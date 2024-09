India lehet Ázsia új feltörekvő csillaga?

Első ránézésre India minden szükséges adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy sikeres legyen. Fiatal népesség, kedvező kereskedelmi kapcsolatos, innovációra való törekvés, szolgáltatószektorra alapuló gazdasági növekedés. Ugyanakkor vannak hátráltató tényezők is, amelyeket nem biztos, hogy képesek lesznek leküzdeni, pedig a siker ezen múlna.

Az utóbbi időben egyre többen emlegetik Indiát, mint az az országot, amelyik a 21. század nagy nyertese lehet. A Goldman Sachs előrejelzése szerint például 2075-re a India lehet a világ harmadik legnagyobb gazdasága. Már csak az ország méretéből és népességéből is természetes módon adódik az összehasonlítás Kínával, hiszen az utóbbi is évtizedekig fényes növekedési utat járt be. Vajon képes lehet ezt a sikert megismételni India is, vagy csak olyan speciális helyzetben van az ország, hogy erre igazából képtelen lesz és a felzárkózás csak vágyálom marad? Ezeket járjuk körül ebben a cikkben.

India nem volt mindig sikertörténet, de mára felcsillant a reménysugár

Indiát a második világháború után egy szocialista tervgazdasághoz hasonló gazdaságirányítás jellemezte, ahol az állam erős kontrollt gyakorolt a stratégiai iparágak felett, mint a mezőgazdaság, infrastruktúra, pénzügy, távközlés. Ráadásul az úgynevezett "licence raj"-on keresztül - amely 1950 és 1990 között volt életben - egy olyan komplex és bürokratikus vállalkozásengedélyezési rendszert tartott fenn, ami érdemben hátráltatta a piacgazdaság működését mikroszinten. 1991-ben azonban széles reformok keretében eltörölték a licence raj-t, aminek következtében India új növekedési pályára tudott lépni. Ennek egyik sarokköve az volt, amikor 1991-ben az import vámokat 87%-ról 31%-ra csökkentették és ezzel együtt komoly pénzügyi liberalizációt hajtottak végre.

Az elmúlt 10 évben átlagosan 6-8%-os növekedést tudott felmutatni, miközben a munkanélküliségi ráta 7-8% körül alakult. Annak ellenére, hogy India fejlődő ország az inflációt elég jól sikerül kontroll alatt tartani, mivel az infláció jellemzően 5-6% körül alakul, ami annak is köszönhető, hogy a jegybank igyekszik pozitív reálkamatot fenntartani.

Természetesen a magas növekedés nem meglepetés, ugyanis PPP alapon az egy főre jutó GDP csupán 9200 dollár volt. Ez kevesebb, mint 13%-a az USA-nak, 16,5% az euróövezetének és 23%-a a magyar egy főre jutó GDP-nek (PPP alapon). Tehát részben az magyarázza India csodás növekedési számait, hogy nagyon alacsony fejlettségi szintről indulnak.

Eközben a folyó fizetési mérleg hiánya nagyjából a GDP 2%-a rúg. Az állam szerepe meglehetősen kicsi a gazdaságban. Az adóbevételek a GDP nagyjából harmadát teszik ki, míg a kiadások a GDP 40%-át. Ebből a központi költségvetés szerepe kisebb, az csupán a GDP 15%-át teszi ki és 25%-a pedig a 28 tagállam között oszlik el. Ami aggasztó az a GDP 86%-át elérő államadósság és a 6% körüli költségvetési hiány, de adósságfinanszírozás szempontjából kedvező hír, hogy az adósság közel 90%-a hazai kézben van és rúpiában denominált. Ugyan a jellemzően 13-15% körüli nominális GDP növekedés mellett ez nem probléma, azonban a magas államadósság egyben azt is jelenti, hogy az ország kevés pufferrel rendelkezik és nem tudnak óriási fejlesztési programok indulni.

Jelenleg India azon kevés országok közé tartozik, amely a globális lassulás ellenére is magas növekedést és kedvező beruházási környezetet tudnak fenntartani. Ezt jól mutatja, hogy az ország feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe 57,5 pont, míg a szolgáltatószektori BMI 60 pont feletti. Ennek elsődleges oka, hogy az ország óriási belső piaccal rendelkezik, míg az ország gazdasági nyitottsága nem olyan magas, mint Kínáé.

Összességében pusztán a gazdasági adatok alapján látható, hogy egy nagy népességű, a belső fogyasztásra épülő fejlődő gazdasággal van dolgunk. Makrogazdasági oldalról az ország egyetlen igazi sérülékenysége a magas államadósság, ami viszont ebben a fázisban még könnyedén kinőhető. A Goldman Sachs előrejelzése szerint például kevesebb, mint 30 éven belül India lehet a világ harmadik legnagyobb gazdasága, megelőzve Japánt is.

Miért lehet képes India további gyors növekedésre?

India egy stratégiai jelentőségű ország több szempontból is. Az 1,4 milliárdos népesség közel 600 milliós munkaerővel rendelkezik és az egy főre jutó jövedelem javulásával a belső piac mérete rohamos ütemben bővül. Emiatt a külföldi országok számára egyre vonzóbb befektetési célponttá válik, miközben az USA-Kína rivalizálás miatt az ország stratégiai jelentősége is emelkedik. Egy olyan demokratikus országról beszélünk, amely jellemzően jó kapcsolatot ápol a Nyugattal, de ezzel párhuzamosan megtalálja a közös hangot Kínával, Oroszországgal is. Emiatt India természetes módon egyfajta gazdasági, kereskedelmi közvetítőszerepet is képes betölteni, miközben profitálni tud a globális feldolgozóipar átrendeződéséből is (onshoring, reshoring).

