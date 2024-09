Befektetők, figyelem: jön a legfontosabb piacmozgató adat

A héten sok fontos piacmozgató esemény lesz, közzéteszik azt az adatot is, amely a legjobban érdekli most a befektetőket. A befektetőknek tehát oda kell figyelni, mert akár komoly mozgások is jöhetnek ezen a héten attól függően, hogy az adatok hogyan alakulnak. Friss makronaptárunkban mutatjuk, melyik napokon kell nagyon résen lenni.

Mi történt múlt héten?

Az adatközlések tekintetében nem ígérkezett mozgalmasnak a múlt hét, végül mégis komoly események sorát láthattuk. Az egyik fontos esemény az európai beszerzésimenedzser-indexek megjelenése volt, amelynek nem várt hatásai lettek. Az európai gazdaság nagyon gyengén teljesít szeptemberben, miközben a francia és spanyol adatok szerint az infláció is esik. Ezek együtt megágyaztak az európai kamatvárakozások további csökkenésének, az októberi vágásra most már nagy az esély. Az euró is gyengült ennek hatására, az adatközlés után a forint is gyengült.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Magyar Nemzeti Bank a héten folytatta a kamatcsökkentést az elemzői várakozásoknak megfelelően, és előrevetítették, hogy a további döntések során a beérkező adatok fényében döntenek majd. A jegybank közzétette friss előrejelzéseit is, amelyben lefelé módosították növekedésre vonatkozó számaikat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hét további fontos eseménye a kínai jegybank bejelentése volt. A jegybank a kormánnyal együttműködve elkezdte élénkíteni a gazdaságot, és most nem az exportra és a beruházásokra, hanem a fogyasztásra koncentrálva. Ez komoly fordulatot jelent, amit jól mutat a kínai részvénypiacokon látott jelentős emelkedés. A piacon egyébként inkább a jó hangulat volt uralkodó, az Egyesült Államokban enyhe emelkedést láttunk. Pénteken a japán hírekre is figyelni kellett, új miniszterelnöke lesz ugyanis az országnak, aki a várakozások szerint támogatja majd a jegybank monetáris szigorítását. A hírek megtáncoltatták a japán piacokat és a jent is.