Sokkoló: így változtak az árak az árstop alatt és után

A kormány nemrég eltörölte a kötelező akciózást és vele együtt megszűntek azok a speciális szabályok is, amelyek a korábbi árstopos termékekre vonatkoztak. Ezt követően az érintett 8 termék ára növekedett havi bázison, amely kiváltotta a kabinet nemtetszését és versenyhatósági eljárást helyezett kilátásba. Most megnéztük, hogy az európai uniós árakkal összevetve hogyan is változott az árstopos termékek ára és milyen hatást váltott ki a magyar kormány beavatkozása a szabad piacba.

Az árstop és a kötelező akciózás majdnem 3 éven keresztül velünk volt. A kormány még 2021 őszén döntött arról, hogy hat termék

a kristálycukor

a búzafinomliszt (BL 55)

a finomított napraforgó-étolaj

a házi sertéscomb

a csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

az UHT, 2,8% zsírtartalmú tehéntej

árát a 2021 október 15-i áron befagyasztja.

Ehhez csatlakozott

a tyúktojás

és a étkezési burgonya (újburgonya nélkül)

2022 novemberében, méghozzá 2022. szeptember 30-i befagyasztással.

Ezt követte egy újabb szabály tavaly június 1-én, a kötelező akciózás, kicsivel később pedig az árstopot kivezették, de úgy, hogy az érintett nyolc termék árát nem lehetett drágábban adni, mint a beszerzési ár. Ugyan még ez sem jelentette, hogy a boltok nyereséggel tudták értékesíteni az érintett termékeket, de legalább nem realizáltak akkora veszteséget, mint a korábbi szabályok alapján.

Mielőtt azonban végigmegyünk az árstopos termékek árának alakulásán (a tej kivételével, mert arról nem állnak rendelkezésre számunkra megfelelő adatok), érdemes megnézni, hogy az elmúlt hat és fél évben hogyan alakult az élelmiszerek ára Magyarországon és az Európia Unióban.

Látszik, hogy az energiaárak elszállása, az aszályok és a szállítási láncok akadozása áremelkedést indukált az EU-ban is, de közel nem olyat, mint itthon.

Az infláció hosszú időn át Magyarországon volt a legmagasabb, de ebből is kiemelkedtek az élelmiszerek, amelyek esetében 2022 októberétől 2023 márciusáig 40 százalék felett volt az áremelkedés üteme éves összevetésben. Bár ez az időszak látványos, nem lehet elmenni amellett sem, hogy az árstabilitás időszakában, vagyis 2022 előtt is jelentősebb volt a magyar élelmiszerdrágulás, mint az európai.

Kristálycukor

A cukor fogyasztói ára 2022-ben a szélsőséges időjárás és az energiaköltségek emelkedése miatt nőtt meg jelentős mértékben. Ez látható az európai árak grafikonján, ahogy az is, hogy Magyarországon éppen akkor sikerült megfogni ennek az alapvető élelmiszernek az árát, amikor piaci alapon jelentős drágulás következett volna be 2022 elején. 2023 közepén az árstop kivezetése okozott jelentős megugrást, de a beszerzési árhoz való hozzákapcsolás nem engedte elszállni az árakat egészen most nyárig, amikor a kormány mindenfajta árkorlátozó intézkedést eltörölt.

Egy kilogramm kristálycukor ára hosszú időn át 250 forint körül ingadozott, már azonban a 400 és 450 forint közötti árakra érdemes készülni. A KSH adatsora egy hónappal hosszabb, így itt látszik, hogy a cukor drágulása bár folytatódott augusztusban is, annak üteme lassabb, mint júliusban.

A két grafikon bár nagyon hasonlít egymáshoz, a fenti százalékban mutatja az árak változását a 2017. januári bázishoz képest, míg a másodikon a nominálárakat rajzoltuk el. A további termékek esetében a különbségeket az okozhatja, hogy az Eurostat tágabb termékcsoportra ad meg adatokat, nem csak arra, amelyre itthon az árstop vonatkozott. Ettől függetlenül a grafikonok jól megmutatják, hogy az árak hogy alakultak itthon és Európában.

Liszt

A liszt ára dinamikusabban emelkedett itthon 2017 és 2022 között, mint az EU-ban, azonban amikor az energiakrízis a kontinensen drágulást okozott a kenyéralapanyagnál, itthon az árstop parancsolt megálljt az áremelkedésnek. Ez azonban csak a búzafinomlisztre vonatkozott, más terméktípusokra nem. Most, hogy már semmi sem korlátozza, a liszt ára kilőtt itthon, miközben Európa átlagát nézve a tendencia csökkenő.

