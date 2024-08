Gyilkos hőhullámok csapnak le Magyarországra, és a helyzet csak egyre súlyosabb lesz

Haiman Éva 2024. augusztus 17. 18:05

A hőség nemcsak az emberek fizikai, hanem mentális és lelki egészségére is negatív hatással van. Tudjuk, hogy a forróság a csecsemőket és az időseket veszélyezteti a leginkább, de ma már az is nyilvánvaló, hogy a tartós hőstressz az egészséges felnőttekre is kedvezőtlenül hat: csökken a koncentráció és ezzel a termelékenység, miközben emelkedik az agresszió szintje. Nő az öngyilkosságok kockázata, de még zavargások és terrortámadások is nagyobb arányban fordulnak elő, amikor tartósan nagy a meleg.