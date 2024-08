Annyira felmelegedett a Duna a hőség miatt, hogy le kellett terhelni Paksot

Csütörtökön átlépte a 29,5 Celsius-fokos küszöbértéket a Duna vízhőmérséklete a Paksi Atomerőmű mérési szakaszánál, ezért ma délután 3 órától 80 megawattal le kellett terhelni a Paksi Atomerőmű 4. blokkját – jelentette be az erőmű. A belső szabályzat alapján ha tovább melegszik a Duna a hőhullám miatt, akkor "0,1 Celsius fokonként 80 MW-tal kell csökkenteni a teljesítményt mindaddig, amíg az előírt korlát alá nem süllyed a vízhőmérséklet." Egy minapi energiaügyi miniszteri rendelettervezet ez alól felmentést is biztosíthat majd. Erről a témáról is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyen Lantos Csaba energiaügyi miniszter tartja az egyik nyitóelőadást. A programról már számos részletet közzétettünk az oldalunkon, regisztrálni itt lehet

Rövid közleményben jelentette be csütörtökön délután a Paksi Atomerőmű, hogy a hőhullámban felmelegedő Duna miatt 80 MW-tal le kellett terhelni a 4. blokkot, ami a MAVIR alábbi ábráján a kék tartomány szűkülésén már látszik is.

A mai lépésre az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Duna vízhőmérséklet-mérési szabályzata alapján került sor. Ennek fontos kiinduló pontja, hogy ha az Országos Vízjelző Szolgálat Paksi Atomerőmű részére küldött napi jelentése, vagy a hideg vizes csatornában 11 órakor történt mérés szerint a Duna vízhőfoka eléri a 25 Celsius fokot, akkor a Paksi Atomerőmű megkezdi a dunai hőcsóva hivatalos mérését. Ezt a felmelegített hűtővíz Dunába való beengedési pontjától folyás irányban (lefelé) 500 méteres szelvényben kell megtenni fél méteres, illetve másfél méteres vízmélységben. Amint az alábbi, augusztus 15-i adatokat is tartalmazó grafikon mutatja: az OVSZ vízhőmérsékleti előrejelzése mára 24,6 fokot tartalmazott, de a ténylegesen mért érték 25,5 fokos volt, így a melegvízcsatorna 35 fokos hűtővize és a 25,5 fokos Duna-víz keveredése 500 méterrel lentebb 29,52 fokos mért értéket eredményezett fél méteres mélységben, illetve 29,16 fokos értéket mutatott másfél méteres mélységben.

Ezért az atomerőmű belső szabályzata (kezelési utasítása) alapján a 29,5 fokos küszöb érték átlépésétől kezdve minden egyes 0,1 fokos hőmérséklet emelkedés esetén 80 megawattal le kell szabályozni az erőművet. Most ez történt meg.

A beavatkozás célja az, hogy ne haladja meg a mintavételi szelvényben a 30 fokos hőmérsékleti korlátot a Duna vízhőmérséklete a környezet, az élővilág védelme érdekében. Ez alól azonban akár kivételt is kaphat majd az erőmű, ha egy minap társadalmi egyeztetésre bocsátott miniszteri rendelet alapján a 30 fokos korláttól eltekinthet az erőmű árampiaci ellátásbiztonsági szempontok miatt. Ennek az lehet a célja, hogy a zsinór áramtermelés folyamatos legyen az erőműben, és a paksi leszabályozás elmaradásának segítségével az extrém áramárakat tompítani lehessen. Július közepén, az akkori hőhullám mellett az esti órákban extrém, 1000 euró közeli, áramárak voltak Magyarországon (is), és egyik nap délután le kellett terhelni mind a négy paksi blokkot is 25-25 MW-tal.

A ma délben kialakult holnapi áramárak egyébként ismét extrémre sikeredtek: a holnap este 8 és 9 óra közötti időszakra 478 eurós ár született. Most még napokig kitarthat a hőhullám, így nem kizárt, hogy még magasabb esti áramárakat is látunk. Ezt persze számos régiós tényező (például víz- és szélerőművek termelési kapacitásai, határkeresztező kapacitások, ukrajnai importigény) is befolyásolja, illetve az is, ha az említett miniszteri döntés lazítja a 30 fokos korlátot.

Múlt szombaton és vasárnap egyébként reggeltől délutánig összesen 300-300 MW-os menetrendesített leterhelésben vett részt a Paksi Atomerőmű három-három blokkja (lásd kék tartomány érdemi szűkülése mindkét nap napközben), de ennek nem a Duna vízhőmérséklete volt az oka, hanem az áramkereslet és kínálat összhangjának megteremtése. A hétvégén jellemzően visszafogott az ipari áramkereslet a munkaszüneti napok miatt, miközben a napsütéses időben ontják a villamosenergiát a naperőművek. Ennek a nagy részét a KÁT-rendszerben kötelező átvenni, és így nagyon mélybe, a délutáni időszakban több órára jellemzően negatív tartományba bukik az áram ára a nagykereskedelmi villamosenergia piacon. Mindezek mellett a MAVIR igyekszik annyi áramot exportálni napközben (többek között Ukrajnába), amennyit csak lehet, de nyilván ezt is befolyásolja a kereslet, így a villamosenergia rendszer egyensúlyát mindezen tényezők mellett a jelek szerint azzal tudta elérni a MAVIR, hogy utasította a Paksi Atomerőművet a napközbeni leterhelésre, ráadásul jelentős, 300-300 MW-os mértékben, sok órán át.

