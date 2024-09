Temették, de még jobb formában lehet az amerikai gazdaság, mint eddig hitték

A második negyedéves GDP adatok esetében nem történt érdemi felülvizsgálat, viszont a tartós cikkek rendelésállománya növekedni tudott havi alapon és az új munkanélküli segélykérelmek száma is a vártnál jobb lett. A bejövő adatok egyelőre nem mutatnak afelé, hogy a recessziós félelmek rövid távon megalapozottak lennének.

A második negyedében az amerikai GDP növekedése évesített negyedéves alapon 3% volt a második becslés során is, ami megegyezik az előzetes adattal. A fogyasztási kiadások növekedését kismértékben, 2,9%-ról 2,8%-ra módosították. A GDP deflátor és a negyedéves PCE infláció is változatlanul 2,5% maradt. A negyedéves PCE maginfláción sem változtattak, 2,8% volt a második negyedévben. A vállalati profitok esetében azonban nagy revideálás történt. Az első becslésén alapján még 1,7%-os volt a növekedés, most ezt 3,5%-ra húzták fel.

A GDP második becslésén túl közzétették még a tartós javak rendelésállományát is, ami havi alapon nem változott júliushoz képest. A közlekedési eszközöktől tisztított mutató, azonban a várakozásokat (0,1%) meghaladóan 0,5%-kal növekedett havi alapon.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 225 ezer főről 218 ezer főre csökkent.

Összességében a mai adatok kedvezőek az amerikai gazdaság kilátásait illetően. A vártnál alacsonyabb új munkanélküli segélykérelmek száma erős munkaerőpiacról árulkodik, míg a tartós javak rendelésállománya (a közlekedési eszközöktől tisztított) növekedést tudott felmutatni.

Egyelőre a bejövő adatok alapján az látszik, hogy kicsit elhamarkodottnak tűnnek az amerikai recessziótól való félelmek, de legalábbis a vártnál lassabban következhetnek be.

