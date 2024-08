Megjött a bejelentés: így változik holnap a benzin ára

A benzin és gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 7-7 forinttal kerül kevesebbe szombattól. A változás várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd, amelynek mértéke szombaton derül ki. Addig is az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hazai kutakon:

95-ös benzin : 605 Ft/liter

: 605 Ft/liter Gázolaj: 609 Ft/liter

Az üzemanyagok árát elsősorban a nyugati olajtermékárak határozzák meg, e tekintetben pedig nagyon érdekes mozgásokat láthattunk az elmúlt hetekben. A múlt pénteki bezuhanással fontos szintet tört le a Brent árfolyama, ráadásul azóta is kulcsszint körül mozog a jegyzés, ami

akár az utolsó nagyobb mentsvár is lehet egy markáns beszakadás előtt.

Több kérdés is felmerül:

Melyik szintekre kell odafigyelni az olajárnál?

Egyáltalán, miért esik most az árfolyam?

Mi mozgathatja a következő hónapokban a Brentet?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ elemzésünkben, amit itt lehet elolvasni:

