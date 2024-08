Sürgősen fel kellene adni a szélerőművekkel szembeni gáncsoskodást

2030-ig több mint megkétszereződhet a világ szélerőmű-kapacitása, de a klímasemleges gazdaság megvalósításához háromszorozásra lenne szükség, és az országok vezetői ezt vállalták is az ENSZ legutóbbi klímacsúcsán. Európában több száz gigawattnyi szélenergia-projekt vár engedélyre a hálózathoz való csatlakozáshoz, de a folyamatot jelentősen fel lehetne gyorsítani, ha a csatlakozást engedélyező hatóságok az „érkezési sorrendben” elv helyett szűrési és prioritási kritériumokat alkalmaznak azért, hogy az érett és valós kapacitásbővülést ígérő beruházásokat részesítsék előnyben.

A globális megújulóenergia-termelő kapacitás mostani évtized végéig történő megháromszorozása a legnagyobb lépés, amelyet a világ tehet a klímaváltozás megfékezése érdekében ebben az évtizedben. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) és a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) szerint a megújulókapacitás megháromszorozása és legalább 11 000 gigawattra (GW) való emelése 2030-ig jelenti az optimális útvonalat ahhoz, hogy a 1,5 Celsius-fokos klímacélt továbbra is elérhető közelségben tarthassuk.

A szakértői állásfoglalást figyelembe véve az ENSZ tavaly decemberi (28.) éves klímacsúcsán a világ 133 országának vezetői történelmi megállapodást értek el arról, hogy 2030-ig megtriplázzák a globális megújuló kapacitást. Ez a gyakorlatban mindenekelőtt új nap- és szélerőművek tömeges telepítésével valósulhat meg. A modellek szerint az évtized végéig a megújulóenergia-termelő kapacitásban szükséges növekedés több mint 90%-át ez a két időjárásfüggő forrás teheti ki.

Míg a naperőművek építésével a világ meglehetősen jól áll a 2030-as célok tükrében is, addig ugyanez már nem mondható el a szélerőművekről.

Az EMBER nevű agytröszt elemzésében 70 ország és egységesen az EU 2030-as nemzeti szélenergiás célkitűzéseit vizsgálta meg, és arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi tervek alapján a kapacitásduplázás meglehet, de a háromszorozástól elmaradnak célszámok. A nemzeti stratégiákra, tervekre, végrehajtási utasításokra, hivatalos előrejelzésekre és tanulmányokra is támaszkodó elemzésben szereplő országok együtt a világ teljes szélerőmű-kapacitásának 99%-át adják.

Az elemzés szerint a vizsgált országok közül 56 ország rendelkezik kifejezett szélenergia-célokkal, és mindössze 20 specifikált szárazföldi (onshore) vagy tengeri (offshore) szélerőmű-telepítési célokat.

Az elemzés készítői három pontban fogalmazták meg fő következtetéseiket:

1) Az országok nemzeti tervei alapján a jelenleg 901 GW-os globális szélerőmű-kapacitás 2030-ig a 2,4-szeresére, 2157 GW-ra bővülhet, vagyis mintegy 585 GW-tal elmaradhat a szükségesnek tartott 2742 GW-os célértéktől. Ez nagyjából egybevág a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA), a Bloomberg New Energy Finance (BNEF), valamint a Globális Szélenergia Tanács (GWEC) prognózisaival.

2) A szélerőmű-kapacitás több mint duplázása várhatóan nagyrészt Kínának lesz köszönhető. Bár a 2030-as globális célértéken belül Kína részaránya csak 37%, az előrejelzések szerint 2024 és 2030 között a világon települő új turbinák több mint 50%-a Kínában fog létesülni. Az ázsiai ország várhatóan túlteljesíti az önmaga által kitűzött célt, így 2022 és 2030 között csaknem megháromszorozhatja szélerőművi kapacitását.

Kína napelemgyártás és -telepítés területén kiépített globális dominanciájáról sok szó esik, de arról már kevésbé, hogy az ország a szélturbinák esetében hasonló részarányokat ért el 2020 óta. A helyi szélenergia-boomnak köszönhetően a 2023-ban világszerte a szárazföldön telepített új turbinák 66%-a, míg a tengeren létesített új szélerőműveknek a 64%-a Kínában valósult meg.

3) Az előzőekből következően a többi országnak emelnie kell célszámait. Az IEA év elején frissített fő előrejelzése szerint jelen állás szerint a 70 ország csaknem kétharmada elmaradhat saját 2030-as nemzeti céljától úgy, hogy törekvéseik együtt eleve elégtelenek a szélerőmű-kapacitás szükségesnek tartott megháromszorozásához. 2023-ban a világon összesen 116 GW-nyi új szélerőmű-kapacitás jött létre, míg a háromszorozásához évi átlag 246 GW-tal lenne szükséges növelni a globális kapacitást 2024 és 2030 között.