A búzafinomliszt - amelyet érintett az árstop - 140 forintba került még 2022-ben, most 260 forintnál is többet kell fizetni érte átlagosan.

Étolaj

Az olajok árát is akkor fogta meg az árstop itthon, amikor nemzetközi szinten emelkedett és láthatóan amint véget ért az intézkedés, megemelkedett az árszint.

A napraforgó étolaj fogyasztói ára jelenleg valamivel 700 forint felett áll, de amikor bejött az árstop, az 800 forintról rántotta vissza.

Tojás

A tojás behozatala az árstop hatálya alá érdekes folyamatot indított el, ugyanis sikerült éppen egy olyan időszakban rögzíteni az árat - 2022. szeptember 30-cal - , amikor az év végi kereslet miatt az felfelé indult. A tojás két szezonja ugyanis a húsvét és a karácsony. Ezért volt az, hogy amikor változtak az árstopos termékekre vonatkozó szabályok 2023-ban és már nem a 2022. szeptember végi árat kellett alapul venniük a boltoknak, hanem az aktuális beszerzési árat, a tojás ára nem felfelé, hanem lefelé mozdult.

A tojás ára 2022 végén kezdett el rendkívüli mértékben emelkedni, akkor is túl voltunk egy aszályos időszakon és a termelők költségei megemelkedtek. Ez előtt egy doboz tojás sokáig kevesebb mint 500 forintba került, ám az ársokk következtében volt egy rövid időszak, amikor az ezer forintot is megközelítette. Azóta ez szelídült és most 700 forint körül mozog 10 darab, közepes méretű tojás ára.

Csirkehús

Magyarországon csak a csirkemell, a far-hát és a szárnyvég volt árstopos, így az Eurostat grafikonján a szélesebb termékkörben nem látszanak azok a törések, amelyeket a hazai intézkedés okozott. Az viszont látszik, hogy mennyivel gyorsabb volt ennek a termékcsoportnak a drágulása itthon, mint Európában.

A csirkemell árstopos volt itthon, de ez nem jelenik meg olyan látványosan az egy kilogrammra vetített árban, mint más termékek esetében. A KSH adatsorában is látszik, hogy 2022 végétől az árstop 2023-as eltörlése között is nőtt némiképp a termék ára. A kötelező akciózás eltörlését követően lőtt ki igazán az ára 2200 forint fölé.

Burgonya

A burgonya is erősen szezonális termék - mint minden zöldség és gyümölcs - ez pedig jól látszik az árak változásában is. Mindenesetre a magyar trend nem különbözik ebben a tekintetben sem Európától, az elmúlt 7 évben jelentősebben drágult a krumpli.

Jelenleg az árak 400 forint környékén alakulnak, de az utóbbi két hónapban csökkentek.

Sertéshús

Bár a csirkéhez hasonlóan a sertéshús esetében is csak egy termék, a comb volt árstopos, ennek súlya nagyobb lehet a teljes termékcsoporton belül, ezért a hazai intézkedések hatásai látszanak a fix bázisú grafikonon is. Ugyanakkor a sertéshús is dinamikusabban drágult itthon, mint Európában. 2022-ben a kínai sertéshús-importot még a Covid-korlátozások zavarták, de sertéspestis is okozott zavart az ellátásban.

Míg évekkel ezelőtt egy kilogramm combért 1200 forint körüli összeget kellett fizetni, most a 2 ezer forint felé halad az ára Magyarországon.

Az európai uniós átlagnál dinamikusabban növekvő árak minden terméknél láthatók, miközben az árstopnak sikerült elfednie a valós piaci viszonyokat az érintett élelmiszerek esetében. Mindezt lehet a vásárlók védelmének hívni, de a boltoknak vélhetően nem okozott problémát más árucikkeken behozni azt a veszteséget, amelyet az árstopon elkönyveltek. Ez erősíti azokat a vélelmeket, amelyek szerint a piaci viszonyokba beavatkozni soha nem célravezető, mert a szereplők megtalálják a lehetőségeket, hogy kompenzáljanak, a végén pedig a vásárló jár rosszul. A következő hónapok kérdése, hogy az esetleges versenyhatósági vizsgálatok megijesztik-e a boltokat annyira, hogy a fenti, kiemelt figyelmet élvező termékek drágulása ne folytatódjon. Erre egyébként minden esély megvan, mert az elmúlt két hónap tendenciája alapján az áremelkedés egy ütemben is végbemehetett, amikor július elsején megszűnt minden korlátozás.

