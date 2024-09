Súlyos betegségeket hozhat Magyarországra is az árvíz

Hastífusz, hepatitisz A, szalmonella – ezek és még sok más fertőzés is veszélyeztetheti az áradások nyomán a vízzel elöntött területeken élők egészségét. Az árvíz ugyanis rengetegféle szennyező anyagot magával sodor a szeméttől az emberi fekálián át az állattetemekig, és ezekkel együtt számtalan, betegséget okozó baktériumot, vírust, parazitát is. S ha mindez nem lenne elég, az ár levonulását követően akár tömeges szúnyoginvázió is megkeserítheti az érintett településen lakók életét, amennyiben marad a kora őszies idő. A Közép-Európát és ezen belül Magyarországot sújtó áradások miatt az egészségügyi veszélyekre legalább annyira fontos figyelmet fordítani, mint az árvízzel szembeni védekezésre.

Árvíz idején kevés szó esik róla, de nemcsak az ingatlanok, haszonállatok és egyéb vagyontárgyak kerülhetnek veszélybe, de közvetve vagy közvetlenül az emberek egészsége is. Az áradások egészségügyi kockázatai közül a legdrámaibbak, ugyanakkor - ha csak nem hirtelen jött pusztításról van szó - a leginkább elkerülhetők a fulladások, a sérülések és az áramütések. Sokkal nagyobb kockázatot jelentenek az egészségre a kevésbé látványos veszélyforrások, amilyenek a vízzel érkező szennyeződések okozta fertőzések.

Árvíz = szennyezett víz

A sokszor drámai felvételeken is látszik, hogy az árvíz mindent visz, ami az útjába kerül, legyen az élő vagy élettelen. Így aztán az áradó víz számtalan egészségkárosító dolgot tartalmazhat: a csatornákból, latrinákból, emésztőkből kimosott emberi fekáliát, állati tetemeket, mindenféle szemetet (beleértve az ipari és egészségügyi veszélyes hulladékokot), vegyszereket és egyéb káros anyagokat.

Az árvizet eleve szennyezett vízként kell kezelni, és ennélfogva fertőzésveszélyesnek mindent, amivel az áradás során érkezett víz érintkezett.

Ezért mindenképpen fontos a védőfelszerelés (vízzáró ruházat, gumicsizma, gumikesztyű és akár védőszemüveg) használata az árvízzel borított területeken. Az árvizes területen használt ruhákat a többi ruhától elkülönítve kell kimosni, és a védőfelszereléseket, de még a csónakokat vagy egyéb használati eszközöket is le kell tisztítani. Még a sekélyebb részeken sem szabad mezítláb belegázolni a vízbe, vagy annak visszahúzódása után cipő nélkül rámenni a talajra. Minden, a vízből mentett dolgot, de még az állatokat is tiszta vízzel le/meg kell mosni.

A felkavarodott vízben a természetes biológiai öntisztulás leáll, a víz minősége nem a békés folyóvízre hasonlít – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az NNK részletes útmutatót is készített az árvíz miatti esetleges fertőzések elkerülése érdekében.

Ebben egyebek mellett a gyomor-bélrendszeri fertőzések, a hasmenéssel, hányással járó állapotok veszélyeit emelik ki, amit fokozhat, ha sérül a szennyvíz- és ivóvízhálózat. Az ásott, illetve fúrt kutak vizéből ilyenkor tilos inni – hangsúlyozzák.

Körültekintően az élelmiszerekkel!

Az árvizek élelmiszerbiztonsági kérdéseket is felvetnek – ezt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is kiemeli. A Nébih vonatkozó tájékoztató anyagában is kiemeli, hogy

a szennyezett vízben ételfertőzést okozó baktériumok, vírusok, paraziták, bélféreg-peték lehetnek jelen, de az árvíz akár kiömlött, bemosódó vegyszereket is tartalmazhat.

Ezért nagyon fontos, hogy az ár levonulása után nem szabad olyan élelmiszert fogyasztani, ami szennyeződhetett. Az elárasztott kertben a még meglévő zöldségek szennyezettek lehetnek, ezeket főzve, sütve sem szabad megenni, amit a víz elért, azt sajnos ki kell dobni. Ha valamiben nem biztos az ember, inkább semmisítse meg azt az élelmiszert. A kartondobozos, papír-csomagolású, celofánnal, fóliával fedett élelmiszerek, házilag készített befőttek nem biztonságosak, nem használhatók fel. Ez vonatkozik az árvízzel elárasztott, csavarzáras üvegben házilag eltett befőttekre, ivólevekre is – hívják fel a figyelmet a szakemberek.

