Magyarország nagyot bukhat: európai befektetéseik leállításával fenyegetnek a kínaiak

A kínai elektromos autógyártók figyelmeztettek: jelentősen csökkenthetik európai beruházásaikat, ha az EU további vámokat vet ki az elektromos járművek behozatalára. Ez komoly hatással lehet a kontinens gazdaságára, különösen azokra az országokra, ahol a kínai autógyártók jelentős beruházásokat hajtottak végre, mint például Magyarország.

A lap szerint a kínai BYD, a világ legnagyobb elektromos autógyártója, amely már rendelkezik egy autóbuszgyárral Komáromban, és egy másik létesítmény építését is fontolgatja,

hogy újraértékeli és leskálázhatja magyarországi befektetéseit is, ha az EU véglegesíti az e-autók kínai importjára vonatkozó büntetővámokat.

„Egyes kínai vállalatok megjegyezték, hogy ha az EU folytatja a vámok kivetését, akkor meglévő beruházási terveiket újra kell értékelniük, mivel csökkenne az EU beruházási környezetébe vetett bizalmuk” – közölte a Kínai Kereskedelmi Kamara az EU-nak a Wang Wentao pekingi kereskedelmi miniszterrel Brüsszelben folytatott megbeszélése után a Financial Times beszámolója szerint. A lap emlékeztet rá, hogy több kínai akkumulátorgyártó cég is Magyarországon és Németországon tervezett beruházásokat, amelyeket szintén érinthet a lépés.

Az EU tagállamai közül több, köztük Magyarország, Németország és Svédország, ellenzi a magasabb vámok bevezetését, mivel azt állítják, hogy a lépés hátrányosan érintheti az autóiparukat.

A magyar gazdaság különösen érzékeny lehet az intézkedésekre, mivel az autógyártás és az akkumulátor-gyártás jelentős szerepet játszik a nemzeti GDP-ben – emlékeztet a lap.

A cikk megemlíti, hogy az elektromos járművek iránti kereslet Európában 2023 augusztusában 36 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, míg a kínai márkák piaci részesedése nőtt. Ez azonban komoly feszültséget teremt az EU és Kína között, különösen mivel a kínai autógyártók piaci térnyerése miatt az EU fontolóra vette a magasabb vámok kivetését. A döntésről hamarosan szavaznak az EU tagállamai, és bár néhány ország ellenzi a tervezett vámokat, valószínűsíthető, hogy a javaslatot elfogadják.

A magyarországi beruházások kapcsán kiemelendő, hogy ha a vámokat bevezetik, az jelentős kihívásokat hozhat a helyi kínai autóipari befektetések jövője szempontjából. A kínai autógyártók ugyanis kénytelenek lehetnek újragondolni beruházási terveiket, ami súlyos következményekkel járhat a magyar gazdaságra nézve.

Az Európai Bizottság júniusban jelentette be, hogy büntetővámot vet ki a Kínából importált e-autókra, mivel az ázsiai ország a Világkereskedelmi Szervezet állami támogatásokról szabályozásokhoz képest tisztességtelen módon támogatta hazai gyártóit, amelyek így olcsóbban értékesíthetik autóikat. A kínai elektromos autókra már most is 10 százalékos vámot vetnek ki, de az EU tagállamai hamarosan szavaznak arról, hogy öt évre jóváhagyják-e a 35,3 százalékig terjedő kiegészítő vámokat.

Ehhez nem kell teljes konszenzus az Európai Tanácsban, csak minősített többség, amely Olaszország és Franciaország, valamint a legtöbb tagállam támogatásával együtt megvan. A döntés novemberben várható.

Az USA közölte, hogy idén megnégyszerezi, 100 százalékra emeli a kínai elektromos autókra kivetett vámot.

A VW, a Renault és az Opel, a Peugeot és a Chrysler márkák tulajdonosa, a Stellantis iránti kereslet erőteljes visszaesése mellett a kínai autógyártók és a kínai tulajdonú márkák piaci részesedése az elektromos autók értékesítésében augusztusban 15,5 százalékra nőtt az egy évvel ezelőtti 10,5 százalékról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio