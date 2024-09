Orbán Viktor a Paks II. befejezési céldátumára utalt

A gazdasági semlegesség egyik pillére az, hogy 2032-re nagyjából önellátó lesz Magyarország az energiafogyasztás terén – rögzítette Orbán Viktor kormányfő a hétvégi kötcsei piknikről megjelent rövid videóban. Meglátásunk szerint ezzel arra utalt, hogy addigra számít a Paks II. projekt befejezésére, amellyel a villamosenergia piacon éves szinten akár nulla százalék közelébe is csökkenhet a nettó importunk; az olaj- és gázellátás terén ugyanis ez nem reális belátható időn belül. Ezekről a témákról, illetve a Paks II. projekt menetrendjéről is részletesen szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyen Jákli Gergely, a Paks II. vezérigazgatója is részt vesz.