Új felfedezés írja át az emberiség történelmével kapcsolatos ismereteket

A Genovesa-barlangban felfedeztek egy körülbelül 7,6 méter hosszú hidat, aminek a korát körülbelül hatezer évesre teszik. Az építmény azt bizonyítja, hogy az első emberek sokkal korábban jelentek meg a Földközi-tenger egyik legnagyobb szárazföldjén, mint ahogy azt az eddigi ismeretek alapján feltételezték.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Mediterráneum keleti és nyugati területét mekkora időkülönbséggel népesítették be az emberek.

Az eredményeket részletező tanulmány pénteken jelent meg a Communications Earth & Environment című folyóiratban.

A régészek munkáját alaposan megnehezíti, hogy nem maradtak fenn írásos emlékek a térségből, így csak becsülni lehetett, hogy mikor jelent meg az ember a Földközi-tenger szigetein. A felfedezés azonban sokkal közelebbi betekintést nyújt. Az építmény egyben arra is utal, hogy az első lakók már kifinomult technológiával is rendelkeztek. A híd nagy és nehéz mészkőtömbökből épült fel, és vélhetően azt a célt szolgálta, hogy száraz lábbal át lehessen kelni a barlang külső és belső része között.

Az építményt még 2000-ben fedezték fel, ám akkor a vizsgálatok alapján a cserépdarabok miatt 3500 évesre tippelték.

A kezdeti kutatások eredményeit azonban nem tartották megbízhatónak, ezért tovább folytatták a nyomok feltárását. Ehhez a hídon talált ásványi lerakódások segítettek, ennek korának megállapításával jött ki a 6000 éves kor. Az elárasztott barlangban korábban sokkal alacsonyabb volt a vízszint, ez pedig nyomot hagyott a mészkövön is. Ezek alapján azt feltételezik, hogy 400-500 éven keresztül használták az átkelőt, mielőtt a tengervíz emelkedése belepte volna a területet. Arról nincsenek biztos információk, hogy miképpen használták a barlangot, de több opció is felmerült. Élelmiszerkamra, menedék, vagy rituálék helyszíne is lehetett. Mallorca később népesedett be, mint a Földközi-tenger többi szigete, mivel kevesebb erőforrással rendelkezett, mint a többi nagy szárazföld.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 27. Átírhatja az emberi evolúció történetét a legújabb kínai felfedezés

Címlapkép forrása: REDA&CO via Getty Images