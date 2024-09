Hová menekülhetnek a magyarok a hőség és a tömegturizmus elől?

Bár emelkedett a hotelek és panziók forgalma az elmúlt időszakban, ugrásszerűen nőtt a magán és egyéb szálláshelyek vendégköre. Egyre többen keresik az apartmanokat és a vendégházakat.

Úgy tűnik, egyre többen gondolkodnak el a békésebb, akár belföldi, falusi nyaralóhelyek felkeresésén. Ugyanis a magánszálláshelyeken és egyéb szálláshelyeken is egyre több időt töltenek a magyarok. A nyaralóhelyek túlzott zsúfoltsága, a külföldi utazás bonyodalmai - különösen a repülőjáratok késése -, illetve a tartósan 30-40 fok feletti hőmérséklet sokak számára lehet riasztó. Magyarországon 2-3 órás autóúttal, vagy adott esetben 4-5 órás tömegközlekedéssel az ország csendes helyei is elérhetőek.

Az egyik legnagyobb szállásközvetítő oldal, a Szallas.hu adatai szerint nyáron a foglalások 22 százaléka vendégházakhoz kapcsolódott, és az egyéb kategória is 7 százalékot tett ki. Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke a Portfolio megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy természetesen a digitalizáció és a szállásközvetítő oldalak napról napra egyre nagyobb szerepet töltenek be a falusi turizmus működésében is. „Sőt, ezek nélkül sikeresen nem is tud már működni egy szolgáltató.”

A környezetvédelmi fenntarthatóság mellett a helyi gazdaság támogatása is érv a falusi turizmus mellett. „A vendégek országon belül fedezik fel a helyi természeti adottságokat, épített örökséget. Fogyasztják a helyi termékeket, élvezik a helyi gasztronómia különlegességeit. Nem utolsó sorban pedig találkoznak a helyi emberekkel, a helyi szokásokkal, kultúrával” – részletezte Frankó Pál. Igen sokszor valamilyen családi kötődés, elszármazás is szerepet játszik az ilyen utazási döntésben, tette hozzá.

Az ökoturizmus egy olyan utazási forma, amelynek célja a természet megismerése, miközben a turista minimálisra csökkenti a környezetre gyakorolt hatását. Az ökoturizmus alapelvei közé tartozik a fenntarthatóság, a helyi közösségek támogatása, valamint a természet- és környezetvédelem elősegítése. A látogatók nemcsak élményeket gyűjtenek, hanem hozzájárulnak a helyi természeti és kulturális örökség megőrzéséhez is.

Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára is arról beszélt a napokban, hogy a fenntartható erdei turizmus az egész társadalom számára érték. „Az erdők a belföldi turizmus kiemelkedően fontos helyszínének számítanak, rekreációs szolgáltatásuk minden magyar állampolgár számára igénybe vehető értéket jelent” – mondta az államtitkár a tárca közleménye szerint, megemlítve, hogy az állami erdészeti társaságok évente 35-36 milliárd forintot fordítanak olyan társadalmi jelentőségű feladatokra, mint az erdők fenntartása, a természet védelme vagy az ökoturisztikai tevékenységek.

Népszerűek a nemzeti parkok

Magyarországon tíz nemzeti park található, amelyek mindegyike változatos élővilágot, egyedi tájakat és természeti szépségeket kínál. Ezek a parkok a természetvédelem és a környezeti oktatás fontos központjai, miközben izgalmas lehetőségeket biztosítanak a turistáknak, hogy közvetlen közelről tapasztalják meg a természet varázsát. Az egyik legismertebb nemzeti park a Hortobágyi Nemzeti Park, amely az UNESCO Világörökség részét képezi. A Hortobágy Európa legnagyobb természetes füves pusztája, és híres a végtelen, sík tájáról, amelyet az őshonos magyar állatfajok, például a szürkemarha, a rackajuh és a nóniusz ló népesítenek be. A Bükki Nemzeti Park Magyarország második legnagyobb nemzeti parkja, amely az Északi-középhegységben található. A Bükk hegység dús erdőségei, mesés kilátói és mély szurdokai vonzzák a természet szerelmeseit. A barlangászat szerelmeseinek a Bükki Nemzeti Park különösen kedvez. A Fertő-Hanság Nemzeti Park a Fertő-tó és a Hanság lápvidékének találkozásánál helyezkedik el, és Magyarország és Ausztria közös világörökségi helyszíne.

A nemzetközi szinten egyre inkább terjedő ökoturizmus természetes terepe a falusi turizmus - ismertette Frankó Pál. „A helyi kisgazdaságok, kisboltok és más szolgáltatók érdekeltek a turistákkal való jó kapcsolatban. A szállásadó szolgáltató sok esetben nem is gazdálkodik, hanem a helyi gazdálkodókkal köt partneri megállapodásokat. Ezek a helyi szintű kapcsolatok teszik különösen fontossá ezt a fajta turisztikai kínálatot a helyi gazdaságban. A vendégek tudatosabban keresik az ilyen térségeket, ahol ezt a fajta szolgáltatást megtalálják” – mondta el meglátásait Frankó Pál.

Közölte azt is, hogy elkészült Magyarország Agroturisztikai Stratégiája, amely nemcsak a jelenlegi helyzetet tárja fel, de az anyag a kívánt állapotot is meghatározza, illetve az ehhez szükséges beavatkozásokat. Szakértők szerint egyébként a globális klímaváltozás miatt nem is kérdés, hogy a turizmusban is az úgynevezett karbonlábnyom csökkentésére van szükség, aminél kézenfekvő, hogy kisebb a károsanyag-kibocsátás, ha külföld helyett belföldön, és autó helyett tömegközlekedéssel mennek nyaralni a magyarok.

„A falusi turizmus minimális környezeti terhelést jelent, hiszen 2-3 órán belül az ország szinte minden pontja elérhető. Helyben pedig az ottani szolgáltatásokat, vendéglátói kínálatot veszik igénybe. Magyarország minden térségében kiválóan kerékpározható területek vannak. (...) De ha gyalogtúrákról, evezésről beszélünk, akkor helyben a turisták akár napokig elő sem veszik az autót és a tömegközlekedéssel sem terhelik a környezetet jelentős mértékben” – fogalmazott Frankó Pál.

Túra- és kerékpárutak

A hazai túraútvonalak és kerékpárutak kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a turisták felfedezzék Magyarország rejtett természeti csodáit. Az Országos Kéktúra, amely az egyik leghosszabb és legismertebb túraútvonal Magyarországon, az Északi-középhegység területein vezet keresztül. A mintegy 1168 kilométer hosszú út a Duna partján, Írottkőn kezdődik, és a Zempléni-hegységig tart. Az útvonal bejárása során a túrázók áthaladnak nemzeti parkokon, régi falvakon és hegyvidéki tájakon.

Emellett egyre több kerékpárút is kiépül, amelyek lehetővé teszik, hogy a természetkedvelők két keréken fedezzék fel az országot. A Tisza-tó körüli kerékpárút különösen népszerű a családok és a természetjárók körében, mivel a 70 kilométeres útvonal könnyen bejárható, és közben a tó gazdag élővilágával, különleges madárfajokkal és vízi növényekkel is megismerkedhetnek az utazók. A Duna-menti kerékpárutak szintén kiváló lehetőséget kínálnak a vízparti tájak és a folyó ártéri erdőinek felfedezésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images