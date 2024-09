Csalódást keltő amerikai foglalkoztatottsági adatok érkeztek

A vártnál érdemben rosszabb lett az ADP foglalkoztatottsági felmérése, ami akár azt is előrevetíti, hogy a holnapi nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak száma is elmaradhat a várakozásoktól. A vártnál rosszabb adat a részvénypiaci profitkilátások szempontjából rossz hír, hiszen mindenképpen emelkedtek a recessziós kockázatok.

Az ADP munkaerőpiaci felmérése szerint augusztusban a foglalkoztatottság 99 ezer fővel nőtt, az előző havi 122 ezer főhöz képest (konszenzus: 145 ezer fő).

A Challenger felmérése szerint augusztusban körülbelül 76 ezer fő volt az elbocsátások száma, ami érdemben meghaladja az előző havi nagyjából 26 ezer fős értéket.

Az adat után a dollár gyengül, a kötvényhozamok és a részvénypiacok is esésnek indultak. Mellesleg az adat utáni reakció is milyen szépen rávilágít arra, hogy megfordult a részvények és a kötvények közötti korreláció. Most már a rossz adatra nem emelkednek, hanem esnek a részvénypiacok és ezzel együtt a kötvényhozamok is.

