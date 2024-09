Megtudtuk: igenis érintené Magyarországot, ha leállítanák az ukránok a gáztranzitot, csak máshogy

A Portfolio megbízható információi szerint Magyarország továbbra is az ukrajnai tranziton keresztül vesz évi 1 milliárd köbméter orosz gázt, így egy friss kormányzati jelzéssel ellentétben igenis érintene minket, igaz áttételesen, ha év végével leállna az ukrajnai szállítás. Az áttételességet úgy kell érteni, hogy ezt a gázt már jó ideje például Szlovákiában, Ausztriában, Csehországban adja el az állami MVM, így ez nem érkezik be hazánkba; és részben éppen ezért sodorná bajba északi és nyugati szomszédainkat az, ha az ukrán gáztranzit leállna az újév kezdetétől. A régió gázellátási kilátásairól és a gázárakról is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyről további részletek itt érhetők el

A minap New Yorkból jelentkezett be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még azt megelőzően, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyalt volna. Az élőben közvetített nyilatkozatban többek között hangsúlyozta, hogy Magyarország földgázellátása teljes biztonságban van, mivel a Déli Áramlat vezeték kapacitása és megbízhatósága miatt "minket nem érint az a kérdés, hogy Ukrajna elvágja az orosz gáztranzitot december 31-én."

Hozzátette:

Néhány országnak Európa középső felén ez egy súlyos kérdés, minket szerencsére nem érint.

A Portfolio megbízható információi szerint igenis érintené Magyarországot az, ha az ukrán tranzit az év végével leállna. Ennek az az oka, hogy a 2021-ben kötött két darab magyar-orosz hosszú távú gázvásárlási szerződés közül a kisebbet, az évi 1 milliárd köbmétereset, amellett sem irányította át se a szerződés módosításával, se fizikailag a déli útvonalra a magyar kormány, hogy az ukránok már jó ideje fenyegetnek az orosz tranzit év végi leállításával. Így tehát ha az orosz molekula tranzitját tényleg megtagadnák jövő január 1-től az ukránok, akkor ez a szerződés nem teljesülne.

Ez - ahogy Szijjártó fogalmaz - abban az értelemben mégsem érintene minket, hogy amint az alábbi ábrán mutatjuk: ez az évi 1 milliárd köbméter gáz már 2023. ősze óta nem érkezik meg Magyarországra (azóta nulla körülre esett a mosonmagyaróvári belépési pont nettó importforgalma). Ennek oka, hogy tudomásunk szerint az állami MVM eladja ezt a gázt "menet közben" például Szlovákiában, Ausztriában, Csehországban a különböző ügyfeleknek.

Éppen az 1 milliárd köbméteres magyar szerződés, illetve a szlovákok és osztrákok saját orosz szerződéseinek nem-teljesülése miatt azt helyesen mondja a miniszter, hogy az ukrajnai tranzit leállása nem nekünk fájna, hanem a többi közép-európai országnak. Szlovákia ugyanis a saját hosszú távú orosz szerződése keretében évi 6,5 milliárd, Ausztria évi 6 milliárd köbméternyi mennyiségtől esne el.

A szlovák SPP energiaszolgáltató egy tavalyi bejelentés szerint már 70%-ban le tud válni az orosz gázról, képes azt nyugati forrásból is megoldani, és az osztrák OMV is gőzerővel készül az orosz szerződés esetleges ellehetetlenülésére. Legutóbb néhány hete jelentett be olyat az osztrák cég, hogy újabb nyugati irányú LNG-kapacitást kötött le, amely az orosz gáz diverzifikációját célozza.

A magyar kormány, illetve az állami MVM tehát tudomásunk szerint nem szerződte át a fent említett évi 1 milliárd köbméteres orosz gázmennyiséget a déli útvonalra, a Török Áramlatra, ahol a nagyobbik orosz szerződés (évi 3,5 milliárd köbméter) teljesül. Így tehát a kiskundorozsmai interkonnektor ponton nem emiatt pörgött fel a nettó gázimportunk idén 5,5 milliárd köbméterre a tavalyi egész éves 5,6 milliárd köbméter után, mint ahogy azt Szijjártó egy minapi másik videóban is kiemelte, hanem más okok miatt. Tavaly például az MVM a hosszú távú szerződésen felül is vett orosz gázt, kb. 1,5 milliárd köbmétert, amit ott hozott be. Emellett egyéb piaci szereplők aktivitása is megnőtt a délről északra és keletre történő gázszállítás iránt; ráadásul míg korábban csak 5-6 szereplő volt aktív a kiskundorozsmai interkonnektoron keresztül, mostanában tudomásunk szerint már mintegy tucatnyi cég ad-vesz ott gázt.

Amint az alábbi összesítésben bemutatjuk: a 2021. októbertől elindult magyar-orosz gázvásárlási szerződés óta mindkét vizsgált időhorizonton nőtt a nettó gázimport a kiskundorozsmai belépési ponton, és a napokban záruló 2023/2024-es gázévben eléri a 7,4 milliárd köbmétert. Ez már közelíti az interkonnektor éves szinten 8 milliárd köbméteres maximális kapacitását.

Ez a felpörgetett, napi 22,4 millió köbméter, nettó gázimport Szerbia felől jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a magyarországi föld alatti gáztárolók együttes töltöttsége az október elsején induló új gázév előtt rendkívül magasan, 93%-on áll. Ez azt jelenti, hogy 6,1 milliárd köbméter gáz pihen a föld alatt, ami a tavalyi egész éves gázfogyasztás 60%-át jelenti, és ami az uniós tagok között a második legmagasabb arány. Sőt, ez a 6,1 milliárd köbméter a háromnegyedét is kiteheti az idei évben Lantos Csaba energiaügyi miniszter minapi jelzése alapján akár 8 milliárd köbméter alá bukó éves magyar gázfogyasztásnak. Így tehát nem lenne ellátásbiztonsági kockázat az előttünk álló téli időszakban még akkor sem, ha mostantól egy köbméter gáz se érkezne importból tavaszig az országba, és csak a tárolók napi kitárolási kapacitására, és a saját gázkitermelésre kellene hagyatkoznunk.