Bár Indiában vannak törekvések a feldolgozóipar felvirágoztatására, az ország alapvetően egy fogyasztásalapú gazdaság, szemben a kínai exportorientált növekedési modellel. Míg Kína esetében a fogyasztás részesedése alig több, mint a GDP 50%-a, addig Indiában ez 70% közelében alakul és India gazdasága alapvetően szolgáltatásközponttú és ez az exportszerkezetben is tetten érhető. India elsősorban az informatikai, pénzügyi és telekommunikációs szolgáltatások terén alkot maradandót és az ország exportpotenciálja is ebben rejlik elsősorban.

Azonban nem fenékig tejföl az élet ott sem

India növekedésének alapja az infrastrukturális beruházások és az oktatás. Utóbbi különösen azért fontos, mert az ország gazdasága a szolgáltatószektorra épül, itt pedig az innováció és a hatékonyság javítása a kulcs a fejlődéshez. Az oktatás terén azonban van hova fejlődni. Bár India kiváló egyetemekkel rendelkezik és rengeteg informatikust és mérnököt képeznek, az alsóbb oktatási szintek nem működnek jól és csak lassú a fejlődés. A fiatalok negyede nem jár iskolába (és nem is dolgozik), ráadásul az alacsonyabb szinteken a tanulók 53%-a nem fejezi be az iskolát. Ez egyben azt is jelenti, hogy a népesség egy jelentős részénél újratermelődik a szegénység és a kilátástalanság, illetve nem képesek bekapcsolódni a gazdaság fejlődésébe sem.

Ezt tükrözi az is, hogy Indiában a munkaerőpiaci aktivitási ráta alig valamivel 50% feletti, míg az USA-ban bőven 60% feletti, Kínában 66% feletti. Tehát önmagában az nagyot tudna dobni India fejlődésén, ha az aktivitási rátáját érdemben tudná növelni.

Az infrastrukturális beruházások tekintetében is van hova fejlődni. Amíg az USA-Kína kereskedelmi útvonal hajóval 2-3 hét, addig Indiából 8-12 hét és ez elsősorban nem a nagyobb tengeri távolságok miatt van, hanem a rossz minőségű belső infrastruktúra miatt. Ugyanakkor különböző növekedési modellek eltérő infrastrukturális beruházásokat igényelnek. Míg Kínának a feldolgozóiparhoz elengedhetetlen logisztikai és egyéb beruházásokra volt szüksége, addig egy oylan szolgáltatásalapú gazdaságnak, mint India az energiaszektorra és a telekommunikációs szektorok terén van szüksége beruházásokra. Ebben az állam szerepét korlátozza a magas államadósság, azonban az ország egyre inkább beruházási célponttá válik a nyugati országok számára.

Ezeket a problémákat hivatott kezelni Modi elnök 2014-ben indított "Make in India" programja, amelynek célja, hogy a feldolgozóipar növekedését 12-14%-ra emelje, a szektorban 100 millió új munkahelyet hozzon létre és, hogy a feldolgozóipar aránya a GDP-n belül 25%-ra emelkedjen. Ugyan a program céljai nem teljesültek, hiszen 2022-re csak a GDP 13%-át adta a feldolgozóipar, de arra jó volt, hogy az üzleti környezet jelentős javulását érje el az országban. Világbank versenyképességi rangsora szerint India a 2010-es 133. helyről 10 év alatt a 63. helyre jutott, ami mindenképpen elismerése annak, hogy az országban meghozott reformok már éreztetik a hatásukat.

Van itt egy probléma, amivel nem biztos, hogy tudnak mit kezdeni

Bár a nyugati elemzők rendszerint nagyon optimisták Indiával kapcsolatban, azonban van egy tényező, amit konzisztensen elfelejtenek megemlíteni az elemzésekben. Ez pedig a klímaváltozás negatív hatása a gazdasági növekedésre.

Egyes becslések szerint a klímaváltozás évente 2-6%-kal csökkentheti az ország gazdasági növekedését, amely lényegében azt jelentené, hogy minden eddigi lépést, ami a növekedés tartós élénkítését vetíti előre azt akár teljesen el is söpörhet.

Az országban egyre súlyosabb méreteket önt a vízhiány és egyre kevésbé kiszámíthatóak az aszályos időszakok megérkezése is hossza is, ami a mezőgazdaság szempontjából egyre kritikusabb korlátot jelent, miközben egyre halálosabb hőhullámok sújtják az országot. Utóbbi esetében ezekben az időszakokban akár 15-20%-kal is csökkenhet a munkaerő termelékenysége.

Összefoglalás

Összességében tehát India valóban remek növekedési potenciállal rendelkezik, hiszen óriási népességgel, hatalmas belső piaccal rendelkezik, a gazdaság pedig a magas hozzáadott értékű szolgáltatásexportra próbál koncentrálni.

Ugyanakkor a magas államadósság akadályozza a nagymértékű infrastrukturális beruházásokat és az oktatás terén is még komoly reformokat kell végrehajtani ahhoz, hogy az képes legyen tartósan is támogatni a szolgáltatószektort.

Hosszabb távon azonban a klímaváltozás komoly negatív hatást gyakorolhat Indiára. Az ország az egyik leginkább kitett országok közé tartozik és ez érdemben tudja hátráltatni a felzárkózási folyamatot is.

