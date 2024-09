Ez aztán a feladvány: úgy kell nagyot emelni a béreken Magyarországon, hogy ne legyen csődhullám

A munkavállalói oldal az EU-s szinten egyre inkább lemaradó magyarországi minimálbéreket, a munkaadói oldal a bizonytalan gazdasági helyzetet és a vállalatok teherbíróképességét hangsúlyozza azokon a tárgyalásokon, amelyeken 3 éves megállapodást kötnének a felek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. Egy biztos: nem a teljes bruttó, hanem a rendszeres átlagkereset lesz az alapja annak az egyezségnek, amelynek mentén a minimálbért az átlag 50%-ára emelnék. A gazdasági tárca számításai szerint háromszor 12%-os minimálbéremelés kellene ehhez, az azonban még nem dőlt el, hogy egyenletes lesz-e a béremelési ütem.

Folyamatosak a tárgyalások a kormány, a vállalati szektor, illetve a munkavállalók érdekképviseletei között a hazai minimálbér kapcsán. A cél az, hogy a minimálbér - ahogy a Portfolio megtudta - 2027-re érje le a rendszeres bruttó átlagbér felét. Ez fontos különbség az eredeti tervhez képest, amely a bruttó átlagkeresethez viszonyította volna a minimálbért, ugyanis a rendszeres kereset mintegy 10%-kal alacsonyabb ennél. Eddig az egyetlen biztos pontja a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) idei egyeztetéseinek az, hogy nem a teljes bruttóhoz, hanem a rendszeres átlagbérhez viszonyítanák a minimálbért – így sokkal kisebbet kell végső soron emelni a törvényben meghatározott legkisebb béren a célszint eléréséhez.

Ahogy a Portfolio beszámolt róla, a Nemzetgazdasági Minisztérium készített egy modellszámítást, amely szerint a rendszeres kereset 50%-os szintjének eléréséhez

2025-ben bruttó 298 800 forint,

2026-ban bruttó 334 600 forint,

2027-ben pedig bruttó 374 700 forint lenne a minimálbér.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint a kiszivárgott kormányzati modellszámításban szereplő minimálbéremelés megvalósítható lehet, ha a többi változó azt lehetővé teszi. „A modellszámítás arra a várakozásra épül, hogy az idei évben 13 százalékkal, ezt követően éves 7-8 százalékkal nő a rendszeres bruttó átlagkereset. Ez alapján a minimálbér mai értékét alapul véve, évi átlagos 12 százalékos minimálbéremelés szükséges az 50 százalékos szint eléréséhez 2027-re. Ez a modell nem tartalmaz azonban semmilyen kitételt a garantált bérminimumra, a termelékenységre, a gazdasági növekedésre, vagy az inflációra, továbbá a különböző közterhek és támogatások alakulására” – mondta el a Portfolio-nak Perlusz László. A magunk részéről arra fogunk törekedni a tárgyalásokon, hogy megvalósuljon 2027-re ez az 50 százalékos szint, tette hozzá.

Megkeresésünkre Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke úgy reagált, hogy "ez nem javaslatként hangzott el a kormány részéről, hanem egy modellszámítást végeztek, hogy 3 év alatt hogyan érhető el a legalacsonyabb keresetűek számára a rendszeres bruttó átlagbér 50 százaléka". Ezzel a minimálbér jelentősen emelkedne, "csakhogy, még a bértárgyalás strukturális feltételeiről sem állapodtunk meg, vagyis, hogy mi történjen 3 év után a garantált bérminimummal, és hogy milyen módszer alapján tárgyalhatnánk 2027-től az ágazati, szakmai bérminimumokról 15 gazdasági ágazat esetében" – mondta Mészáros Melinda. Úgy látja, hogy ha nincs többéves bérmegállapodás, akkor is minimum 10 százalékkal, de inkább ennél nagyobb mértékben lenne szükség a minimálbérek emelésére. „Nyilván, ha többéves bérmegállapodást kötünk, és látjuk, hogy hova fut ki a garantált bérminimum, az teljesen más szituáció, mintha nincs hosszabb távú alku, és csak a következő évről kellene megállapodjunk” – tette hozzá.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség erőteljesebb béremelést sürget, attól függetlenül, hogy végül létrejön-e a többéves megállapodás a fizetésekről. „A Magyar Szakszervezeti Szövetség azt a javaslatot tette le több, hogy a minimálbér 2025-re érje el a 300 ezer forintos lélektani határt, és ehhez társuljon 360 ezer forintos garantált bérminimum" – részletezte álláspontjukat Zlati Róbert elnök.

