Beszakadt a magyarországi naperőművek piaci alapú bevétele, szabályozói beavatkozás jöhet

Drámai mértékben, közel 40%-kal 62,5 euróra zuhant idén októberig Magyarországon az ipari méretű naperőművek villamosenergia piacon megkereshető átlagos bevétele megawattóránként, ami már csak minimálisan haladja meg egy új naperőmű projekt megtérülési határát - derült ki a Portfolio átfogó elemzéséből. A sokszor negatív, vagy nulla közeli áramárak súlyos feszültséghez vezettek a kötelező áramátvételi rendszerben is, amely miatt információim alapján szabályozói beavatkozás jöhet. A kritikus helyzet mélyebb okait és lehetséges következményeit friss adatok és ritkán látható ábrák segítségével mutatom be.

Meglepően nagyot ugrott a negatív áras órák darabszáma

Idén váratlanul nagy mértékben elszaporodott Magyarországon a negatív áras órák darabszáma a másnapi nagykereskedelmi villamosenergia piacon, ami azt jelenti, hogy az áram termelője fizet azért, hogy átvegyék azt tőle. A meglepetés mértékét érzékelteti, hogy áprilisban még 110 körüli ilyen óraszámot becsült egész évre Orbán Gábor, az MVM Partner vezérigazgatója a Portfolio Energiamenedzsment konferenciáján, de szeptember végéig számításaim szerint már 187 ilyen óránál tartottunk a tavalyi egész éves 74 negatív áras óra után.

Mivel nagyon sok olyan óra is volt idén, ami a tőzsdei ajánlatadási sajátosságok miatt kvázi nulla eurósnak számít, ezért a plusz 0,1 euró/MWh alatti árú órákat is összegyűjtöttem. Ezekkel együtt szeptember végéig összesen már 327 darab mínuszos, vagy plusz 0,1 euró alatti órás árat számoltam össze a tavalyi egész éves 127 után.

Mielőtt még azt gondolnánk, hogy a negatív áras órák számának idei jelentős emelkedése magyar sajátosság, illetve a 7000 MW fölé ugró magyar naperőművi beépített teljesítmény egyenes következménye, le kell szögeznem, hogy ez nem így van.

Sőt, a negatív áras órák elszaporodása nem is annak az egyenes következménye, hogy a naperőművek beépített teljesítőképességének aránya a teljes magyar villamosenergia rendszer beépített teljesítőképességének immár egyharmadát teszi ki.

Amint az alábbi ábrán bemutatom: Európa-szerte nagyon megugrott tavaly a naperőművek beépített teljesítőképessége (tavaly összesen csaknem 60 gigawattal), és az Európai Bizottság REPowerEU céljaiból kiindulva ez még csak a "bemelegítő fázis" volt. A következő években sokkal magasabb éves növekedési ütemnek kell megtörténnie a szélenergiával együtt 2030-ig, aztán 2050-ig még nagyobb.

Ez a gyors nap- és szélerőművi teljesítőképesség növekedés ahhoz kell, hogy az Európai Unió 2050-re el tudna érni a nettó zéró karbonkibocsátást, amelyhez egy 2023 végi átfogó tanulmány (Baptiste és társai) szerint az uniós áramtermelést már 2040-re közel karbonmentessé kell tenni. A tanulmány forgatókönyvei szerint a megújuló energiák részarányát az áramtermelésben a tavalyi 45%-ról 2040-re 60-70% közé, 2050-re 75-90% közé szükséges emelni (ennek a középértékét, 82,5%-ot tettem az alábbi ábrára). Így tehát az EU dekarbonizációs célkitűzéséhez a következő évtizedekben kitartóan és jelentősen tovább kell növelni a nap- és szélerőművek beépített teljesítőképességét.

A fenti európai kitekintés alapján fontos rögzíteni, hogy a Magyarországon is elszaporodott negatív és kvázi nullás órás áramárakért, és így a naperőművek egymást kannibalizáló árhatásáért elsősorban nem a hazai naperőmű forradalom a felelős.

Az igazi felelős az, hogy a nap- és szélerőművek beépített teljesítőképessége egész Európában nő, és az összekapcsolt európai árampiac szabályrendszere miatt, a határkeresztező kapacitások függvényében ez kontinens-szerte érezteti komoly hatását.

