Itt a friss magyar inflációs adat! Ez aztán a hatalmas meglepetés

Augusztusban 3,4%-ra csökkent az infláció Magyarországon, ami jóval alacsonyabb a júliusban mért 4,1%-nál. A pénzromlás üteme nagyobb mértékben csökkent, mint ahogy az elemzők várták.

Utoljára az inflációs válság előtt, 2021 elején volt olyan alacsony az infláció, mint idén augusztusban. A fogyasztói árak 3,4%-kal emelkedtek az előző év azonos hónapjához képest a KSH friss adatai alapján, ami mélyen a júliusban mért 4,1% alatt van, illetve kedvezőbb a közgazdászok által várt 3,7%-nál is.

A maginfláció kismértékben, 4,7%-ról lassult 4,6%-ra, illetve a negyedéves évesített maginfláció is mérséklődött, ami szintén kedvező jel. Összességében bár az alapvető folyamatokat megragadó inflációs mutató magasabb, mint a fő index, a friss adatok kedvező meglepetést jelentenek.

Az élelmiszerárak visszafogott mértékben drágultak éves szinten, az előző hónaphoz képest pedig stagnáltak. Ezzel kifutott az árszabályozó intézkedések kivezetésének áremelő hatása, ami júliusban megemelte az élelmiszerinflációt.

Áralakulás (2024. aug., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,0 2,4 Szeszes ital, dohány -0,1 3,9 Ruházkodás -1,3 4,5 Tartós fogy. cikk 0,1 -0,2 Háztart. energia -0,1 -4,3 Egyéb cikk, üzemanyag -0,3 -0,1 Szolgáltatások 0,4 9,5 Fogyasztói árindex 0,0 3,4 Maginfláció 0,2 4,6 Nyugdíjas infláció 0,0 3,6 Forrás: KSH, Portfolio

Az augusztusi inflációt lefelé húzta az is, hogy az üzemanyagárak havi alapon csökkentek. Az üdülési szolgáltatások - a szezonális hatásokkal összhangban - tovább drágultak. Ahogy az alábbi ábrán látható, a szolgáltatások (visszatekintő árazás miatt) áremelkedési üteme továbbra is kifejezetten magas, közel 10%-os.

Összességében az infláció a Magyar Nemzeti Bank 2-4%-os toleranciasávjába csökkent, ami akár abba az irányba is mutathat, hogy a jegybank az előző havi megálló után szeptemberben újra mérsékelheti a kamatot. A vártnál alacsonyabb infláció után a piaci szereplők az eddig vártnál több kamatvágást is prognosztizálhatnak, ezt tükrözheti, hogy a forint kilengést mutatott az adat megjelenése után. Ugyanakkor a legtöbb közgazdász továbbra is azt várja, hogy az év végére újra 4% felett lesz a pénzromlás üteme, ami óvatosságra intheti a jegybankot.

A KSH közlése szerint egy év alatt az élelmiszerek ára 2,4%-kal nőtt, ezen belül a liszté 27,7, a csokoládé és kakaóé 10,6, az éttermi étkezésé 8,0, a gyümölcs- és zöldségléé 6,7, az étolajé 5,5, a tejé 4,8, az alkoholmentes üdítőitaloké 4,4, a sertéshúsé 3,4%-kal. A termékcsoporton belül a száraztészta ára 8,1, a tojásé 7,9, a tejtermékeké 5,7, a cukoré 4,6, a kenyéré 1,7%-kal csökkent.

A szolgáltatások 9,5%-kal drágultak, ezen belül a lakbér és a testápolási szolgáltatások 10,6–10,6, az autópályadíj, gépjárműkölcsönzés, parkolás 10,5, a járműjavítás és -karbantartás 9,6, a sport- és múzeumi belépők 8,8, a lakásjavítás és -karbantartás 8,5, az üdülési szolgáltatás 6,2%-kal.

A ruházkodási cikkek ára 4,5, a szeszes italok, dohányáruké 3,9%-kal emelkedett, utóbbin belül a dohányáruké 3,8%-kal.

A háztartási energia 4,3, ezen belül a vezetékes gáz 9,4, az elektromos energia 1,7%-kal olcsóbb lett.

A tartós fogyasztási cikkekért 0,2%-kal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 6,7%-kal csökkent, az ékszereké 9,2, az új személygépkocsiké 6,6, a szobabútoroké 2,3, a konyha- és egyéb bútoroké 1,7%-kal nőtt.

A gyógyszer, gyógyáruk 5,9%-kal drágultak, a járműüzemanyagok 2,9%-kal olcsóbbak lettek.

