Bréking! – Leállítják év végén a Barátság kőolajvezetéket az ukránok!

Az ukrán elnök tanácsadója, Mihajlo Podoljak egy új interjúban bejelentette, hogy 2025. január 1-től leáll a Barátság II. kőolajvezeték, amely Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot látja el orosz nyersolajjal. Emellett azt is bejelentette, hogy szintén 2025. január 1-től megszűnik az orosz gáz tranzitja Ukrajnán át, ami szintén érinti a hosszú távú magyar-orosz gázvásárlási szerződést. Legfeljebb arra nyitott Ukrajna, hogy nem-orosz eredetű gázt továbbítson a jövő évtől kezdve az európai gázvásárlók felé. Talán nem véletlen, hogy a fenti bejelentéssel párhuzamosan ma az oroszországi Szentpéterváron bukkant fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, és egy nagy olajkeverő üzem látképét is posztolta, az út előtt pedig annyit üzent még Budapestről, hogy "az energiaellátás biztonsága nemzetbiztonsági kérdés", ezért kellett elutaznia.

A Novina Live-nak adott hosszú videóinterjúban a Nexta X-posztja szerint Podoljak bejelentette a három ország orosz kőolaj ellátását eddig alapvetően meghatározó vezeték működésének leállítását 2025. január 1-től.

A konkrét bejelentés itt hangzik el, és ebből kiderül az is, hogy nemcsak az orosz olaj, hanem az orosz gáz tranzitja is leáll 2025. január 1-től Ukrajnán át, mert nem kötik meg az újabb szerződéseket az oroszokkal. Ezzel együtt arra hajlandó Ukrajna, hogy nem-orosz, közép-ázsiai gázt továbbra is tranzitáljon az európai vásárlók felé, amely a korábban felmerült azeri és egyéb gázok tranzitjára utalhat.

Mivel Csehország tudomásunk szerint év végére lényegében képes lesz leválni az orosz nyersolajról, így az ukrán döntés különösen Magyarország és Szlovákia olajbeszerzési stratégiáját írja át, gyakorlatilag a Horvátország felőli Adria-vezetéken keresztüli beszállítási útvonalra kell hagyatkoznia a nyersolaj importnak.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Portfolio