Sőt, olyan országokban is szinte ugyanolyan mértékben lenyomja a napközbeni áramárakat a jelenség, amelyekben a magyarországinál sokkal kevésbé törtek előre a napelemek, a penetráció lényegesen elmaradt (lásd alább). Mindezt részletesen alá is támasztottam a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) és a Regionális Energiagazdasági Kutató Központ (REKK) közös angol nyelvű energiagazdálkodási másoddiploma képzésén idén nyáron megvédett szakdolgozatomban, amelynek jelen elemzés egy rövidített kivonata, frissítve azóta az idősorokat

Sok országban ugrott a negatív áras órák darabszáma, de...

Azt, hogy a negatív áras órák számának ugrása nem magyar sajátosság, az alábbi grafikon jól jelzi: legalább tucatnyi tagállamban idén már legalább 200 darab negatív áras óra volt a másnapi piacokon, noha tavaly csak 6 ilyen tagállam volt az egész évet vizsgálva. Az ábra azt is érzékelteti, hogy a negatív áras óra nem új jelenség: Európa több országában már sok éve előfordulnak ilyenek. Ahogy azonban a vastag piros vonallal érzékeltetjük, itthon újnak számít: tavaly fordult ez elő érdemi darabszámban (74), aztán ahogy fent jeleztük, idén szeptember végéig megháromszorozódott (187) a tavalyi egész éves darabszám.

A negatív áras órák számának megugrásánál is fontosabb, hogy a negatív áras órákban átlagosan milyen áramár alakul ki az év elejétől kumuláltan. Ez ugyanis a naperőművek piaci alapú árbevételét, és a megtérülését alapvetően befolyásolja. Az alábbi ábrán csak azt a 12 tagállamot tüntettem fel, amelyekben a legmélyebb az év elejétől számított kumulált átlagár.

Tavaly év végéig és idén szeptember végéig is az ötödik legalacsonyabb volt a magyarországi átlagár a negatív áras órákban, ami rendre -13 és -16,9 euró/MWh-t jelent.

Komoly feszültségek halmozódnak, szabályozói beavatkozások jöhetnek

A fent jelzett ötödik hely azt jelenti, hogy amikor negatív másnapi áramárak alakulnak ki Magyarországon, akkor előfordulnak mélyen a negatív tartományba szakadó árak (akár -100 euró alattiak is), és ez masszívan lehúzza az év elejétől számított kumulált átlagot itthon. Ez egyúttal az új naperőművek piaci alapú megtérülési esélyeit is jócskán rontja, és idén már a fedezeti pontot közelíti a helyzet (lásd alább); ami a további telepítések lendületét jelentősen korlátozhatja.

Nemcsak ez a gond az elszaporodó negatív áras órákkal, és az EU-ban ötödik legalacsonyabb átlagárral a negatív órákban, hanem az is, hogy az ipari méretű naperőművek döntő többsége a kötelező átvételi rendszer (KÁT) hatálya alá tartozik (idén szeptemberben az összesen 3326 MW beépített teljesítményű ipari naperőműből 2865 MW tartozott ide).

Ez a rendszer jellemzően 117-118 euró/MWh körüli kötelező átvételi árat garantál a nullás, vagy negatív piaci árak mellett is, amely feszültségről már TÖBBSZÖR ÍRTAM, és amely rendszerbe utólag, befektetők szerzett jogainak csorbításával belenyúlni nagyon kockázatosnak tűnik.

A KÁT-rendszer fenntartásának költségeit mindenesetre jelentően növeli a fenti helyzet, és ez fokozza az ipari energiafogyasztók terheit is, hiszen a rájuk emiatt kirótt többlet fizetési kötelezettség az idén nyári hónapokban 8-11 forint körül járt kilowattóránként, amely az árambeszerzési költségük 15-20%-át tette ki. Félő, hogy a következő években a negatív piaci árakból és a fix átvételi árakból adódó pénzügyi terhe tovább nő az ipari energiafogyasztóknak, igaz vannak olyan tényezők is, amelyek a KÁT-kassza méretének mérséklődése felé mutatnak.

