Újra vágott az MNB, megszólaltak az elemzők

Az augusztusi megálló után újra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A 25 bázispontos vágással 6,5%-ra süllyedt a ráta. Elemzők szerint idén még egy kamatvágásra lehet számítani, és jövőre is folytatódhat a lazítás. Az elemzői kommentárokban felvetődik, hogy az új jegybankelnök milyen monetáris politikát folytat majd. A szakértők szerint a forint árfolyamára mindenképp figyelnie kell a jegybanknak, ami limitálja a mozgásteret.

Csökkentette az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, az irányadó ráta 25 bázisponttal 6,5%-ra csökkent. Az augusztusi szünet után változott ismét a kamat, ám ez nem okozott meglepetést, a Portfolio által megkérdezett elemzők ugyanis egyöntetűen 25 bázispontos csökkentésre számítottak.

Virág Barnabás, az MNB alelnöke mai kamatdöntést követően elmondta, hogy a monetáris politika kilátásai nem változtak augusztus óta, a következőkben óvatos, türelmes monetáris politikára lehet számítani. A következő üléseken az lesz a kérdés, hogy 25 bázisponttal csökkentse-e a kamatokat a jegybank. A beérkező adatok fényében dönt majd a jegybank adatvezérelt módon, ülésről-ülésre.

Mindeközben jelentősen rontotta az idei GDP-előrejelzését a Magyar Nemzeti Bank, miközben az inflációs prognózisa csak kismértékben változott. Nagymértékben rontotta az idei és a jövő évi GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Idén 1-1,8% közötti gazdasági növekedést vár a jegybank, miközben három hónappal ezelőtt még 2-3%-os bővülést várt.

Az inflációs várakozását csak kismértékben változtatta a jegybank. Idén 3,5-3,9%-os pénzromlás várható, míg korábban 3,5-4,5%-ot vártak. Az időközben beérkező, kedvező inflációs adatoknak köszönhetően szűkült a sáv, így idén már szinte biztosan 4% alatt lesz a pénzromlás. A jegybanki előrejelzés szerint az infláció 2025-ben és 2026-ban is az MNB 2-4%-os toleranciasávjában marad, igaz, a jövő évre kissé megemelték a prognózist. "Az MNB 2025-re vonatkozó prognózisa emelkedett a júniusi inflációs előrejelzéshez képest, amit elsősorban a pénzügyi tranzakciós illeték emelésének fogyasztói árakba való begyűrűzése magyaráz" - indokolta a lépést a jegybank a kamatdöntést követő közleményében.

„Nem okozott meglepetést az MNB a mai kamatvágással, miután az augusztusi inflációs adat pozitív meglepetést hozott, és a Fed is a felfokozott várakozásoknak megfelelőt lépett az előző héten. A viszonylag kedvező nemzetközi környezetben ezt meg lehetett tenni, ugyanakkor továbbra is szükségesnek tűnik az óvatos kommunikáció, mivel a forint euróval szembeni árfolyama az utóbbi időszak kereskedési sávjának gyengébb felében ragadt” – fejtette ki Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója.

A tegnap megjelent előzetes beszerzésimenedzser-index adatok alapján tovább húzódik az európai magországok feldolgozóipari vesszőfutása, aminek két fontos következménye lehet a hazai gazdaságra. Az első, hogy az Európai Központi Bank is folytathatja a kamatvágásokat, akár a jelenleg beárazottnál nagyobb mértékben, ami kihathat a hazai monetáris politikára is. A másik, hogy a várnál lassabban javuló külpiaci konjunktúra mellett egyre nehezebben teljesülhetnek a kormány jövő évi növekedési kilátásai, ami növeli egy esetleges fiskális stimulus esélyét – vélekedett Kiss Péter.

A tankönyvek alapján mindkét következmény a forint gyengülése irányába hat, ami óvatosságra intheti az MNB-t

- zárta gondolatait Kiss Péter.

Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója kiemelte: idén még három döntés lesz, és elnézve a nemzetközi kamatkörnyezet egyre támogatóbb voltát, kicsi a valószínűsége annak, 2 hogy egyáltalán ne legyen további csökkentés. Amennyiben az MNB tartja a július óta látható mintát, és egy csökkentést egy kivárás fog követni, úgy év végére 6,25%-ra csökkenhet a kamat. Legalább erre a szintre csökkenhet az MNB irányadó rátája, miközben a kockázatok ehhez képest inkább lefelé mutatnak év végéig.

2025-tel kapcsolatban egyre erőteljesebb kérdés az új vezetés várható monetáris politikai irányultsága

– írja Árokszállási. A kérdés úgy vetődik fel, hogy lehet-e sokkal lazább a monetáris politika megközelítése jövőre a jelenleginél. Az inflációs kilátásokra nézve, egyelőre (átlagosan) a toleranciasávban tarthatónak tűnik a pénzromlás üteme, ugyanakkor előrejelzésük szerint ez inkább a toleranciasáv felső szélét jelentheti (ami 4%).

