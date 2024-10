Bajba kerül Magyarország, ha az oroszok elzárják a gázcsapokat?

A 2022/23-as kínálati sokkot követően a földgázpiacok 2024-ben visszatértek a normális kerékvágásba, a globális gázpiaci egyensúly azonban továbbra is rendkívül törékeny. Az LNG-termelés korlátozott növekedése miatt a kínálat szűkös, miközben a geopolitikai feszültségek továbbra is heves áringadozást okoznak, és az ellátási válság kockázata egyes országok esetén továbbra sem tűnt el a napirendről, főleg, mivel Oroszország Ukrajnával kötött gáztranzit-szerződése 2024 végén lejár. Adódik a kérdés: mi történne Magyarország gázellátásával, ha nem érkezne többé orosz gáz Ukrajnán keresztül? Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio jövő csütörtöki Energy Investment Forum konferenciáján, amire még nem késő regisztrálni itt.