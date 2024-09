Eldőlhet a forint sorsa, egy döntésre feszülten figyelnek a piacok

Az egész világ egyetlen eseményre készül: a Fed kamatdöntése áll a középpontban, amely a forintot is elsodorhatja. Magyarországról viszonylag kevés adatközlésre figyelünk, de Európából és a tengerentúlról számos fontos indikátort frissítenek.

Az előző héten a legfontosabb gazdasági esemény az inflációs adatok közzététele volt Magyarországon és az USA-ban, valamint az Európai Központi Bank (EKB) kamatvágása. Az amerikai infláció nagyjából a várakozásoknak megfelelően alakult, viszont a maginfláció a vártnál jobban gyorsult havi alapon. Ennek oka elsősorban a közlekedési szolgáltatások és a lakhatási költségek vártnál gyorsabb emelkedése, így az amerikai inflációs folyamatokat továbbra is kettősség jellemzi. A szolgáltatószektor inflációja ragadós, míg a termékinfláció esetében már több tételnél is inkább deflációról beszélhetünk. A befektetőket viszont nem hatotta meg nagyon a vártnál kissé magasabb maginfláció, hiszen a recessziós kockázatok emelkedése óta már inkább a reálgazdasági adatokra figyelnek.

Az EKB kamatdöntő ülése pedig a vártnak megfelelően alakult, hiszen a jegybank 25 bázisponttal csökkentette a betéti kamatot és továbbra sem volt hajlandó elköteleződni semmilyen kamatpálya mellett, hanem a bejövő adatok fényében hozza meg továbbra is a döntéseit. Az euró árfolyama csak ideiglenes esett a döntés után. A forint végül 394,5-nél fejezte be a hetet, pedig 397,5-nél is járt a kurzus kedden.

Az USA termelői inflációja hiába alakult minimálisan a piaci konszenzus felett, kisebb hatással volt a dollárárfolyamra, igazán a várakozásoknak megfelelően alakuló munkanélkülisegély-kérelmekről szóló jelentés gyengítette a dollárt. Főként azért, mert A befektetők már a jövő heti Fed-döntésre áraztak a várt 25 bázispontos csökkentést. Emiatt a romló gazdasági adatok következtében csökkennek az amerikai hosszú lejáratú állampapírok hozamai is. Mindez kedvezett a japán jennek és a forintnak is a hétvégén, amelyek végül erősödni tudtak.