Újra többet füstölnek a magyarok

Idén újra felfutóban van a dohányfogyasztás Magyarországon, miközben megváltoznak a szokások és a hagyományos termékek helyét átveszik az alternatív lehetőségek. Emellett a csempészett, valamint a hamisított dohány is jelen van Magyarországon. A teljes fogyasztás évente már jóval több mint 1000 milliárd forintot tesz ki.

Idén az első félévben 613 milliárd forintot költöttek a lakosság dohánytermékekre, amely 5,7 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. Ez a növekedés ráadásul a dohányinfláció ütemét is meghaladta egy kicsivel, vagyis volumenét tekintve is nőhetett a fogyasztás, bár nem sokkal.

A dohánypiac rendkívül turbulens volt az elmúlt másfél évtizedben, a trafikok megjelenése, a feszített tempójú jövedékiadó-emelés és a 2010-es éveket jellemző kétszámjegyű drágulás komoly változásokat indított el. Közben megjelentek az alternatív dohánytermékek és még mindig sokan vásárolnak hamisított - és rosszabb minőségű -, vagy csempészett cigarettát. Nem csoda, hogy a dohányfogyasztás - korrigálva az inflációval - igen cikkcakkos képet mutat Magyarországon, a volumennövekedés éveit jellemzően csökkenés követte. Ebben a fenti tényezőkön túl az is benne van, hogy az emberek keresték és most is keresik a hagyományos cigaretta alternatíváit, amely 10 évvel ezelőtt a vágott dohány volt, most pedig a már említett elektromos cigaretta vagy éppen a hevített termékek.

A hagyományos cigaretták fogyasztása az elmúlt bő évtizedben gyakorlatilag folyamatosan csökkent, a trafikok megjelenését követő zuhanás óta sem sikerült megfordítani a trendet és vélhetően nem tévedünk nagyon ha azt állítjuk, most már aligha lehet.

A 2010-es évek elején közel 14 milliárd szálas éves fogyasztás jellemezte a hazai legális piacot, mostanra ez 6 milliárd szál alá csökkent.

A finomra vágott dohány forgalmában egyértelműen látszik, hogy körülbelül 2016 végéig ez volt a cigaretta elsőszámú helyettesítő terméke, azóta viszont zuhan a forgalma. A csúcson 7 millió kilogramm is gazdára talált belőle, mostanra ez kicsivel több mint 3 millió.

Nem így a szivarka, amely töretlen népszerűségnek örvend, bár maga a termékcsoport nem homogén. A drágább, jobb minőségű darabok mellett ide tartoznak a cigarettánál lényegesen olcsóbb szivarkák, amelyek szintén azok számára jelenthetnek alternatívát, akik nem tudják megfizetni a 2000 forintos dobozonkénti cigarettaárat. A növekedés ellenére a szivarkafogyasztás volumene még mindig töredéke a cigarettának, kevesebb mint 800 millió szál évente.

Az elektromos cigaretták töltőfolyadékának legális forgalma jelentősen nőtt az elmúlt években. Az utóbbi hónapok lefelé mutató trendje még fakadhat a rendelések ütemének változásából. A grafikonok ugyanis azt mutatják, hogy mekkora mennyiségű dohánytermék került a jövedéki raktárakba és fizették meg utánuk az adót. Ez pedig közel sem egyenletes, bár a 12 hónapos gördülő összeg valamelyest kisimítja az ingadozásokat. Jelenleg ez a legális forgalom 100 millió milliliternél tart évente.

Bár még nagyon kevés adat áll a rendelkezésünkre, de erőteljes növekedés látszik a hevített dohánytermékeknél és az olyan füstmentes alternatíváknál, mint a nikotinpárnák. Itt is már 1,5 millió kilogramm fogy el 12 hónap leforgása alatt itthon.

Virul az illegális piac

Miközben láthatóan megváltoznak a dohányzási szokások, az illegális fogyasztásnak is nagy szerepe van itthon. A KPMG 2023-as tanulmánya szerint tavaly félmilliárd száll cigarettát fogyasztottak el itthon. Ez elsősorban a hamisított dohányáruknak köszönhető, kisebb mértékben pedig az úgynevezett illicit white (kimondottan csempészárunak gyártott) termékeknek. A nem legális forrásból származó dohánytermékek tavaly

36,3 milliárd forint adóbevételtől fosztották meg a hazai költségvetést a becslésük szerint. Arról nem beszélve, hogy a nem legális forrásból származó cigaretta károsabb lehet az egészségre is.

Ez persze nem csak Magyarországon probléma, hiszen a KPMG szerint Európában minden 10 szál elszívott cigarettából egy illegális.

A hatóságok 22 európai országban 113 illegális cigarettagyárat számoltak fel 2023-ban, amely azt mutatja, hogy az illegális termelőüzemeket ma már a nagy felvásárlópiacok közelében alakítják ki a szervezett bűnözői csoportok. A KPMG jelentésében található, a különböző bűnüldöző szervekkel készített interjúk rámutatnak, hogy a nemzetközi szervezett bűnözés egyre „szakszerűbb” módon vesz részt az illegális cigaretták ellátási láncában.

