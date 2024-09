Újra beütött az ezer eurós áramár Magyarországon

A kedden, szeptember 3-án este 7 és 8 óra közötti idősávra 999 eurós nagykereskedelmi áramár alakult ki, ami megegyezik a július közepi hőhullám idejének csúcsszintjével, és egyúttal extrém magas árnak számít.

A hétfő estére kialakult 824 eurós árról, illetve hátteréről bővebben is írtunk, illetve a tegnapi Portfolio Checklist adás második részében is körbejártuk, ahhoz képest mára tovább emelkedett az áramár az esti időszakra. Ennek fő oka az, hogy kitart a 35 fok körüli kánikula szeptemberben is, így az esti extra áramfogyasztási igények továbbra is korlátozott kínálattal találkoznak.

Amint az alábbi grafikonon láthatjuk, a minta most is az, ami tegnap volt: amíg napközben süt a nap, és termelik a hálózatra az áramot a napelemek, addig az órás áramárak 100-150 euró között hullámoznak, majd délután 5 óra utántól, ahogy megy le a nap, kilő az áramár. Ez azt jelenti, hogy délután 5-6 óra között 445 eurós az ár, aztán 6-7 óra között már 867 eurós, 7-8 óra között 999 eurós, 8-9 óra között 975 eurós, majd 9-10 óra között már "csak" 340 eurós, este 10-11 között pedig már csak 155 eurós.

Kép forrása: HUPX

A fentiek azt jelentik, hogy szeptember 3-án ugyanolyan magasságú az órás árak csúcspontja (999 euró/MWh), mint ami július 18-án estére alakult ki, és ilyen helyzetre még nem volt példa Magyarországon, ami a klímaváltozás újabb érdekes jelének számít.

Energy Investment Forum 2024 - A MEKH szakmai támogatásával Erről a témáról, a naperőművek szerteágazó következményeiről és az áramkínálatot adó erőművi portfólióról is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, további részletek:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images