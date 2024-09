Most te is beszállhatsz a magánegészségügybe - Népbetegségre ad ez valódi megoldást

A mozgásszervi problémák tömegesen vannak jelen a magyarok körében, az életmódunk egész egyszerűen ezzel jár. A preventív jellegű tudatosság és gondolkodás pedig még nem jellemzi a magyarokat. Megoldás viszont van a helyzetre - vallja Czeglédi Tamás, a MozgásKlinika egészségügyi és technológiai üzletfejlesztője. A szakember a Portfolio-nak adott interjújában beszélt arról is, hogy milyen tervei vannak a franchise-rendszerben terjeszkedő és mára a legnagyobb hazai gyógytorna rendelő hálózattá bővülő társaságnak

Private Health Forum 2024 Czeglédi Tamás is ott lesz a szeptember 26-i Private Health Forum konferencián. Még nem késő megvenni a jegyet:

Kezdjük fentről, és a magánegészségügyi piac ezen szegletével. A multiklinikákról, mint a magánegészségügyi szektor meghatározó szereplői sokat beszélünk, a Portfolio is több cikkében elemzi a helyzetüket, a MozgásKlinika viszont speciális, fókuszált betegségcsoportra ad megoldást. Melyek ezek a betegcsoportok, milyen megoldást ad számukra és kikre támaszkodnak?

Így van, mi egy specializált szolgáltató vagyunk, ebben különbözünk alapvetően a nagy magánegészségügyi szolgáltatóktól, és a méretben is természetesen. Meglátásom szerint viszont pont azért van ránk szükség, mert sok szolgáltatónál, legyen az állami, vagy magán, kiesik a fókuszból ez az ellátás. A tevékenységünk a gyógytornászaink szakértelmére épül, számukra azonban kevéssé vannak elsődleges lehetőségek a nagyobb intézményekben.

A mozgásszervi problémák azonban tömegesen vannak jelen a magyar társadalomban, amire viszont valós válaszokat kell adni, és mi erre koncentrálunk, most már 20 éve.

Mikor indult el a terjeszkedés útján a társaság és milyen terjeszkedést valósít meg?

Körülbelül 4-5 éve ért meg bennünk a felismerés, hogy ezt az üzleti modellt fel lehetne skálázni, látva a keresleti oldal alakulását. Valamint addigra állt össze nálunk a magas szintű szakmai tudás és tapasztalat, és nemzetközi szinten is ekkor mozdult meg valami ezen a piacon. Látni kell, hogy

az emberek legalább 90%-ának van valamilyen mozgásszervi problémája, vagy előbb-utóbb lesz. A közellátás nem erre optimalizál,

a beteg várhatóan itt nem kap tartós megoldást a gondjaira. Nem csak az a különbség a köz- és a magánellátó között, hogy melyikben van több pénz, hanem egy más filozófia mentén működnek: a közellátás nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy megmentse az életedet, ide a pácienst viszik. Minket a páciens választ, ennek megfelelően nekünk szolgáltatnunk kell. Azt is fontos megjegyezni, hogy az ilyen ellátások elvégzéséhez sok rendelőhelyiségre van szükség, amit a nagy klinikák nem tudnak biztosítani, ezért ezek a tevékenységek jellemzően „lakásrendelőkben” koncentrálódnak.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

És akkor itt el is jutunk a lakásrendelős ellátások hátrányaihoz.

Igen, ezzel a megoldással az is gond, hogy a decentralizáció nagyon eltérő színvonalú szolgáltatásokat eredményez. Emellett nagyon nehéz is mérni, felügyelni a színvonalat, nincs transzparencia, nincs adatszolgáltatás, nincs egységes infrastruktúra. Lényegében mi erre a hiányos helyzetre adtunk egy választ, és

hoztuk létre a MozgásKlinika láncot. Szabványosítjuk, egységesítjük azt, hogy hogyan érdemes működni.

Mi kell ehhez?

Megvan a saját szakmai koncepciónk, mellé fejlődött az elmúlt években az üzlet koncepció, a marketing stratégia és ebből fejlődött ki a franchise üzleti modellünk. Terapautáink a legkülönböző szakmai megoldásokat tudják nyújtani, attól függően, hogy a betegnek milyen egyedi panaszai vannak. Mindehhez társul a minőségbiztosításunk és a szakmai felügyeletünk. A belső képzési rendszerünkre építő egyfajta iskolát hoztunk létre. Ez a szakmai része, amit mi biztosítunk, a páciensnek nem kell tisztában lennie azzal, hogy ez jó-e neki és milyen módszerrel is kezelik, mert biztos lehet abban, hogy a neki megfelelő módszert kapja. Ami még nagyon fontos a szakmaiságon túl, az a rendelői folyamatok szabályozása.