Továbbra is úgy látja, hogy továbbra is kétszámjegyű béremelést várnak a munkavállalók. „A korábbi, kétszámjegyű emelések mellett tapodtat sem sikerült az EU-s ranglistában javítani a helyzetünkön, tehát továbbra is indokolt a jelentős emelés. (...) A minimálbér magasabb emelése szükséges annak érdekében, hogy közelítsen az EU minimálbérirányelv elvárásaihoz” – indokolt Zlati Róbert. Megjegyezte azt is, hogy mindeközben a garantált bérminimum emelése már nemcsak százalékosan, de nominálisan is elmaradt a minimálbérétől, és nem szeretnék, ha a szakképzett munkaerő anyagi elismerése veszítsen értékéből az alapképzettségűekkel szemben.

„Egy évvel ezelőtt még arról szóltak az egyeztetések, hogy a garantált bérminimumot egy jelentősebb minimálbéremelés oltárán fel kellene áldozni. A mai napig nem teljesen világos, hogy ez az ötlet honnan származott, egy biztos, hogy mi ezt sohasem akartuk. Örülünk, hogy ez ebben a formában lekerült a napirendről, és most a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről szóló tárgyalások is elindultak” – zárta gondolatait Zlati Róbert.

„A kormány által tett minimálbér emelésijavaslat arról szól, hogy azzal 2027-re érjük el a rendszeres bruttó átlagbér 50 százalékát. A probléma „csak” az, hogy semmilyen részletszámítás, háttéradat, makrogazdasági adat és prognózis nem látott napvilágot ennek alátámasztására. Ezért is nehéz választ adni arra a kérdésre, hogy kitermelhetőek-e ezek a tervek” – mondta el meglátásait Zlati Róbert.

„Hiába az elmúlt időszak jelentősnek lefestett mindenféle – minimál-, garantált-, átlag-, reál-béremelkedése, ha az összehasonlításokban nem sikerült javulást elérni, a rangsorban előrébb lépni. (...) Nem a béreken kellene spórolni, hanem a vállalatoknak a hatékonyságukon kellene javítaniuk, amire azért sok állami támogatást kaptak az elmúlt időszakban” – hangsúlyozta Mészáros Melinda.

Szerinte a kormány elzárkózott egy általános adócsökkentéstől. Hajlandó viszont célzott támogatásokra. A legalacsonyabb fizetésűekről szóló megállapodás idehaza nagyjából 1 millió embert érint. Ezért sem mindegy, hogy végül milyen megállapodást tudunk kötni a munkáltatói szervezetekkel és a kormánnyal – összegzett Mészáros Melinda.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára szerint egy erőltetett minimálbéremelési pálya távolról sem jelenti azt, hogy a másik kötelező bértétel is követni tudja a legkisebb bérek növekedését. Épp ellenkezőleg, az erőltetett minimálbérnövelés korlátozhatja a garantált bérminimum emelésének lehetőségeit. Ha tehát a két bértétel megmarad ,és más nem változik a bérpolitikában, akkor bizony közelíteni fog egymáshoz ez a két kötelező bértétel, mert csak ez a módszer nem veszélyezteti a vállalatok gazdálkodását” – mondta el meglátásait Perlusz László.

Meglátása szerint a jelentős, kétszámjegyű minimálbéremeléshez elengedhetetlen, hogy a gazdasági növekedés jövőre fokozódjon, az infláció pedig kissé csökkenjen, és ne haladja meg a 3-4 százalékot. „Fontos lenne, hogy a termelékenység is nőjön a maihoz képest. A bérek növekedését – ahogy a korábbi időszakokban is történt – az élőmunkaterhek további csökkentésével is lehet ösztönözni, illetve célzott támogatási rendszerekkel lehet kissé tehermentesíteni a gyengébb termelékenységű vállalkozói köröket” – mondta Perlusz László.

A minimálbéremelés éves átlagos 12 százalékos mértéke úgy lenne célszerű 2027-ig, hogy igazodjon az egyes évek gazdasági növekedéséhez. Vagyis, egy gyengébb növekedésű év után valamivel kisebb, egy erősebb után nagyobb minimálbéremelés kellene megvalósuljon, figyelembe véve a várható infláció alakulását is – fogalmazott Perlusz László.

Az óvatosságot a munkáltatók azzal indokolják továbbra is, hogy a legkisebb kötelező bérek emelése nemcsak a minimálbéren foglalkoztatottak után jelent bérköltségnövekedést, hanem jelentősen „tolja felfelé” a bérszínvonalat, így a magasabb béreket is, amely a vállalatok számára az egyik legjelentősebb költségtétel. Ráadásul a kisebb magyar vállalatok nem tudnák kitermelni azt, ha a bérek minden évben nagyon gyorsan nőnének. A munkavállalói oldal ugyanakkor az EU-s szinten lemaradó minimálbérekre helyezi a hangsúlyt. Abban azonban mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal képviselői egyetértettek, hogy egyelőre hiányoznak a fontos makrogazdasági adatok és előrejelzések a bérmegállapodáshoz.

