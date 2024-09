Ez tényleg ijesztő - Összeesett az európai autópiac

Portfolio 2024. szeptember 19. 12:00

Már a tavalyi is a gyengébb hónapok közé tartozott az augusztus az Európai Unió autópiacán, de a múlt havi számok még ehhez képest is nagyon komoly visszaesést mutatnak - derült ki az ACEA legfrissebb statisztikáiból. A teljes értékesítés mintegy ötödével csökkent tavaly augusztushoz képest, ezen belül az akkumulátoros elektromos autók eladásai 44 százalékkal zuhantak, de gyakorlatilag a hibridiket leszámítva mindenhol kétszámjegyű a visszaesés. A piac gyengélkedése itthon is tapasztalható volt, bár az EU-s átlaghoz képest kisebb volt a volumenek csökkenése. A hónap nagy vesztese a gyártók közül a második legnagyobb piaci szereplő, a Stellantis volt, amelynek közel harmadával csökkentek az eladásai.