Mit ért ez alatt pontosan?

Ez onnan indul, amikor a páciens megtalál bennünket, bejelentkezik telefonon, felveszi a kapcsolatot a recepcióssal. Mivel ebben a tekintetben is mindenhol ugyanaz a standard, nálunk teljesen mindegy, hogy a debreceni, vagy az újpesti rendelőnkbe tér-e be a páciens. Emellett fontos megemlíteni, hogy a tevékenység regisztráció köteles az EESZT-be, de adatszolgáltatást még nem kell végezniük a gyógytornászoknak, mi azonban már felkészültünk erre, ha szükséges lenne.

A piac tisztulása szempontjából lenne értelme ennek a fejlesztésnek.

Private Health Forum 2024 Czeglédi Tamás is ott lesz a szeptember 26-i Private Health Forum konferencián. Még nem késő megvenni a jegyet:

Említette, hogy gyakorlatilag népbetegségről beszélhetünk, de mit lehet tudni a páciensekről, a keresleti oldalról?

Gyakorlatilag senki sem preventív jelleggel veszi igénybe ezt a szolgáltatást, hanem a páciensek nagy része gyakorlatilag már egy panasszal, vagy beavatkozás utáni igényekkel érkezik hozzánk. Már annak is örülni lehet, ha terápiás jelleggel jár a páciens és tartósan részt vesz a foglalkozásokon. Ebben szerepet játszik az is, hogy a gyógytornán a gyakorlatok elvégzése nem könnyű, olyan izmokat mozgatnak meg, amit korábban nem, vagy kevéssé használnak a betegek. Az ülő életmód egyszerűen ide vezet. És itt már fel lehet vetni a betegek személyes egészségükért viselt felelősségét, mert igenis meg kell találni az időt arra, hogy foglalkozzanak magukkal, ebből a szempontból is. Sajnos ezen a téren azonban nem jó a helyzet. Készítettünk egy pár ezer fős, önbevallásos felmérést. A válaszokból kiderült: azok, akik saját magukról azt vallották, hogy a tüneteik befolyásolják az életüket, azoknak is csak a fele járt terápiára.

Miért éppen a franchise modell?

Azt vettük észre a hosszú évek működése során, hogy

ez az a piac, ami minden körülmény közepette nagyon stabil teljesítményt tud felmutatni a stabil kereslet miatt.

Nem zavarta meg sem az áfatörvény, sem a KATA-változások, sem a Covid miatti lezárások, sem az infláció. Ezt felismerve gondoltuk, hogy mivel mondandónk is van, elindulunk a növekedés útján.

A franchise rendszer pedig alkalmas ennek a növekedésnek a megvalósítására, miközben a magánegészségügyben ez a megoldás nem igazán elterjedt.

Milyen cél lebeg a társaság előtt?

Jelenleg épp a 11. rendelőnket nyitjuk, előkészület alatt van további 4 és

az a célunk, hogy országszerte 40 egységgel rendelkezzünk a franchise hálózatunk keretében.

Ha a számokat nézzük, azt mondhatom, hogy a saját egységeink éves szinten 300 millió forintos árbevételt termelnek. Ha a teljes hálózatot konszolidálnánk, akkor milliárd forintos forgalomról beszélhetnénk, de egyes egységekből franchise jutalékot kapunk, ezért nem érdemes összeadni ezeket az árbevétel számokat.

Hogy működik a modell, kik a partnerek?

A lényeg, hogy

vállalkozó szellemű partnerünk legyen, jellemző, hogy orvosok társulnak hozzánk.

A rendelőkben a gyógytornászok az alkalmazottak. És ha a piac legfontosabb kihívásairól beszélünk, az a HR-kérdés, a megfelelő szakmai utánpótlás ügye. Nálunk alapelvárás, hogy minden gyógytornász alkalmazott, nem megbízásos alapon dolgozik velünk. A franchise modellből fakadóan vannak egységes elvárásaink az újonnan csatlakozó partnereink felé, vannak egységes előírások a rendelő megjelenésére, színvilágára, de sok esetben azért vannak az ingatlannak adottságai, amihez a partnereknek alkalmazkodniuk kell. De abban bízunk, hogy országszerte egyre többen látnak ebben fantáziát.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.