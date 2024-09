Milyen hatással lesznek a választások az önkormányzati hitelezésre?

Mintegy 15 évvel ezelőtt adósságválság söpört végig az önkormányzati szektoron, amelyre végül megoldást az adósságkonszolidáció, azaz a helyi adósságelemek központi kormányzat általi átvállalása vagy előtörlesztése jelentette. 2014 után ugyan tiszta lappal indulhatott újra az önkormányzati hitelezés, de a jogszabályi változások erősen megkötötték mind a potenciális hitelfelvevők mind a finanszírozók kezét. Ezek közül legfontosabb, hogy néhány kivételtől eltekintve az ügylet létrejöttének feltétele a kormány jóváhagyása. Ez a diszkrecionális jogkör pedig lehetőséget nyújt az államháztartási szempontok mellett a politikai érdekek figyelembevételére is. Ebben a cikkben az önkormányzati hitelezés elmúlt évtizedének tapasztalatait mutatjuk be, amely jól prognosztizálja, hogy mire számíthatnak az októberben megalakuló új képviselőtestületek.

Adósságválság után állami mentőöv

Egy évtizeddel ezelőtt zárult le a korábban példátlannak számító önkormányzati adósságkonszolidáció, amely során az állam 1.370 milliárd forint értékű önkormányzati adósságot vállalt át, vagy törlesztett elő. A magyarországi helyi önkormányzati rendszer adósságválságának okait több tényező együttesen eredményezte. A gyökerek az 1990-es években kialakított önkormányzati rendszer körülményeiben keresendők, amely ambivalens működési kereteket határozott meg az önkormányzatok számára. A feladatokat decentralizálta, azonban a források elosztása centralizált módon működött, így 2000 és 2007 között a szektor működési hiányos állapotba, majd 2007 után kiigazítási kényszerpályára került. A hiány ugyanis idegen forrásból, hitelből, illetve kötvénykibocsátásból került finanszírozásra. Ez az adósságválság pedig találkozott a 2008-as pénzügyi válsággal, amely során a forint jelentősen leértékelődött, míg a svájci frank épp ellenkezőleg, folyamatosan erősödött a fontosabb devizákkal szemben. Mivel az önkormányzatok adósságának 60%-a devizában, többségében svájci frankban került kihelyezésre, ez tovább mélyítette a krízist. Ennek a kritikus helyzetnek a megoldására született meg a Kormány döntése az önkormányzati adósság teljes konszolidálásáról, amely a jogszabályi keretek megváltoztatásával együtt új alapokra helyezte az önkormányzati hitelfelvétel és az önkormányzati hitelezési piac működését.

Az új jogszabályi környezet hatása az önkormányzati hitelezésre

A pénzügyek világában örök érvényű mondás, hogy nincs ingyen ebéd. A kormány ugyanis – okulva az elmúlt évtized tapasztalataiból és a nemzetközi példákból – 2012-től kezdve jelentősen megszigorította az önkormányzati hitelezés szabályait. Az önkormányzati hitelezési piac az adósságkonszolidáció lefolytatását megelőzően gyakorlatilag piaci, illetve kockázati alapon, effektív jogszabályi kontroll nélkül működött. Ez a működési mechanizmus idézte elő azt, hogy az ügyfélszerzés és a piaci részesedés növelése felülírhatott akár kockázati szempontokat is. Az új jogszabályi környezet azonban jelentősen átrajzolta az önkormányzati hitelkeresletet és kínálatot, korlátozva a hitelfelvevő és a hitelnyújtó lehetőségeit, illetve kockázatvállalását (1. ábra).

1. ábra Az önkormányzatok hitelpiaci kapcsolatait befolyásoló hatásmechanizmusok, Forrás: Vasvári és Pocsai (2024)

Az új szabályozási környezet legfontosabb eleme, hogy néhány kivételtől eltekintve már minden ügyletet a kormánynak kell jóváhagynia, így rajta tartva kezét az önkormányzati hitelezés pulzusán. A passzív adósságszabályok, mint pl. a hitelfelvételi korlát megerősítése, vagy az aranyszabály (hosszú lejáratú hitel nem fordítható működési kiadásokra) kikényszerítése nagyban meghatározza a hitelkereslet struktúráját. Ugyanakkor az önkormányzatok új finanszírozási rendszere érdemben csökkenti a települések hitelképességet: nőtt az önkormányzatok központi támogatásoktól való függősége, ráadásul az iparűzési adó felhasználását – ami a hitelek visszafizetésének egyik legfontosabb fedezete – jogszabályok korlátozzák. A nagyobb településeken ezt tovább fokozza a szolidaritási hozzájárulás néven történő központi elvonás, de meghatározó forráselvonást jelent a gépjárműadó centralizálása is. A piaci várakozások is hatnak a hitelkínálatra, ezen belül az adósságkonszolidáció olyan megerősítést is jelenthet a bankok számára, hogy pénzügyi baj esetén az adott önkormányzatot a központi kormányzat úgyis kimenti. Paradox módon a kimentési várakozást a központi szintre telepített jóváhagyás tovább fokozhatja azzal, hogy a kormány közvetlenül dönt egy-egy ügyletről. Ez ráadásul lehetőséget ad a kormánynak arra, hogy ne csak államháztartási szempontok alapján, hanem politikai érdekek mentén is befolyásolja az önkormányzati hitelpiac működését, egy-egy önkormányzat külső forráshoz jutását. A finanszírozó bankok esetében ugyanis a szerződéskötés feltétele a kormányzati jóváhagyás rendelkezésre állása. Ez pedig a 2019-es önkormányzati választások óta különösen fontos szempont lett, ekkor ugyanis több nagyobb településen is ellenzéki polgármestert választottak, amelynek hatására az ellenzéki települések költségvetési ereje is jelentősen megnőtt. Nem meglepő tehát, hogy e települések külső forrásigénye is emelkedett 2019 óta, annak azonban egyre csökkent az esélye, hogy a hitelfelvételi igényekhez pozitív kormányzati hozzájárulás születhessen (2. ábra).

2. ábra Ügyletek és azok jóváhagyási rátájának megoszlása a polgármester politikai kötődése szerint 2012-2023 (2 éves mozgó átlag) Forrás: Kormányhatározatok és Nemzeti Választási Iroda adatai alapján

Hogyan változott a hitelkínálat és a hitelkereslet?

A bevezetett intézkedések államháztartási szempontból elérték céljukat: az önkormányzati adósság súlya európai összehasonlításban is rendkívül alacsony mértékre, a GDP mintegy 0,5%-ára csökkent, ugyanakkor az adósságállomány felépülése is számottevően, mintegy harmadára lassult a reformot megelőző évtizedhez képest. Az egyéb tartozások állománya ugyan jelentős emelkedést mutat, de ezek gyakorlatilag teljes egészében a központi kormányzat által nyújtott Európai Uniós források megelőlegezésével kapcsolatosak. A fenti pozitív változások mellett azonban a rövid lejáratú műkődési hitelek aránya az összes banki kötelezettségen belül továbbra is meghaladja a 10%-ot; ez lényegében megegyezik a 2010. évi értékkel. Azaz az új finanszírozási rendszerben változatlanul megmaradt az a gyakorlat, hogy ezeket a nem engedélyköteles, likvid forrást biztosító ügyleteket az önkormányzatok év végén visszafizetik, majd azok a következő év elején újra folyósításra kerülnek. A rendszerben feszülő likviditási feszültséget jelzi az is, hogy a teljes szektor csaknem 54%-a, mintegy 1.700 önkormányzat pályázott rendkívüli költségvetési támogatásra 2023-ban. A költségvetési egyenleg ugyan mindvégig a pozitív tartományban volt, de 2022-ben kiugróan magas hiány halmozódott fel, amiben a választási ciklikusság mellett a gazdasági sokkok is fontos szerepet játszottak (3. ábra).

3. ábra: Az önkormányzatok adóssága és költségvetési egyenlege Forrás: Vasvári és Pocsai (2024)

Az adósságkonszolidációt követően a hitelkínálati oldalon a piac letisztult, a szereplők száma lecsökkent, az önkormányzati kapcsolatok motivációja az aktív (hitelezési) oldalról a passzív oldalra terelődött át. Az önkormányzati hitel/betét mutató a reform és adósságkonszolidáció előtt több 300%-os értékről jelentősen lecsökkent, mára 20% körül alakul, ami arra enged következtetni, hogy a szektor elsősorban az önkormányzati betétállományban rejlő likviditásmenedzsment szempontjából fontos. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az önkormányzati finanszírozásban érintett bankok esetében a hitelezésnél fontosabb szempont a számlavezetői pozícióban betöltött piaci részesedés fenntartása.

A szektor adósságának több mint a fele egy önkormányzatnál, a Fővárosi Önkormányzatnál összpontosul, ami azt sugallja, hogy a jogszabályi változások hiába rontottak az önkormányzati hitelképességen, az adósságkonszolidáció valóban megerősíthette a bankokat abban, hogy a kormány nem hagyja magára a jelentősebb önkormányzatokat. Erre Pécs példája még inkább ráerősített, ahol a polgármester 2017-ben fordult újabb kormányzati segítségért és részesült kimentésben. A kimentésre vonatkozó várakozásokat azonban tompíthatja az adósságrendezési eljárás 2023 végén elfogadott átalakítása, ami fizetésképtelenség esetén jelentős szankciókkal sújthatja mind az önkormányzatot (és az önkormányzati döntéshozókat), mind a hitelezőt.

A legnagyobb önkormányzatok mellett – némileg meglepő módon – a falusi önkormányzatok hitelezése mutat, méretükhöz képest dinamikus bővülést: a községek adósságának részaránya közelíti meg egyedül a 2010. évi értéket (1. táblázat). Sőt, míg az adatok azt mutatják, hogy az ügyletek átlagos futamideje jelentősen lecsökkent (2010 előtt az ügyletek 60%-a legalább 15 éves futamidővel bírt, szemben a reform után az átlagosan 9 évvel), addig egy-egy kiugróan hosszú lejáratú ügylet épp községekhez kötődik. Mindez talán azzal is magyarázható, hogy a hosszabb futamidő porlasztja az adósságszolgálatot, így az ügylet megfelelhet a jogszabályban meghatározott hitelfelvételi korlátnak. A kisebb önkormányzatok felé történő hitelezést az is determinálja, hogy kisebb pénzügyi mozgástérrel rendelkeznek, amit jól szemléltet, hogy a likvid hitelek felfutása is e szegmensben jellemző leginkább.

1. táblázat: Az önkormányzat adósságállomány összetétele településtípusonként 2010 (Mrd Ft) 2010 (%) 2021 (Mrd Ft) 2021 (%) Főváros 163,4 15,20% 167 55,70% Fővárosi kerület 86,6 8,00% 13,3 4,40% Megyei jogú város 295,3 27,40% 51,6 17,20% Város 317,5 29,50% 50,3 16,80% Község 76,4 7,10% 17,3 5,80% Megye 137,5 12,80% 0,2 0,10% Összesen 1076,7 100,00% 299,7 100,00% Forrás: Vasvári és Pocsai (2024)

Milyen ügyleteket hagy jóvá és mit utasít el a kormány?

Ugyan a döntéseket tartalmazó kormányhatározatok igen részletesek (ügyletérték, devizanem, futamidő, fejlesztési célok, fejlesztés bruttó forrásigénye, a hitel lehívásának ütemezése), de nem tartalmazzák elutasítás esetén annak okát. Ezért a kormányhatározatokat adatbázisba rendeztük és részletesen megvizsgáltuk, hogy a döntésben milyen szerepet játszik az ügyletérték és a futamidő, az adós jellemzői (eladósodottság, hiteltörlesztési képesség, településméret, közhatalmi bevételek aránya), valamint a politikai hovatartozás, azaz, hogy a település polgármestere kormánypárti, független vagy ellenzéki. Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb a hitelösszeg és rövidebb a futamidő, valamint minél kisebb a település és annak eladósodottsága, annál inkább számíthat a jóváhagyásra egy ügylet. Az adóerőképesség és a hiteltörlesztési képesség is pozitív irányban befolyásolhat egy-egy döntést. Ugyanakkor megállapítható az is, hogy

amennyiben egy település ellenzéki, az önmagában több mint 13 százalékkal csökkenti a kérelmek jóváhagyási valószínűségét a kormánypárti településekhez képest.

Ráadásul a 2019. évi választások után tovább nyílt az olló: az ellenzéki vezetés önmagában már 20 százalékkal rontja a jóváhagyás esélyét.

Mire számíthatnak az októberben felálló új képviselőtestületek?

A 2010-ben megválasztott első kétharmad új alapokra helyezte az önkormányzati rendszert, amely egyaránt hordozza a feladatok központosítása mellett a központi támogatásoktól és politikai döntésektől való függőség jeleit. Ennek egyik pillére az adósságkonszolidáció, valamint az ezzel párhuzamosan bevezetett új hitelszabályok. Mára látjuk, hogy az intézkedések ugyan szinte nullára csökkentik az államháztartási kockázatokat, de egyúttal gúzsba is kötik az önkormányzatokat. A 2019. évi választások után a kormány és az önkormányzatok viszonya több ízben is rávilágított arra, hogy e kapcsolatok a közpolitikai szempontok mellett politikai érdekek mentén is szerveződnek, legyen szó egyedi támogatások nyújtásáról, év végi osztogatásról, vagy épp ellenkezőleg támogatások visszatartásáról, források elvonásáról, beruházások leállításáról. Sőt, azt is látjuk, hogy a kormányzat különösen azokat a településeket bünteti, akik elpártoltak tőle. Nem véletlen, hogy miután az önkormányzati szektort 2019-ig jellemző jobb oldali hegemónia az idei választások után is megmaradt, az első lépések most is azokat a településeket sújtották, ahol a szavazók leváltották a regnáló kormánypárti polgármestert (lásd Paks vagy Taksony esetét). Ez alapján a hitelfelvételek jóváhagyásában sem várható trendforduló, ami még tovább fokozhatja forráshiányt az újonnan alakuló, nem kormánypárti vezetésű települések számára.

Jelen írás a szerzők „Kontrollok az önkormányzati hitelezésben – az elmúlt évtized tanulságai” című tanulmányán alapul, amely a Közgazdasági Szemle legfrissebb számában jelent meg.