A sok évre megszerzett KÁT-jogok mértékét jól érzékelteti az alábbi ábra, amely szerint szeptemberben 3109 MW volt a KÁT-portfólió mérete, amely döntő részben a naperőművekből állt, és ezen projektek döntő része még tíz év múlva is a rendszer hatálya alá fog tartozni, aztán a 2040-es években esnek majd ki belőle.

A fenti téma tehát az egyik pont, ami tudomásom szerint komoly feszültségforrás a KÁT-rendszer kapcsán (a sok negatív áras óra és a fix, garantált áramátvételi ár között kitágult különbség). Információim szerint a megújuló energiás szakmai szervezetek, az Energiaügyi Minisztérium, a MAVIR és a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) között intenzív egyeztetések zajlanak, és a téma szabályozói beavatkozás felé mutat, igaz nem dőltek még el a pontos részletek.

Emellett a KÁT-os (nap)erőművek menetrendtartási pontosságáról, ösztönzőrendszeréről, és a kiegyenlítő energiadíjak rendszerének esetleges módosításáról (például kétáras modell) is komoly szakmi egyeztetések zajlanak a minap elindított nyilvános konzultációval párhuzamosan, amely területeken szintén várhatók szabályozói beavatkozások.

Teljesen megváltozott a magyarországi kacsa-görbe alakja

Vannak más fontos következményei is az egyre több negatív áras órának Magyarországon:

teljesen megváltozott az órás áramárak napon belüli tendenciája, az ún. kacsa-görbe alakja.

Ehhez megvizsgáltam az egyes napok összes órájának százalékos áreltérését az adott napi zsinórárhoz, azaz az órás árak átlagához képest, és nem az éves, hanem a napi átlagárhoz viszonyítottam, hogy ezzel szűrjem ki az éven belüli szezonális hatásokat. Amint az alábbi ábrán látszik: a kacsa hasa idén jócskán mélyebbre süllyedt a déli órákban, a feje pedig sokkal magasabbra emelkedett az esti órákban, azaz az áramár napon belüli volatilitása jócskán emelkedett. Ezt az idei nyáron, sőt szeptember elején, nagyon erőteljesen megérezte Magyarország, számos cikket írtam is róla, például amikor július közepén a kánikulában ezer euró közelébe ugrott este az órás áramár.

Mindez a naperőművek napközbeni túltermeléséből adódó alacsonyabb áramárakkal, és az esti naplementekor a magas fogyasztás miatt csúcsra pörgő drágább áramimporttal, illetve a gázerőművek csúcsra járatásával függ össze. Úgy is mondhatnám, hogy a másfél évtizede először Kaliforniában leírt kacsa-görbe jelenség idén már Magyarországon is rendkívül látványosan megmutatkozik; ami a napközben megtermelt többlet villamos energia esti órákra eltárolásának óriási szükségességére is rávilágít.

Mivel egy-egy nap masszívan negatív órás áramárai (például a 2023. július 2-i nevezetes nap) akár az éves kacsa-görbe alakját is képesek befolyásolni, ezért további számításokat is végeztem. Nulla euróra változtattam az összes negatív áras órát 2023 és 2024 során és ezzel összhangban az aznapi átlagárat, azaz a napi zsinórárat is megváltoztattam, és ezzel a kacsa-görbe idei alakja kissé valóban változott. Napközben a görbe alja emiatt "csak” 50% körülig süllyedt az előző számításbeli csaknem 40% helyett, este viszont ugyanúgy 200% fölé emelkedett kissé.

További durva magyar eredmények

A magyarországi kacsa-görbe egyre mélyebb hasával párhuzamosan oda jutottunk, hogy

a tavalyi 98,2 euróról 62,5 euró/megawattórára, közel 40%-kal, zuhant idén az első kilenc hónapban a magyarországi naperőművek nagykereskedelmi piacon megkereshető átlagos bevétele.

A szakirodalom ezt capture price-nak hívja, a továbbiakban én is ezt használom. Sőt, ez a 62,5 euró már csupán a 72%-a az első kilenchavi magyarországi zsinór áramárnak, ami szintén komoly, 15,2%-pontos csökkenést jelent a tavalyi egész éves 87,2%-ról.

