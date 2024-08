Egyre nagyobb bajban Donald Trump, Harris már előzi a legfontosabb államokban

Bár azóta, hogy Kamala Harris lett a demokrata jelölt a csatatérállamok szavazóinál a gazdasági kérdésekkel kapcsolatos megítélése nem javult drámaian, gyorsan felzárkózott Donald Trump ex-elnökre. Összességében a válaszadók többsége még mindig úgy véli, hogy Trump alatt jobb élet várna rá, Harris jelentős előnyre tett szert a legfontosabb gazdasági bizalmi tényezőknél. Ráadásul kampányát csak most indította be igazán a múlt héten bemutatott adócsomagtervezetével, amellyel épp a középosztálybeli szavazókat akarja megszólítani a számukra legfontosabb témáknál. A csatatérállamok többségében így már Harris néz ki az esélyesebb jelöltnek két és fél hónappal a választások előtt.

A Bloomberg News/Morning Consult közvélemény-kutatása szerint – amelyet a múlt heti demokrata párti jelölőgyűlést követően végeztek a csatatér államokban – a hivatalban lévő alelnök most 2 százalékponttal vezet, hat államot megnyerne, míg egyben döntetlenre állnak Trumppal. A bizonytalan szavazóknál pedig jelentős, 6 pontos hátrányt ledolgozva már 1 ponttal vezet – ami lényegében statisztikai holtversenyt jelent.

Arizonában a két jelölt 48-48 ponton áll,

Észak-Karolinában és Georgiában 2 pontos,

Michiganben 3,

Nevadában és Pennsylvaniában 4,

Wisconsinban 8 ponttal vezet már Harris.

Főként annak köszönheti szárnyalását, hogy Joe Biden kiszállása után a választók a jelöltek életkora, egészségi állapota helyett olyan témákkal kezdtek el foglalkozni, mint a gazdsági kérdések. Biden ezekben a mutatókban nagyon rosszul szerepelt, és Harris hiába a jelenlegi adminisztráció második embere, az amerikai választók jobban bíznak benne, mint a regnáló elnökben.

Legnagyobb eredménye, hogy 7 százalékpontos előnye van az ingaállamok szavazóinál Trumppal szemben, ha arról kérdezik őket, hogy melyik elnökjelölt segítené jobban a középosztályt. Ez az elmozdulás több olyan gazdasági területen is nyilvánvaló, ahol Harris vagy csökkentette Trump előnyét, vagy akár át is vette a vezetést. A lakhatási költségek kezelésében Harris előnye 4 pont Trumphoz képest, ami figyelemre méltó változás Biden 6 pontos lemaradásához képest. Harris vezet Trump előtt az állami juttatásokkal és segélyekkel, a fizetésemelésekkel, valamint a háztartások adósságának kezelésével kapcsolatos bizalom terén is.

Azon válaszadók aránya, akik jobban bíznak a demokrata jelöltben, mint Donald Trumpban:

Lakhatási költségek szabályozása: Harris +4 (Biden -6)

Állami juttatások, segélyek kezelése: Harris +3 (Biden -5)

Béremelésekbe vetett bizalom: Harris +2 (Biden -4)

Személyes adósságok: Harris +1 (Biden -3)

A mindennapi fogyasztási cikkek növekvő költségeinek kritikus kérdésében Harris 11 ponttal csökkentette Trump előnyét és már csak 4-gyel marad le tőle. A Republikánus Párt jelöltje azonban továbbra is jelentős előnyben van a benzinárakkal és a tőzsde teljesítményével kapcsolatos mutatóknál.

Most jöhet csak az igazi felzárkózás?

Kamala Harris ráadásul csak most indította be gazdasági szakpolitikai kampányát: múlt héten mutatta be adócsomagtervezetét, amely épp a középosztály megsegítését ígéri. Amint arról részletesen írtunk, a sokszor populista üzenetekkel megtűzdelt programban szerepel a szupergazdagok – vagyis a 100 millió dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkezők – tőzsdei műveleteinek megadóztatása, egy minimumadó kivetése a milliárdosokra, valamint adókedvezmények, amelyeket az olcsóbb ingatlanokat fejlesztő cégek hívhatnának le.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 08. 29. Kamala Harris terve sokkolja a milliárdosokat, teljesen kiforgatná őket a vagyonukból

A tervezetben szerepel az is, hogy a gyógyszergyártócégekre különadókat vetne ki, meghatározná a gyógyszereknél alkalmazható nyereségkulcsokat, hogy olcsóbbá tegye az egészségügyi kezeléseket. A gazdagokra kivetett nem realizált tőkejövedelmekből és örökösédési adókból pedig a hozzáférhető állami egészségügyi biztosítást, a Medicare-t töltené fel.

A jövedelmi egyenlőtlenségek komoly társadalmi feszültségeket okoznak az Egyesült Államokban, a választók pedig Trumpról azt gondolják, hogy jobban támogatja a gazdagokat.

Ha sikerül adócsomagját tematizálnia, Harris még több bizonytalan szavazót csábíthat magához.

A gazdasági kérdéseken túl Harris olyan területeken is zárkózni tudott, amelyek Trump őt támadó kampányának gyakori elemei: a bevándorlás és a bűnözés terén a demokrata politikus csökkentette az exelnök előnyét, 6 pontos lemeradásával jóval jobban áll, mint Joe Biden.

Mivel Harris hét kulcsfontosságú csatatérállamban vezet, vagy döntetlenre áll Trumppal szemben, a gazdasági bizalmi tényezők terén elért gyarapodása hozzájárul az általános lendületéhez. A felmérés eredményei kiemelik Harris kampányüzeneteinek és a Demokrata Párt kongresszusának a hatását a választók megítélésének és a jelöltségébe vetett bizalomnak a megváltoztatásában. Ahogy a kampányok a véghajrába lépnek, Harris momentuma, hogy ezeket az előnyöket fenntartsa és kiaknázza, döntő fontosságú lesz az elnökségért folyó küzdelemben.

Címlapkép forrása: Hivatalos Fehér Házi fotó: Lawrence Jackson