Orbán Viktor rendkívül fontos személycserékre tett váratlanul utalást

A hétvégi kötcsei pikniket követően egy gazdasági cselekvési tervet vázolt fel Orbán Viktor vasárnap délutáni Facebook-bejegyzésben. A miniszterelnök szót ejtett a jövő évi gazdasági célokról, az úgynevezett "béke költségvetésről", valamint arról is, hogy milyen lehetséges változások jöhetnek a kormányban azt követően, hogy jövő év márciustól lejár Matolcsy György, jelenlegi jegybankelnök mandátuma.

Budapest Economic Forum 2024 Október 17-én jön a Portfolio csúcs gazdasági konferenciája, ahol terítékre kerül a kormány gazdaságpolitikája, az előadók között lesz Nagy Márton is.

Orbán Viktor elmondta, hogy a kormány célja, hogy 2025-ben a gazdasági növekedést 3-5% közötti legyen úgy, hogy közben a pénzügyi egyensúlyt is megőrzi a kormány a nemzetközi hitelminősítők és a globális pénzügyi világ elvárásainak megfelelően.

A cselekvési terv

Rövid írását azzal kezdte, hogy "megvan a cselekvési terv. Bemutatva, bejelentve ugyan még nincs, nem vettük még politikai munka alá, de szoktunk rá úgy utalni, mint a békeköltségvetés, ami már bent van az íróasztalfiókban. Ez nagyjából így is van, és hogyha Matolcsy elnök úr nem kényszerít rá bennünket, akkor idő előtt nem is kell előhúznunk". Ez éles kritika a miniszterelnök felől a jelenlegi jegybankelnök irányába. Emlékezetes, Matolcsy György a héten a Közgazdász Vándorgyűlésen élesen kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját.

A kormány gazdaságélénkítést célzó cselekvési terve és az ezt tartalmazó békeköltségvetés Orbán Viktor összefoglalója szerint több elemből áll: bérdinamika, családtámogatások megemelése, új Széchenyi Terv, összehangolt gazdaságirányítás.

A miniszterelnök elmondta, hogy kell egy bérdinamika. A látottak alapján pedig nagyarányú béremelkedések várhatóak. "A munkaadók és a munkavállalók egy nagyon dinamikus tárgyalást folytatnak éppen a következő évi bérekről. Ebből a kormány próbál kimaradni, de láthatóan egy nagyarányú béremelkedésben fognak megállapodni a szakszervezetek a munkaadókkal, amire a kormány majd ráüti a pecsétet – nyilván a mi pénzünket is be akarják ide vonni, ami most mellékes –, de jól láthatóan

egy többéves, jelentős minimálbér-emelkedésről szóló tárgyalássorozat zajlik ebben a pillanatban

- írta.

A kormány Orbán Viktor szavai szerint néhány területen már meg tudta indítani a bérdinamikát, ilyen az egészségügy, vagy a jövőre is folytatódó tanárbéremelés.

A miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy meg kell emelni a családtámogatások értékét, mivel a magas infláció felemésztette azok értéket.

Meg kell kétszerezni a gyerekek utáni adókedvezmény mértékét a következő, 2025-ös évben, amire Hankó miniszter úr már kidolgozta a terveket

- utalt Hankó Balázs miniszterre.

"Nagy Márton miniszter úr pedig elég jól áll egy olyan kisvállalkozói program megindításával, ami hajaz a valamikori Széchenyi-tervre: ha te egy forintot befektetsz, mi is adunk mellé egyet. Tehát egy kis- és középvállalkozókat - nem a nagyokat - bevonó program is megvan" - jelentette be. Erről az akciótervről az NGM már adott tájékoztatás.

A belengetett nagy átalakítás

A terv végrehajtásának azonban van egy feltétele Orbán Viktor szerint,

mégpedig az összehangolt gazdaságirányítás.

"Minél többet hallgatjuk a jegybankelnök urat, annál inkább az az érzésünk, mintha ezzel ellentétes irányba haladnánk, de ez csak a látszat. Valójában jó ütemben haladunk egy összehangolt gazdaságirányítási rendszer felé. Kell egy Erhard, aki korábban Matolcsy György volt, amíg el nem ment jegybankelnöknek, aki a gazdasági- és a költségvetési eszközöket egyszerre kézben tartó gazdasági csúcsminiszter, és ezt a cselekvési programot le tudja vezényelni. Ennek az embernek a személye összefügg azzal, hogy a március 1-jén sajnálatos módon bekövetkező jegybankelnöki szék megürülése milyen döntésekre sarkallja a kormányt. Nyilvánvaló, hogy aki odamegy, az nem lehet ez a csúcsminiszter, hogy egyenesen beszéljek. Az egyik gazdasági csúcsminiszter, a másik pedig jegybankelnök lesz" - írta.

A miniszterelnök rövid írásában lényegében megerősített a piacon már hónapok óta keringő két fontos pletykát, ami a személyi változásokat illeti. Írásában most bejelentette lényegében, hogy az MNB élén bekövetkező, jövő tavasszal esedékes váltás miatt átalakítja a kormányát. Létrejön egy csúcsminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Pénzügyminisztérium egyesítésével. Bár konkrétan a csúcsminiszter személyét nem nevezte meg (ezen a ponton Ludwig Erhardot említette, aki 1963 és 1966 között volt Németország kancellárja, korábban 1949 és 1963 között), szavaiból logikusan következik, hogy ez Nagy Márton lesz, aki nemzetgazdasági miniszterként már most is minden fontos gazdasági kérdés felett rendelkezik, kivéve a fiskális politikát (és az adósságfinanszírozási feladatokat), az jelenleg a Varga Mihály vezette Pénzügyminisztérium felelőssége. Mindezek fényében nem lennénk meglepve, ha az új jegybankelnök a jelenlegi pénzügyminiszter, Varga Mihály lenne jövő márciustól. Természetesen, mivel Orbán Viktor írásában még nem nevezte meg a konkrét neveket a csúcsminiszter, valamint az új jegybankelnök személyére, lehetne ez fordítva is, azonban az elmúlt hónapokban egyértelműen Varga Mihály pénzügyminiszter neve terjedt el azzal kapcsolatban, hogy ki lehet a következő MNB-elnök. Ezért ennek a forgatókönyvnek a valószínűsége (Varga Mihály jegybankelnök és Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter) a nagyobb.



A piacok a következő napokban ennek a bejelentésnek a hatásait fogják már árazni várhatóan (mind a kötvény-, mind a devizapiacon). Érdemes lesz figyelni, hogy mi lesz az eredője a befektetők és hitelminősítők körében ennek a két változásnak (csúcsminiszterség és az új jegybankelnök neve). Az, hogy a kormány egyik tagja kerül a független jegybank élére várhatóan nagy izgalmakat nem fog okozni, hiszen 1) Varga Mihály neve mint jegybankelnök, régóta kering a piaci és elemzői körökben 2) Orbán Viktor 2013-ban is korábbi miniszterét választotta ki az MNB élére Matolcsy György személyében. Vagyis ebben a tekintetben nem történik meglepetés a várakozásokhoz képest. Másrészt viszont az is érdekes lesz, hogy a befektetők mit gondolnak majd Nagy Márton hatalmának további kiterjesztéséhez, vagyis hogy már ő fog felelni a költségvetési politikáért is , ezen belül az államadósság finanszírozásáért (az Államadósság Kezelő Központ felügyeletéért), az éves költségvetés tervezéséért, adópolitikáért.