Magyarország szintén azon országok közé tartozhat, amelyek nem érik el a 2030-ra kijelölt nemzeti célokat, legalábbis az IEA és az európai iparági szövetség WindEurope előrejelzései alapján. A kormány által tavaly frissített Nemzeti Energia- és Klímaterv nagyjából éppen a meglévő szélerőmű-kapacitás megháromszorozását tűzte ki célul 2030-ig, mintegy 330 MW-ról (325,1 MW) "várhatóan 1000 MW-ra".

Ami az előirányzott kapacitás nagyságát illeti, a célok teljesülése esetén 2030-ban egy főre jutó beépített teljesítőképesség szempontjából (watt/fő) Magyarország a legtöbb országgal együtt a legalacsonyabb, 0-500 watt/fő szélerőmű-teljesítményt kiépítő államok táborába tartozik, annak ellenére, hogy elemzések szerint az ország érdekét az szolgálná legjobban, ha az 1 GW-os célt 4 GW-ra emelné a kormány. Ekkora beépített teljesítőképesség elérése nem csak a klíma-, környezet- és emberi egészségvédelem szempontjából lenne célravezető, de nemzetgazdaságilag is ez lenne a legolcsóbb megoldás, mert így az importáram döntő részének kiváltása mellett a tervezett három új gázerőművet is meg lehetne spórolni - vagyis Magyarország orosz gázfüggősége és az ezzel kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázat is enyhíthető lenne.

Több nap, kevesebb szél

A szélenergiának rendkívül kritikus szerepe van a tiszta energiára való átállásban. Ha a klímacélok eléréséhez szükséges pályán halad az energiaátmenet, a szélerőművek 2030-ban csaknem annyi villamos energiát termelhetnek (19%-os részarány), mint a napelemek, pedig még e kedvező esetben is kevesebb mint feleakkora beépített teljesítőképességgel rendelkeznek majd. Ez a szélerőművek naperőművekhez képest jóval magasabb rendelkezésre állásának, illetve kihasználtságának köszönhető.

A szélerőmű-telepítések körüli nehézségeket figyelembe véve azonban az IEA 2023-ban úgy módosította a 2050-es karbonsemleges gazdaság eléréséhez vezető modellezett pályát, hogy a szél- felől a naperőművek felé tolta el a nagyobb növekedésre vonatkozó várakozásokat. Erre tekintettel az EMBER elemzői úgy vélik, a globális naperőmű-telepítési célok már olyan ambiciózusak, hogy már nem emelhetőek tovább olyan mértékben, mint amennyi a hiányzó szélerőműves kapacitásterv kipótlásához szükséges lenne.

A kormányok különösen a szárazföldi szélerőmű-telepítések területén nélkülözik az ambíciót, annak ellenére, hogy a turbinák a katasztrofális klímaváltozás elkerüléséhez nélkülözhetetlenek, olcsó villamos energiát biztosítanak, és jól kiegészítik a naperőműveket is. Ahhoz, hogy a politikusok betartsák a klímacsúcson tett ígéreteiket, az engedélyezés, a finanszírozás és az ellátási láncok területén is intézkedéseket kell hozni a szakpolitikai, szabályozási keretek tökéletesítése és a pénzügyi támogatások előtérbe helyezése érdekében - hangsúlyozza az elemzés.

Európában több száz gigawattnyi szélenergia-projekt vár engedélyre a hálózathoz való csatlakozáshoz a WindEurope szerint. A csatlakozási engedélyre éveket (legrosszabb esetben akár 9 évet is) várakozni kényszerülő projektek együtt több mint 500 GW beépített teljesítőképességet képviselnek. Az EU célja a jelenlegi mintegy 220 GW kapacitás 450 GW-ra emelése 2030-ig, majd 2050-ig 1300 GW-ra való bővítése.

A szervezet szerint azonnali intézkedések szükségesek a helyzet megoldása érdekében, mindenekelőtt a fő szűk keresztmetszetet képező hálózati kapacitáshiány kezelésével. A lépések egy része maga is éveket igényel, mint például a hálózattervezés hatékonyságának javítása, de akadnak gyorsabb eredményt hozó lehetőségek is. Ilyen például az, ha a hálózati csatlakozást engedélyező hatóságok az „érkezési sorrendben” elv helyett szűrési és prioritási kritériumokat alkalmaznak azért, hogy az éretlen és spekulatív projektekkel szemben az érett és valós kapacitásbővülést ígérő beruházásokat részesítik előnyben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images