Tanácsaikat érdemes megfogadni, mert ellenkező esetben jelentősen megnőhet a gyomor-bélrendszeri fertőzések kialakulásának kockázata, amilyen a szalmonella, a Calici-vírus okozta fertőzés, a hepatitis A vagy a hastífusz.

Bár az NNK kiemeli, hogy „hazánk járványügyi helyzete általában véve stabil, ami vonatkozik olyan védőoltással megelőzhető fertőző betegségekre is, mint például a Hepatitits A vagy a hastífusz”, ők is hozzáteszik, hogy „ezzel együtt különösen körültekintően kell eljárni, ha valahol ezek a fertőző megbetegedések mégis előfordulnak”. Mindenesetre, hányással, hasmenéssel mindenképpen orvoshoz kell fordulnia annak, aki árvizes területen lakik vagy ott dolgozott.

A java csak azután jön

Az árvíz elvonulása után rengeteg munka vár az érintett terület lakóira: az elöntött házakat, lakásokat és minden egyes tárgyat, használati eszközt fertőtleníteni kell. Itt is fontos gumicsizmát, védőoverallt vagy vízálló kötényt, valamint gumikesztyűt, a fröccsenő víz miatt maszkot, védőszemüveget használni. S amire mindenhol felhívják a figyelmet: rendszeresen és alaposan kezet mosni meleg vízzel és szappannal. Ha vannak elhullott állatok, egerek vagy egyéb kártevők, azokat dupla zacskóba kell csomagolni, és ha erre lehetőség van, akkor a veszélyes hulladék tárolására kijelölt szemetesbe dobni.

A Webbeteg szakportál megemlíti, hogy nagy esőzések, árvizek, kiterjedt belvíz alkalmával a rágcsálók behúzódnak az emberlakta területekre, sőt a későbbiekben, a feldúsult vegetáció, a bőségesebb tápláléklánc miatt jelentősen megnő az egyedszámuk. Így, az árvizek után gyakoribbak lehetnek a rágcsálók által terjesztett betegségek, mint a leptospirózis nevű baktériumfertőzés vagy a tularaemia (nyúlpestis).

Az elöntött ingatlanokban a penész is betegségek táptalaja lehet.

A beázott falakon, átnedvesedett bútorokon, elpusztult növényzeten elszaporodott penészgombák allergiát és asztmát okozhatnak

– mutat rá Magyar Donát, a Budai Allergiaközpont aerobiológusa. Az összes helyiséget fontos ezért alaposan kiszellőztetni és mindent kiszárítani.

Az árhullám elvonulásával az ízeltlábúak, különösen a szúnyogok tömeges megjelenésére is számítani kell. A szúnyogok pedig egyre komolyabb megbetegedések terjesztői Európában is, és világszerte több megbetegedés és haláleset okozói, mint bármely más állat a bolygón. Ha pedig a hőmérséklet megfelelő, vagyis marad a vénasszonyok nyara, akkor szúnyoginvázió is jöhet, mert a petékből kevesebb, mint egy hét alatt kifejlődhetnek a felnőtt egyedek.

A veszély nem múlik el hirtelen

Nemcsak bent, kint is lesz bőven teendő az árhullám elvonultával. A fertőtlenítésnek nem csupán az épületekre, és eszközökre, hanem az udvarokra, szabad területekre is ki kell terjedni. A művelt mezőgazdasági területeket, legelőket azonban nem kell és nem is szabad vegyszerrel fertőtleníteni, azoknál ki kell várni a talaj természetes öntisztulását.

Ahogyan minden, ami az árvízzel érintkezett, a védekezésnél használt homokzsákok is szennyezettnek minősülnek, és csak korlátozottan újrahasznosíthatók. A zsákokból a homok csak építkezésekhez használható, míg maguk a zsákok hulladék és építési törmelék gyűjtésére, illetve más hasonló célokra lehet újrahasznosítani. Élelmiszerek (pl. burgonya, zöldség, alma) gyűjtésére, tárolására nem – figyelmeztet az NNK.

Az egészségügyi hatóság külön kiemeli, hogy a védekezéshez felhasznált száraz homokot játszótereken, homokozókhoz még akkor is tilos felhasználni, ha az a megáradt folyó vizével nem érintkezett.

Nem lehet újrahasznosítani a homokot olyan helyeken, területeken sem, ahol az közvetlenül emberek érintkezhetnek vele, például strandokon. Azokban a homokozókban, játszótereken pedig, amelyek víz alá kerültek az árhullámban, ki kell cserélni a homokot.

