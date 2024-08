Itt a bejelentés: késik a tűzijáték az eső miatt!

Kérjük a tűzijátékra érkezőket, hogy a következő fél órában húzódjanak fedett helyre. Az időjárás alakulásának függvényében 22 órakor tervezzük elindítani a tűzijátékot - jelentette be 15 perccel 21 óra előtt Kovács Zoltán, a programok lebonyolításáért felelős operatív törzs vezetője. Fél kilenc után ugyanis Budapest több pontjára megérkezett ugyanis a viharos eső, ezért avatkozott be az operatív törzs. 22 óra előtt 11 perccel jött az újabb bejelentés Kovács Zoltántól: az időjárási helyzet minden szempontból biztonságos, ezért 22 órakor elkezdődik a tűzijáték.

Frissítés, 21:50

Mindenkinek köszönjük a türelmet! Az időjárási helyzet minden szempontból biztonságos, 22 órakor elkezdődik a tűzijáték - jelentette be Kovács Zoltán egy újabb Facebook posztban nem sokkal este 10 óra előtt.

Az eredeti 21 órás kezdés előtt eleredt az eső több helyen is

Budapesten szeles idő van, több helyen záporral - derül ki az Időkép aktuális helyzetértékeléséből. Olvasóink is azt jelezték számunkra az elmúlt fél órában (vagyis este fél 9 körül), hogy több helyen kezdett el zuhogni az eső Budapest belvárosában.

Egyik olvasónk a Margit-hídnál várta a nagy eseményt, ott körülbelül 20:40-kor kezdett el esni az eső, aminek hatására sokan siettek be a híd alá és az aluljáróba, volt is nagy tolakodás. Mindez nem meglepő a jelentős tömeg miatt. Tapasztalata szerint a helyszínre érkező érdeklődők túlnyomó többsége a kellemetlenebb időjárás és az 1 órás halasztás ellenére is maradt megtekinteni a tűzijátékot. Elmondása szerint a hangosbemondókon jól megy az érdeklődők tájékoztatása, de eltérő helyszínről érkezhettek sokszor az információk, mert azok nem mindig fedték a helyszínen az aktuális időjárást, vagyis hogy épp esett-e az eső vagy sem.

Egy másik olvasónk arról számolt be, hogy a Gellért hegyen is félbeszakadt a lezúduló eső miatt egy koncert és a Műegyetem rakpartnál is. Egy másik olvasónk a Lánchíd budai lábánál követi az eseményeket, ahol szintén esett 21 óra előtt, de 21 óra után pár perccel már el is állt az eső.

Ennek fényében nem meglepő az operatív törzs döntése.

Az Időkép radarképe szerint is több helyen esik a fővárosban az eső 20 és 21 óra között.

Az ünnepi események lebonyolításáért felelős operatív törzs 1,5 órája jelentette be, hogy a körülmények adottnak tűnnek a tűzijáték lebonyolításához, ezért megtartják 21 órakor a grandiózus látványosságot, amelyre több százezer embert várnak. Már akkor jelezte ugyanakkor az operatív törzs vezetője, Kovács Zoltán, hogy amennyiben váratlanul kedvezőtlen változás lesz az időjárásban, az operatív törzs azonnal be tud avatkozni, valamint haladéktalanul tájékoztatást ad. Most lényegében ez történt a tűzijáték kezdete előtt 10 perccel, beavatkozott az illetékes operatív törzs.

Reagált a MÁV

A vasúttársaság igazodik a tűzijáték későbbi, 22.00 órára tervezett időpontjához, ezért több esti mentesítő járat késéssel fog indulni - tájékoztatta az MTI-t a MÁV.

A Nyugati pályaudvarról 22.35-kor Szolnokra induló Z50-es vonat (2698) 60 perces késéssel, 23.35-kor , a 22.37-kor Szobra induló S70-es vonat (2408) ugyancsak egy órával később, 23.37-kor fog indulni.

A Nyugati pályaudvarról 23.05-kor Vácra induló S71-es vonat (2598) 30 perccel később, 23.35-kor, az Esztergomba induló S72-es vonat (2188) 15 perccel később, 23.30-kor, a Szegedre induló gyorsvonat (17008) pedig 45 perces késéssel, 23.45-kor fog indulni - írták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio