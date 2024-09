A cigiszünet átka – Mekkora gondokat tud okozni a munkahelyi dohányzás?

Akár mediátorra is szükség lehet a dohányzók és nemdohányzók összebékítéséhez egy munkahelyen. Hogyan oldható fel az a konfliktus, hogy a dohányzók gyakrabban mennek ki szünetre, és megsértik a nemdohányzók egészséges munkahelyhez való jogát?

A munkahelyek ma sokszínűbbek, mint valaha, és gyakran igencsak különböző életmóddal és szokásokkal rendelkező egyének dolgoznak egymás mellett. A kutyások-macskások, klímavédők-klímaszkeptikusok, gyermekesek-szinglik mellett talán a dohányzók-nem dohányzók közti ellentét világlik ki leggyakrabban egy-egy kollektívában, és szít konfliktusokat. Annak jártunk utána, miképpen teremthető meg a kiegyensúlyozott környezet egy olyan közegben, ahol a munkavállalók egy része rendszeresen cigiszünetre távozik, míg a többiek teljes munkaidejüket bent töltik az irodában, és zavarja őket a cigiszag.

Kockázatok és mellékhatások

Néhány évtizeddel ezelőtt a dohányzás még általános gyakorlat volt a munkahelyeken, még a fejlett nyugat-európai államokban és Észak-Amerikában is. A dohányzással kapcsolatos egészségügyi kockázatok tudatosulásával azonban a szabályozás is változni kezdett. A 20. században jelentősen megnőtt a dohányzás elleni közegészségügyi kampányok száma, ami szigorúbb irányelvek kidolgozásához vezetett munkahelyeken is.

A legfrissebb HR trendekről szóló cikkeink itt elérhetőek. Kirúgás, harc a munkatársakkal, kiégés, kibírhatatlan kollégák, vagy éppen a Z generáció kihívásai? A munka világának változásait folyamatosan követjük.

Mára sok vállalatnál teljesen füstmentes környezetet hirdettek, de a dohányosok és a nemdohányzók közötti feszültség továbbra is létező jelenség.

Ennek több oka is van:

Egészségügyi aggályok: A nemdohányzók gyakran fejezik ki aggodalmukat a passzív dohányzás miatt, amely bizonyítottan súlyos egészségügyi kockázatokkal jár. Azzal érvelnek, hogy a dohányzó kollégák veszélyeztetik a biztonságos és egészséges munkakörnyezethez való jogukat.

Szünetek: A dohányosok gyakori szüneteket tartanak, hogy kielégítsék nikotinéhségüket. A nemdohányzók ezt igazságtalannak érezhetik, nem mellesleg ez a termelékenység és a munkaterhelés terén is egyenlőtlenségekhez vezet. A nemdohányzókat ráadásul kevésbé motiválja, ha úgy gondolják, hogy a dohányos kollégák velük nem egyenlő mértékben járulnak hozzá az eredmények eléréséhez.

Lojalitás egymás és a cég iránt: A dohányosok és a nemdohányzók közötti nézeteltérés negatív hatással lehet a munkahelyi összhangra is, ronthatja az együttműködési hajlandóságot. A dohányzás miatti tartós konfliktus megoszthatja a csapatot, és csökkentheti a lojalitás szintjét. Miközben a nemdohányzók úgy érezhetik, hogy egészségüket és a munkahelyen elért eredményeiket, fáradozásaikat alulértékelik, a dohányosok jogaiktól megfosztottnak tarthatják magukat.

Jogi és egészségügyi költségek: A vállalatok jogi kihívásokkal nézhetnek szembe, ha nem biztosítanak mindenki számára biztonságos munkakörnyezetet. Emellett a dohányzással kapcsolatos egészségügyi problémák miatt megnövekedhetnek a biztosítási költségek, és emelkedhet a táppénzen töltött napok száma.

