Ez a befektetés még az aranynál is nagyobbat robbanhat

A riasztó geopolitikai konfliktusok, az egekbe szökő államadósság és az egyre reálsabb recessziós félelmek közepette előtérbe kerülnek a biztonságos menedéket nyújtó, válságálló befektetések, ebben a környezetben nem meglepő módon remekül teljesített az arany, gyakorlatilag csúcsról csúcsra jár az árfolyam. Korábban már többször is felhívtuk rá a figyelmet, hogy komoly rali várható a sárga nemesfémnél, de talán még ennél is izgalmasabb, hogy az aranybányász vállalatok részvényeit is megtalálták maguknak a befektetők. Vajon vannak még izgalmas lehetőségek, van még tere a további emelkedésnek? Egy titkot elárulunk: ha nem lenne, akkor nem írtuk volna meg ezt az elemzést.