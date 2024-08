Nincs itt semmi gyengülés az amerikai adatokban

Az amerikai kiskereskedelmi forgalom a vártnál érdemben erősebb volt júliusban, míg az augusztus második hetére vonatkozó új munkanélküli segélykérelmek száma csökkent az előző héthez képest. A két beérkező feldolgozóipari hangulatindex viszont elmaradt a várakozásoktól. Az exportinfláció emelkedett az előző hónaphoz képest. Összességében az adatok csökkentik a recessziós félelmeket, ami kedvező a részvénypiacok számára.

A júliusi amerikai kiskereskedelmi forgalom éves alapon 2,7%-kal emelkedett, az előző havi 2,3% után. Havi alapon 1% volt a növekedés, az elemzők 0,3%-os bővülésre számítottak.

Az exportinfláció éves alapon 1,4%-kal bővült az előző havi 0,7% után, míg az import infláció 1,6% volt júliusban. A júniusi importinfláció 1,6% volt.

A munkanélküli segélykérelmek száma 227 ezer fő volt, az előző heti 233 ezer fő után (elemzői konszenzus: 235 ezer fő).

A New York Fed Empire State feldolgozóipari indexe az előző havi -6,6 pontról-4,7 pontra változott, míg a Philadelphia Fed feldolgozóipari indexe a megelőző havi 13,9 pontról -7 pontra változott.

A mai adatok összességében nem arról árulkodnak, hogy indokoltak lennének a recessziós félelmek az USA-ban. A júliusi munkaerőpiaci adatok a vártnál érdemben rosszabbak lettek, emiatt felerősödtek a recessziós félelmek. A most beérkezett júliusi kiskereskedelmi forgalom azonban éppen arról árulkodik, hogy ezek a félelmek alaptalon lehetnek. Az új munkanélküli segélykérelmek száma is csökkent, ami azt mutatja, hogy az augusztusi munkaerőpiaci adatok is kedvezőek lehetnek majd.

A beérkező feldolgozóipari indexek pedig azt erősítik meg, hogy az ágazat továbbra is gyengélkedik, de ez globális jelenség, nem tisztán amerikai. Az exportinfláció meglepetésre 1,6%-ra emelkedett 0,7%-ról. Korábban írtunk arról, hogy az exportinfláció az egyik legjobb proxyja az S&P 500 indexre vonatkozó profitvárakozásoknak, így ez az adat is kedvező a részvénypiacok számára.

Ráadásul a mai nap tette közzé a negyedéves jelentését a Walmart is, ahol az eddigi jelentett cégekkel szemben nem panaszkodott a fogyasztókra.

A mai adatok megerősítik, hogy elég lesz szeptemberben a 25 bázispontos kamatcsökkentés is, hiszen lényegében elmúltak a recessziós félelmek. Ez a részvénypiacoknak kifejezetten kedvező, hiszen a japán jen erősödésének megállása mellett a recessziós félelmek is alábbahagytak. Ez megerősíti azt az álláspontunkat, hogy már érdemes lehet vásárolni az amerikai indexeket.

Az adatot követően emelkednek a részvényindexek, az amerikai 10 éves kötvényhozamok, míg a dollár erősödik.