A capture price és capture rate számítási módszertana



A magyar és egyéb országok naperőművi capture price és capture rate számításaihoz két, nyilvánosan elérhető idősort kombináltam össze egy adatbázisba. Egyrészt az Ember-climate.org másnapi órás és napos nagykereskedelmi áramárának idősorát, másrészt az európai villamosenergia piaci rendszerüzemeltetők szövetsége (ENTSO-E) tízéves hálózatfejlesztési terv 2022-es forgatókönyv riportjának naperőművekre kinyerhető 2019-es legfrissebb órás kihasználtsági rátáját. (Így tehát nem vettem figyelembe a mostanában Magyarországon is terjedő innovatív megoldásokat, a napkövető panelekkel, illetve a függőlegesen elhelyezett panelekkel növelhető kihasználtsági rátát és árbevételt, amely megoldások lehetőséget adnak az általam számolt capture price és capture rate értékeknél jobbak elérésére is).



A kettő idősort összevetve kiszámolható a vizsgált országok naperőművei által minden egyes napon a megkereshető piaci árbevétel órás súlyozás mellett. A minden napra kiszámolt capture price idősort ezután össze lehet vetni az adott napokra érvényes nagykereskedelmi zsinór áramárral, és így a capture rate is kiszámolható. Ezek az értékek és ráták az egymást követő napokon nagy ingadozást mutatnak, így érdemes a tendenciákat jobban megragadó 7, vagy 30 napos gördülő átlagra koncentrálni.

A fenti 62,5 eurós idei első kilenchavi capture price miatt nem véletlen, hogy rohamosan terjednek Magyarországon a saját célra termelő ipari naperőművek (SCTE, lásd fenti harmadik ábra), azaz olyan erőművek, amelyek nem termelnek be a hálózatra, így rendszerhasználati díjat sem kell fizetniük, csak egy adott üzem energiaigényének minél nagyobb arányát igyekeznek lefedni. Ugyanezen ok miatt lehet logikus az új naperőmű projektek mögé hosszú távú áramvásárlási szerződést is kötni (cPPA); igaz a hatalmas piaci volatilitás és bizonytalan tendenciák miatt nehéz ezeket a kockázatokat minden fél számára megfelelően beárazni.

A 62,5 eurós capture price azért is rendkívül fontos eredmény, mert számításaim szerint alig haladja meg egy új ipari naperőmű telepítés 59,3 eurós fedezeti pontját.

(Egy képzeletbeli METÁR-tender fix átvételi árának legalább 59,3 euró/megawattórának kellene lennie 2024. áprilisi modellszámításom szerint, amit nyilván sok tényezővel lehet még finomítani.) Így tehát önmagában az ipari méretű naperőmű-telepítés már szinte nem éri meg Magyarországon, és ha a negatív áras órák tendenciái miatt előre gondolkodunk, akkor tényleg muszáj más konstrukciókat is mérlegelni. Ezt is célozta az idén nyári második közzétételi eljárás sok befektető számára elsőre csalódást keltő eredménye. A fentiek tükrében azonban jobban érthető, hogy az energiahivatali adatbázis miért igyekszik összeterelni a naperőműves, szélerőműves és energiatárolós projekteket egy-egy hálózati csatlakozási pontra: a biztosabb megtérülés (és a minél kevesebb hálózatfejlesztési költség) miatt.

A tendenciát említve az alábbi ábra az elmúlt 7 évben mutatja a magyarországi naperőművek piacon megkereshető árbevételének arányát a zsinórárhoz képest, és a lineáris trendvonal egyértelmű csökkenés mutat. A 2023 nyári, és különösen a 2024 nyári tapasztalatokat külön is bekarikáztam, mert látszik, hogy még a 7 napos gördülő átlagos capture rate is le tudott szakadni 40-50%-ra.

Így tehát a nyári hónapokban a napi zsinórárhoz képest tényleg rendkívül alacsony a naperőművek egyes napokban elérhető piaci bevétele.

Amint fent rögzítettem: a negatív áras órák számának itthoni megugrása, és a naperőművek egymást kannibalizáló árhatása elsődlegesen nem hazai okkal magyarázható, hanem a mindenhol terjedő napos (és szeles) kapacitásokkal, valamint az összekapcsolt európai árampiaccal. Az állításom mögötti egyik legfontosabb érv, hogy olyan uniós országokban is felrobbant a negatív áras órák száma, és nagyot esett a naperőművek által megkereshető piaci árbevétel (capture price), amelyekben egyelőre csekély, vagy visszafogott volt a naperőművek terjedése 2023 végéig. Sőt, ami még érdekesebb:

egymással nagyon szorosan szakadt a capture price a magas és az alacsony naperőmű-penetrációjú tagállamokban is (lásd alább), ami tényleg az összekapcsolt európai árampiac hatása.