A piacokat esetlegesen meglepő mértékű kamatcsökkentésekkel a forint akár számottevőbben gyengülhetne, ami visszahatna az inflációra.

Egy százaléknyi forintgyengülés az inflációt körülbelül 0,2-0,3%-kal emelheti, különösen olyan helyzetben, ahol a fogyasztás lehet a gazdasági növekedés motorja (azaz a gyengébb árfolyamot könnyebben át lehet hárítani, hiszen várhatóan lesz kereslet). Azaz a sokkal lazább kamatpolitikára csak akkor lenne mód az inflációs cél feladása nélkül, ha az inflációs kilátások hirtelen sokat javulnának (csökkennének), vagy a forint jelentősebben erősödne, monetáris politikán kívüli okokból – fejtette ki Árokszállási.

Bár a globális gazdaság gyengélkedése és a jelenleg épp csökkenő energiaárak ezt támogatják, a szolgáltatások inflációjánál az eddigieknél meggyőzőbb pályát kellene ehhez itthon látni, hiszen már most is sokkal inkább a maginflációs tételek húzzák az inflációt felfelé, és nem az energia, vagy az élelmiszerek ára. Másfelől, bár a folyó fizetési mérleg növekvő többlete támogatja a forintot, ez nem újdonság a piaci szereplők számára, miközben a forint az elmúlt egy-két hónapban nem igazán akart erősödni (amiben a relatíve erős reálárfolyam is közrejátszhatott). Azaz, összességében jelenleg nem látszik túl nagy tér a monetáris politikai irányultság számottevőbb lazítására. Ugyanakkor ettől függetlenül egyértelműen van tér jövőre a kamatok további mérséklésére.

Összességében 2025-ben folytatódhatnak a kamatcsökkentések, a jövő év végéig 5,00-5,25%-os szintig

– zárja kommentárját Árokszállási.

A kamatcsökkentést két tényező támogatta leginkább: egyrészt a kedvezően alakuló augusztusi infláció, másrészt pedig a nagy jegybankok elmúlt időszaki kamatdöntései – írta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő makrogazdasági elemzője. Az a tény, hogy az EKB 25, a Fed pedig 50 bázisponttal mérsékelte az irányadó rátát, lehetővé tette, hogy az MNB vágása után is fennmaradjon a korábbi (illetve a Fedhez viszonyítva annál is nagyobb) kamatkülönbözet.

Ami akadályozta a monetáris politika lazítását, az a kockázati megítélés: a forint árfolyama viszonylag (de nem nagyon) gyenge, illetve a költségvetési hiány is kedvezőtlenül alakult augusztusban – hívja fel a figyelmet Regős Gábor. A kockázati megítélés és a forintárfolyam lehetnek azok a tényezők, amelyek az idei év hátralévő részében meghatározhatják a monetáris politika lazításának további kereteit, tette hozzá.

A mai döntéssel a magyar alapkamat közelített a régiós országok irányadó rátáját: a cseh alapkamat 4,5% – itt holnap 25 bázispontos lazítás várható –, a lengyel 5,75%, míg a román a magyarhoz hasonlóan 6,5 százalék. Regős Gábor szerint a monetáris politika lazítása előbb-utóbb várhatóan megjelenik a piaci kamatokban is. Ez könnyebbé teszi a vállalatok számára például beruházásaik finanszírozását – már csak az szükséges, hogy a külső környezet javulásával, a kereslet emelkedésével a vállalatoknak legyen értelme beruházásokat végrehajtani.

Regős Gábor szerint az EKB az idén még legalább 1 (esetleg 2), míg a Fed 2 alkalommal fogja csökkenteni az irányadó rátáját.

Ez lehetővé tesz az MNB számára további 1 kamatvágást az idén, így az év végére az alapkamat 6,25 százalékot tehet ki.

„A további csökkentés kapcsán ugyanakkor fontos a kockázati megítélés alakulása. Ebben szerepet játszik a költségvetési egyenleg változása, illetve az Európai Bizottsággal való viszony, az uniós forrásokhoz való hozzáférés kérdése. Ha ezek kedvezően alakulnak, akkor az év végére a kamatszint az alappályán vártnál 25 bázisponttal alacsonyabb, 6 százalék lehet, míg ha kedvezőtlen hírek érkeznek ezekről a területekről, akkor nem kizárt, hogy az év végén is 6,5 százalék marad a ráta. Ennek kapcsán fontos látni, hogy az MNB a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet a kockázati megítélés alakulására, illetve ezen keresztül az árfolyamra, ami az inflációs cél és a pénzügyi stabilitás szempontjából érthető is” – fejtegette Regős Gábor.

2025-ben is várhatóan folytatódik a monetáris politika lazítása – nem csak hazánkban, de a régiós országokban, illetve a nagy jegybankoknál is. Hogy ez a lazítás mennyire lesz gyors, azt egyelőre nem látni pontosan, de várakozásaim szerint a jövő év végén a magyar alapkamat 5,25 százalék körül alakulhat egy 4 százalékot alulról közelítő infláció mellett - zárta kommentárját Regős.

