.

A legfontosabb célunk, hogy az okos szoftverbe bevitt adatok segítségével egy teljes digitális hálózatképet, egy digitális ikert képezzünk a hálózat valós állapotáról.

Miért lehet hasznos ez a végfelhasználónak?

Egyrészt azért, mert lát egy valós, naprakész képet a teljes hálózatáról. Egyetlen gombnyomásra látja minden egyes hálózati elem műszaki paraméterét, típusát, illetve beállítási értékeit, és a betáplált adatokból, különféle rendszertanulmányokat, szimulációkat tudunk elvégezni. Ha például a meglévő hálózatot egy új transzformátorral szeretné bővíteni, akkor ezzel a szoftverrel, a rendelkezésre álló adatok segítségével, olyan szimulációkat tudunk elvégezni, amivel a végfelhasználó a legoptimálisabb bővítést tudja biztosítani, ráadásul üzembiztosan. Az üzem- és személyi biztonság az egyik legfontosabb a végfelhasználók számára.

Mi képesek vagyunk arra, hogy a meglévő műszaki paraméterek alapján kielemezzük a teljes hálózatot és megállapítsuk, hogy vannak-e olyan abnormális működések, üzemállapotok, amelyek kockázatot jelenthetnek a hálózatokra és a felhasználókra nézve.

Javaslatokat is teszünk berendezésenként, hogy milyen megoldások léteznek, hogy ezeket a kockázatokat minimalizáljuk.

Milyen ágazatokban, ipari vállalkozásoknál lehetnek hasznosak ezek a megoldások?

Az Ecoxtruxure Service Plan szolgáltatásunk elsősorban olyan felhasználók számára a leghasznosabb, akiknél folyamatos üzem van, nagyon ritkán van tervezett leállás is, és komoly anyagi veszteséget, következménykárokat okoz egy áramkimaradás vagy termeléskiesés. Olyan felhasználókkal is találkozunk, ahol három éve nem volt semmilyen tervezett leállás sem. Ennek az a háttere, hogy olyan szintű termelési nyomás van rajtuk, hogy a tervezett leállás is hatalmas anyagi veszteséget jelentene a számukra.

Másrészről olyan ügyfeleknek is előnyös, akik több létesítményt üzemeltetnek egyidőben, nincs szakképzett kezelőszemélyzet és komoly erőforrást igényel az éves karbantartás, szükséges beavatkozások lebonyolítása. Ezzel a digitális szolgáltatással egy felületen tudják folyamatosan nyomon követni az összes létesítmény állapotát, anélkül, hogy komoly szakember gárdát kellene alkalmazni.

A Digital Twin szolgáltatás pedig, olyan ipari felhasználóknak nyújt segítséget, akiknek a hálózata kellően komplex, nehezen átlátható és folyamatos változások vannak, amihez nincs belső erőforrásuk, hogy ezeket rendszerezzék.

Mit tapasztalnak: az ilyen megoldások iránti nyitottság alapból megvan ezeknél a típusú vállalatoknál, éppen amiatt, hogy a folyamatos termelési kényszer miatt nehogy bekövetkezzen egy váratlan leállás? Vagy inkább a reaktív gondolkodás a jellemző, azaz csak akkor lépnek, amikor már bekövetkezett a baj, és súlyos veszteségeket kénytelenek elkönyvelni, és ennek megismétlődését akarják elkerülni?

Ez változó a végfelhasználók körében. Van olyan felhasználó, aki rögtön azután nyitott lesz az ilyen megoldásokra, hogy egyszer megtapasztalta a nem várt áramkimaradást, termeléskiesést, hiszen nem akarja, hogy ilyen anyagi veszteség még egyszer bekövetkezzen.

Vannak azonban olyan felhasználók is, akik már alapból törekednek arra, hogy a piacon rendelkezésre álló digitális technológiákkal minimalizálják az üzembiztonsági kockázatokat.

Emellett tipikusan az amerikai tulajdonú cégeknél tapasztaljuk, hogy a stratégiai gondolkodásukban már benne van, hogy bizonyos időközönként kötelezően el kell végezni a személyi biztonságra, illetve az üzembiztonságra fókuszáló rendszertanulmányokat.

Milyen típusú kompetenciák szükségesek vállalati oldalról ahhoz, hogy ezeket a megoldásokat, akár a digitális karbantartást, akár a digitális iker megoldást ténylegesen fel tudják használni a saját termelési folyamataikban? Kell-e ezekhez jelentős humánerőforrás, vagy valamilyen infrastrukturális kapacitás kiépítése?

Mi arra törekszünk, hogy a szükséges erőforrásokat mi biztosítsuk. Ez érthető is, hiszen ezeknek a digitális technológiáknak az installálásához, illetve üzembe helyezéséhez speciális szakértelemre és eszközökre van szükség.

Így tehát mi kulcsrakész digitális projektet tudunk biztosítani számukra, természetesen képzéseket is biztosítunk a felhasználóknak a kezdeti szakaszban és műszaki támogatást a későbbiekben.

Zöld mezős beruházások esetében arra törekszünk, hogy a felhasználók olyan eszközöket, berendezéseket telepítsenek, ami már fel van készítve az ilyen jellegű szolgáltatásokra. A már meglévő hálózatokat pedig modernizációval fel tudjuk készíteni ezekre az innovatív szolgáltatásokra.

