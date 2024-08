Légy résen! Újabb termékek tréfálják meg a vásárlókat kisebb méretükkel

Az elmúlt két hónapban is sok termék kiszerelése zsugorodott a magyar boltokban kisebb-nagyobb mértékben. Volt közöttük pipere és háztartási termék, kakaópor, szódapatron és édesség is.

Folytatódott a zsugorinfláció a magyar üzletekben, június 25. és augusztus 16. között is több gyártó, illetve forgalmazó jelentette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (Nébih), hogy megszüntetik termékeik korábbi kiszerelését és annál kisebbek kerülnek a polcokra. Mindez nem jelenti, hogy az árak sem csökkentek (erről nem kell jelentést adniuk a cégeknek), de sok esetben erős lehet a gyanúnk, hogy nem a vásárlói szokások megváltoztatása áll a zsugorodás mögött, hanem a rejtett áremelés.

A bejelentési kötelezettség minden olyan előrecsomagolt terméket érint, amelyet 2020. január 1., illetve 2023. július 1. között forgalmaztak és amellyel a vásárlók találkozhatnak az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó üzletekben. A kormány azt is kötelezővé tette, hogy a zsugorodásról a boltokban is tájékoztassák a vásárlókat. Ez alól csak egy kibúvó van, ha a kisebb kiszerelés mellett a korábbit is forgalmazza az üzlet legalább 6 hónapig.

Az elmúlt hónapokban több termék is érintett volt, ezekről itt írtunk:

Az új termékek között többféle ízesítésű SodaStream szörp is megtalálható, amelyek korábban 500 milliliteres kiszerelésben voltak elérhetők, azonban mostantól 440 milliliteres formában kerülnek forgalomba. Ez 12 százalékos csökkenést jelent a korábbi mennyiséghez képest.

Hasonló arányú, 12,5 százalékos változást figyelhetünk meg a Despar Cappuccino kapszulák esetében is, amelyek 192 grammról 168 grammra zsugorodnak. Érdekesség, hogy bár a súly csökken, a csomag tartalma továbbra is 16 kapszula marad. Egy másik kávétermék, a Jacobs 2in1 Classic por is kisebb lesz, a korábbi 280 gramm helyett 248 grammos kiszerelésben érhető el, ami 11,4 százalékos visszaesést jelent.

A Tutti holland kakaópor méretében is jelentős változás tapasztalható: a korábbi 250 grammos kiszerelés 200 grammra, míg a 125 grammos változat 100, illetve 70 grammra csökken. Az utóbbi esetben valószínű, hogy nem csupán rejtett áremelésről van szó, hanem új kiszerelés bevezetését is célozzák, hiszen ilyen mértékű csökkenést nehéz nem észrevenni.

Az édességek között is felfedezhető a zsugorodás: a Cerbona müzliszeletek súlya (kétféle ízben) 22 grammról 20 grammra mérséklődik (-9,1 százalék), a 7Days mini croissant-ok 200 gramm helyett 185 grammos kiszerelésben kerülnek a boltokba (-7,5 százalék), míg a Marz Stollen 1 kilogrammról 750 grammra csökken (-25 százalék).

Nem csupán az élelmiszerek, hanem a piperecikkek is érintettek a legutóbbi zsugorinflációban. Például a Pantene hajbalzsamok között a korábbi 200 milliliteres változat 160 milliliteresre csökken, az 1000 milliliteres pedig 800 milliliteres lesz, ami 20 százalékos csökkenést jelent. A Pantene samponjai is kisebbek lettek, a korábbi 360 milliliter helyett mostantól 325 milliliteres változatban érhetők el (-9,7 százalék).

Az Ambi Pur légfrissítők esetében jelentős, 38,3 százalékos méretcsökkenés tapasztalható, ahol a 300 milliliteres flakon helyett már csak 185 milliliter kerül a polcokra.

A Jar citrus kézi mosogatószer esetében mindössze 0,6 százalékos csökkenést tapasztalunk, ami azt jelenti, hogy a korábbi 905 milliliter helyett 900 milliliterre zsugorodik a termék.

Papírtörlő vásárlásakor pedig érdemes figyelni a Tento márkájú termékre, amelynek egy csomagja korábban 300 lapot tartalmazott, mostantól azonban csak 275 lap lesz benne, ami 8,3 százalékos csökkenést jelent.

A csökkenő méretű termékek június 25. és augusztus 16. között Termék Mértékegység Korábbi méret Új méret Változás (%) Cerbona műzli szelet (dobostorta, málnás sajttorta) gramm 22 20 -9,1% Despar Capuccion kapszula gramm 192 168 -12,5% 7Days (mini, Doub!e Max mini) gramm 200 185 -7,5% TUTTI Eredeti holland kakaópor gramm 250 200 -20,0% Tutti Eredeti Holland Kakaópor 20-22% kakaóvaj tartalommal gramm 125 100 -20,0% Tutti Eredeti Holland Kakaópor 20-22% kakaóvaj tartalommal gramm 125 70 -44,0% Thymos Grill fűszersó gramm 33 30 -9,1% Jacobs kávéitalpor gramm 280 248 -11,4% Marz Stollen gramm 1000 750 -25,0% SodaStram milliliter 500 440 -12,0% Pantene hajbalzsamok milliliter 200 160 -20,0% Pantene hajbalzsamok milliliter 1000 800 -20,0% Pantene samponok milliliter 360 325 -9,7% Ambi Pur légfrissítő aeroszol (több illattal) milliliter 300 185 -38,3% Jar kézi mosogatószer Citrus 900 ml milliliter 905 900 -0,6% Tento papírtörlő lap 300 275 -8,3% Forrás: Nébih

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio