Már étteremre sincs pénze az amerikaiaknak

A felszínen továbbra is erősnek tűnik az amerikai fogyasztó, azonban egyre több jel utal arra, hogy ez nem marad sokáig így. Ez pedig az amerikai gazdaság növekedési kilátásai mellett azt is nagymértékben megtudja határozni, hogy milyen befektetések teljesíthetnek jól, vagy éppen rosszul. Ebben a cikkben alaposabban megnézzük, mennyire egészséges Amerika motorja, a fogyasztás és, hogy ez mit jelent a befektetéseinknek.

Az amerikai gazdaság működését az elmúlt években szélsőséges kettősség jellemzi. Míg a feldolgozóipar és az ingatlanpiac évek óta rosszul teljesít, addig az amerikai fogyasztó sokáig egészségesnek tűnt és és folyamatosan emelkedő költéseivel tartotta magasan az amerikai gazdasági növekedést. A fogyasztás növekedésben betöltött szerepe már csak a gazdasági súlya miatt is kiemelkedő: a GDP-n belül a fogyasztási kiadások részesedése több, mint 70%.

A helyzet a felszínen továbbra is változatlannak tűnik, hiszen például a harmadik negyedévre a Fed-modellje 2,9%-os évesített negyedéves GDP-növekedést vár és a kiskereskedelmi forgalom is még 2% felett bővül. Azonban egyre több az olyan jel, ami szerint a fogyasztók már rég nem olyan erősek, mint korábban voltak. Ennek ráadásul már nem csak a keresletre van hatása, de a munkaerőpiacon is elkezdte éreztetni a hatását.

Ha minden rendben, miért nem járnak étterembe az emberek?

A lenti ábra logikája lényegében a beszerzésimenedzser-indexekéhez (BMI) hasonlítható. A 100 feletti érték az aktivitás növekedését, a 100 alatti pedig annak csökkenését mutatja. 2024 eleje óta az éttermi BMI lényegében a nagy pénzügyi válsághoz hasonló mértékben esik vissza, azaz azt mutatja, hogy vagy drasztikusan megváltoztak az amerikaiak költési szokásai, vagy egyre kevesebbet költenek és már a drágább, luxusnak számító kiadásokat kezdték el először visszafogni.