Magyarország élen jár a tüdőrák okozta halálozásban

Sok más országhoz hasonlóan Magyarországon is folyamatosak a konfliktusok a dohányzó és nemdohányzó munkavállalók között a munkahelyeken. A rendszerváltás óta számos jogszabály született a nyilvános helyeken, köztük a munkahelyeken történő dohányzás ellenőrzésére. A legfontosabb ezek közül az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól: ez a törvény tiltja a dohányzást a legtöbb beltéri nyilvános helyen, beleértve a munkahelyeket is. Kötelezővé teszi a kijelölt dohányzóhelyek kijelölését a passzív dohányzásnak való kitettség minimalizálása érdekében. A szigorú szabályok ellenére a dohányzási tilalom végrehajtása következetlen lehet, különösen a kisebb vállalkozások esetében. Egyes munkahelyeken hiányoznak az erőforrások vagy az elkötelezettség – például mert a vezető maga is dohányzik – a törvények teljes körű betartásához.

Holott a tüdőrák az egyik legrosszabb halálozási arányú onkológiai betegség, Magyarország pedig a nagy előfordulási gyakoriság miatt, amit részben éppen a dohányosok magas száma okoz, évekig a tüdőrák okozta nemzetközi halálozási statisztikák éllovasa volt. A tüdőrák pedig még mindig vezető daganatos halálok mind a férfiaknál, mind a nőknél.

Tippek a békés együttéléshez

A dohányzás miatti munkahelyi konfliktus megoldásához következetességre és világos szabályok bevezetésére van szükség. A dohányzó és nemdohányzó munkavállalók közötti konfliktus általában sokrétű probléma, amely odafigyelést és proaktív kezelést igényel. Az egészség, a méltányosság és a nyílt kommunikáció előtérbe helyezése nemcsak a feszültségeket oldja fel, hanem a munkahelyi termelékenységet és elégedettséget is növeli.

Az egyértelmű dohányzási irányelvek kialakítása és betartatása segít abban, hogy minden érintett fél elvárásai teljesüljenek.

Ha minden munkavállaló ugyanannyi szünetet kap, kevésbé merül fel az igazságtalanság érzése. Be lehet vezetni olyan ütemezett szüneteket, amelyeket a dohányosok a dohányzásra használhatnak, a nemdohányzók pedig pihenésre vagy más tevékenységre.

A kijelölt dohányzóhelyeknek jól szellőzőknek kell lenniük, és a közös helyiségektől távol érdemes elhelyezni azokat.

Ha a munkáltatók támogatják a leszokást segítő programokat, edukációs kampányokat, azaz forrásokat, ösztönzőket biztosítanak a dohányzásról leszokni kívánó alkalmazottak számára, az nemcsak az egyéneknek kedvez, hanem összességében hozzájárul egy egészségesebb munkakörnyezet és egy sokkal hatékonyabb szervezet kialakításához.

A dohányzó és nemdohányzó munkavállalók közötti rendszeres, nyílt párbeszéd ösztönzése szintén segíthet a vélt és valós sérelmek kezelésében. Egy mediátor vagy coach is hasznos lehet a konfliktusok feloldásában és a kölcsönösen elfogadható megoldások megtalálásában.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy amíg a megfelelő dohányzási kultúra ki nem alakul egy szerveznél, szükség van rendszeres ellenőrzésekre és a szabályok be nem tartásának szigorú szankcionálására.

Mindazonáltal érdemes rendszeresen értékelni és szükség esetén módosítani a dohányzási politikát, figyelembe véve a munkavállalók visszajelzéseit és a jogszabályi változásokat.

Fontos, hogy más területekhez hasonlóan a dohányzás terén is legyenek anonim visszajelzési rendszerek, amelyek lehetőséget teremtenek a munkavállalók számára, hogy szabadon kifejezhessék problémáikat, véleményüket, félelmeiket és javaslataikat.

Kampányok a dohányzás ellen

Világszerte számos ország és vállalat indított sikeres dohányzásellenes kampányt az elmúlt években, ezek jellemzően tanácsadást, online, illetve telefonos támogatást, vagy akár személyre szabott leszokási tervet foglalnak magukban.

Sok cég – köztük például a Johnson & Johnson vagy a Pfizer – vényköteles és vény nélkül kapható nikotinpótló terméket ad a kollégáknak, Franciaország pedig a strandokon, parkokban, sőt az erdőkben is megtiltotta a dohányzást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images