Mit a tapasztalnak, hogy amint a digitális karbantartás, vagy a digitális iker elkezd működni egy vállalatnál, az utána generál-e további átalakításokat a cégeknél?

Sok hozadéka van annak, ha ilyen rendszerek elkezdenek működni egy vállalatnál. A folyamatosan monitorozott berendezéseknek köszönhetően sokkal magabiztosabb döntést tudnak hozni a vezetők, legyen szó tervezett karbantartásokról, modernizációról vagy bővítésekről, átalakításokról. Az adatok alapján egy konkrét modernizációs tervet is össze lehet állítani. Ha egy felhasználónak van egy összetett villamos hálózata, de nem mindegyik berendezésnek ugyanolyan a műszaki állapota, életkora, akkor a felhasználó könnyeben el tudja dönteni, hogy hol érdemes elkezdenie a felújításokat.

A digitális szolgáltatásnak köszönhetően a karbantartási idő akár 40%-al is csökkenthető.

Az EcoStruxure Service Plan használata egy hatékonyabb működést tesz lehetővé, a villamos eszközök élettartama 25%-al megnövelhető a fenntarthatóbb jövőt biztosítva.

A költséghatékony és üzembiztos működés mellett nyilván az is fontos kérdés, hogy az adott vállalat mennyire tudatos az energiafelhasználásában és a saját igényei megfelelő lefedésében, az energiabeszerzésben. A terepen dolgozva milyenek a tapasztalatai ezen a téren?

A Világgazdasági Fórum elemzése szerint napjainkban az energia mintegy 60 százaléka elvész, vagy elpazarolják, ezért a digitális technológiák és a villamos áram fokozott használata kulcsfontosságú az éghajlati és energiaválságok kezelésében. A kutatásból is látszik, hogy a hazai vállalkozások többsége az első lépéseket már megtette, vagy most teszi meg az energiahatékonyabb működés felé.

A globális piaci trendek azt igazolják, hogy az energiaigény folyamatosan nő és az előrejelzések alapján 2050-ig akár 50%-al is növekedhet, ami köszönhető a beruházásoknak, a technológiai fejlődésnek, ami háromszor nagyobb igényt jelent az energiahatékonysági beruházásokra. Az épületekben rejlő energiahatékonysági potenciál jelenleg 82%-ban kihasználtalan, míg az iparban ez a szám 50%.

Emellett nemzetközi felmérési eredmények alapján az is látható, hogy

a vállalatok legalább felének nincs konkrét stratégiája arra, hogy összehangolja az energiahatékonysági törekvéseit a fenntarthatósági stratégiájával. Mi ezen a téren is tudunk segíteni,

hiszen a helyi szolgáltatási csapatunk dekarbonizációs és energiahatékonysági tanácsadással is foglalkozik elsősorban kereskedelmi épületekre vonatkozóan.

Ez milyen szolgáltatást takar?

Ez azt jelenti, hogy az adott létesítményről adatokat kérünk be, majd egy helyszíni felmérés, konzultáció keretében, feltérképezzük, hogy milyen az adott épület meglévő állapota, milyen a karbon lábnyoma és milyen energiahatékonysági potenciált látunk benne. Ezt követően elkészítünk egy tanulmányt, amiben energiahatékonysági javaslatokat adunk, karbon lábnyom csökkentési terv elkészítésével.

Ez egy helyszínen végzett felmérés tanácsadással egybekötve, amely célja egy részletes akcióterv elkészítése a kapcsolódó beruházási költségekkel és megtakarításokkal.

Ez abban segít, hogyan tudja az ügyfél a CO2 kibocsátását csökkenteni, és hol vannak az energiahatékonysági pontok, ahol költségmegtakarítást érhet el.

A szolgáltatásaink hozzáadott értékét tovább növeli, hogy saját energiahatékonysági megoldásokkal rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy pl. okosmérőinkkel és energiahatékonysági szoftverünk alkalmazásával, kulcsrakész projekteket tudunk megvalósítani, amivel akár 5-15 százalékos energiaköltség-csökkentés érhető el a tapasztalataink alapján.

Milyen olyan gyakorlati eredményeket, konkrét példákat, tud említeni, amelyek ezen végiggondolás és munka mentén elérhetővé váltak?

Egy ipari felhasználónál a telepített energiamenedzsment szoftverünk segítségével olyan hálózati problémákat, sikerült beazonosítani 2-3 hónapos elemzést követően, amelyek komoly anyagi károkat okoztak a villamos berendezésekben. A méréssel és az adatok kiértékelésével megállapítottuk, hogy van olyan műszaki megoldásunk megtérülési számításokkal alátámasztva, amivel a problémát teljes egészében ki lehet küszöbölni, ezzel elkerülve a további anyagi veszteségeket

A kulcsszó sok ilyen probléma esetében a mérés és digitalizáció, illetve a digitalizációs megoldások, okos eszközök használata.

Sok hálózati problémára vannak kész megoldások, amelyek a meglévő hálózat kisebb-nagyobb átalakításával hatékonyan orvosolhatóak.