A naperőmű penetráció rangsorkészítésének módszertana



A naperőmű penetráció előrehaladottságának megállapítására a 2023-as év végi tényadatokat használtam, és két mutatószámot alkalmaztam: egyrészt a naperőművek áramtermelésen belüli súlyát, másrészt a naperőművek beépített teljesítőképességét az éves átlagos áramfogyasztáshoz képest. Ezután rangsorokat képeztem, amelyek alapján országcsoportokat hoztam létre "Top 5" (A csoport), "Középmezőny 5" (B csoport) és "Legalacsonyabb 5" (C csoport).

Amint az alábbi táblázatban látszik: Magyarország mindkét rangsorban az elsők között van, ezért a "Top 5" csoportba tettem.

Az országcsoportok segítségével nagyon sok korrelációs és regressziós számítást is végeztem, amelyek megerősítették, hogy az összekapcsolt európai árampiac és a határkeresztező kapacitások nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy az egyes országokban hogyan alakulnak a másnapi órás áramárak, csaknem függetlenül attól, hogy az adott ország mennyire haladt előre a naperőmű telepítések útján. Ezt jelzi az alábbi korrelációs tábla, amely számos viszonylatban 70% feletti, tehát erős kapcsolatot mutatott ki egy-egy vizsgált ország órás áramárai között akkor is, ha az A és a C csoportba tartozó országokról van szó.

A magyar nagykereskedelmi áramárak 7 másik ország áraival mutattak 70% feletti átlagos korrelációt 2023-ban, amely az egyik legmagasabb darabszám a vizsgált országok között (Hollandia és Belgium szintén 7-7, míg Csehország 9 darab 70% feletti korrelációs kapcsolattal rendelkezett).

A fenti korrelációs táblázat értékei, és a táblázat alsó három sora, rámutat arra, hogy olyan országok (negatív) órás áramárai között is szoros az együtt mozgás, amelyek a nagyon előrehaladott és a nagyon lemaradó országok közé tartoznak a napelem telepítések tekintetébe. Emiatt azt is megnéztem, hogy az A és a C csoportba tartozó összesen öt ország (Németország, Görögország, Bulgária, Románia, Magyarország) capture rate adatai hogyan alakulnak, mennyire mutatnak szoros együtt mozgást. Ez ugyanis bizonyíték arra, hogy nem az adott ország naperőmű telepítési előrehaladása számít igazán, hanem az, hogy egy összekapcsolt európai árampiac része, határokon átnyúló áramkereskedési rendszerekkel.

A 2023 végéig elvégzett számításaim azt mutatják, hogy az öt nagyon eltérő naperőmű penetrációjú ország capture rate-je nagyon szorosan együtt mozog a gördülő 30 napos mozgóátlag alapján.

Így tehát a magyar tendencia nem egyedi, ott is esik a capture rate, ahol jóval kevesebb a napelem, és ott is, ahol jóval magasabb, és ez az általános csökkenő trend bizonyára idén is folytatódott.

A szoros együttmozgás (esés) az éves átlagos capture rate tendenciákon is jól látszik az alábbi ábrán. Mivel a magyar ráta idén az első 9 hónap átlagában 72%-ra zuhant 87%-ról, így nagy valószínűséggel a többi vizsgált ország rátája is hasonlóan drámai ütemben zuhant.

Amint átfogó elemzésben rámutattam:

a capture rate esés nagyon szorosan együttmozog egymástól nagyon különböző naperőmű adottságú országokban is, ami Európa-szerte (szét)feszíti a megújuló támogatási rendszerek kereteit.

Itthon is ez a helyzet, ezért készülődik szabályozói beavatkozás a terhek enyhítésére, illetve szétterítésére. Nincs azonban még végső döntés, mert nagyon sok fontos és kényes kérdést végig kell gondolni. A témát ezért a következő időszakban is kiemelten követem.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka